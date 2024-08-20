“Es un genocidio, no una guerra”, “La ocupación es un crimen” y “Palestina libre, libre" fueron apenas algunos de los incontables mensajes que inundaron las afueras de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. No era para menos: el área de esta ciudad tiene una de las comunidades palestinas más grandes de Estados Unidos.
Lo que explica, en parte, que cientos de manifestantes se volcaran a las calles este lunes para que los principales líderes demócratas--empezando por el presidente Joe Biden y la candidata y vicepresidenta Kamala Harris-- escucharan el clamor por detener la masacre en Gaza.
"Tenemos que hacer nuestra parte desde las entrañas de la bestia para detener el genocidio, para terminar con la ayuda de EE.UU. a Israel y apoyar a Palestina", dijo Hatem Abudayyeh, portavoz de la Coalición para Marchar en la Convención Nacional Demócrata, que agrupa a cientos de organizaciones.
Los manifestantes, que marcharon cerca de dos kilómetros este lunes en medio de una fuerte presencia policial, dijeron que sus planes para elevar su voz de rechazo en el evento no cambiaron luego de que Biden se retirara de la contienda por la Casa Blanca y el partido apoyara rápidamente a la vicepresidenta. "Biden, no puedes esconderte. Te acusamos de genocidio", corearon en medio del redoble de tambores. "Harris, no puedes esconderte. Te acusamos de genocidio".
Biden promete una vez más poner fin a la ofensiva en Gaza
Mientras los cantos de los manifestantes propalestinos continuaban fuera del United Centre, donde se realizó la Convención Demócrata, Biden dio su discurso y aseguró que continúa con su esfuerzo de poner fin a la ofensiva de Tel Aviv en Gaza para recuperar a los rehenes israelíes.
"Seguiré trabajando para traer a los rehenes a casa, poner fin a la guerra en Gaza y traer paz y seguridad a Oriente Medio", dijo Biden en la primera jornada del evento que se extenderá hasta este jueves.
"Estamos trabajando las 24 horas del día... para evitar una guerra más amplia, reunir a los rehenes con sus familias y aumentar la asistencia humanitaria sanitaria y alimentaria en Gaza. Para poner fin al sufrimiento civil del pueblo palestino y lograr finalmente un alto el fuego y poner fin a esta guerra", añadió.
También reconoció las protestas que se desarrollaban en simultáneo a su discurso. "Esos manifestantes en la calle, tienen razón. Mucha gente inocente está siendo asesinada en ambos lados", señaló.
Aunque el presidente de EE.UU. y su Gobierno han enfatizado repetidamente sobre su presión para un alto el fuego entre Israel y Hamás, lo cierto es que Washington sigue aprobando importantes ventas de armas a Tel Aviv, incluido un paquete reciente de 20.000 millones de dólares. Este controvertido acuerdo incluye aviones de combate, misiles aire-aire, municiones para tanques, vehículos tácticos y cartuchos de mortero
Las protestas propalestinas
Los organizadores de las manifestaciones dijeron inicialmente que esperaban que la participación este lunes fuera de al menos 20.000 personas, muchas de las cuales incluso viajaron hasta Chicago desde otros lugares de EE.UU.
Es el caso de Taylor Cook, de la Organización Socialista Camino de la Libertad, quien se trasladó desde Atlanta. Dijo que su grupo estaba presionando a todos los demócratas para que pidieran el fin de la ayuda a Israel, con un enfoque especial en Harris. "Le decimos a Kamala que ha sido cómplice de esto. La gente piensa que es solo Joe Biden, pero ella es vicepresidenta", dijo Cook. "Así que le decimos que debe detenerse si quiere nuestro voto".
Medea Benjamin, que llegó desde la ciudad de Washington con un grupo de manifestantes liderado por mujeres, dijo que estaba sorprendida de que el Gobierno de Biden aprobara recientemente una venta adicional de armas por 20.000 millones de dólares a Israel.
"Hay una discrepancia increíble entre lo que la gente pide en este país y lo que está haciendo la administración", dijo antes de la manifestación en Union Park. "Estamos muy disgustados por esto".
Los activistas también señalaron que aprendieron lecciones de la Convención Nacional Republicana del mes pasado en Milwaukee. Esperan multitudes más grandes y manifestaciones más contundentes en Chicago hasta el jueves.
Los manifestantes además han comparado la masacre en Gaza con la guerra de Vietnam de su generación. Justamente, Chicago, que ha acogido más convenciones políticas que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, no ha podido evitar las comparaciones con la tristemente célebre convención de 1968, en la que la policía y los manifestantes contra esa guerra se enfrentaron violentamente en directo por televisión.
La “Pequeña Palestina” en Chicago alza su voz de rechazo
A tan sólo 30 kilómetros del lugar del evento demócrata, los miembros de la mayor comunidad palestina del país se mantienen firmes: "No conseguirán nuestro voto".
En las callejuelas del vecindario de Bridgeview, algunas banderas palestinas destacan sobre las fachadas grises. Bajo carteles en árabe e inglés, hay convocatorias a manifestaciones para protestar en contra del apoyo estadounidense a Israel.
Tras más de diez meses del devastador conflicto en Gaza y más de 40.000 palestinos muertos a manos de Israel, la celebración de la Convención Nacional Demócrata reaviva el resentimiento de los habitantes de esta ciudad, apodada "la pequeña Palestina", contra Washington.
"Lo que puedo decirte es que la gente está furiosa con Joe Biden y Kamala Harris. No son bienvenidos aquí", dijo Ali Ibrahim a la agencia de noticias AFP. "No van a conseguir nuestro voto este año, y no queremos que sean electos, porque lo que está pasando está mal, y no lo vamos a consentir", dice el joven.
"Algunos miembros de nuestra comunidad trabajaron duro para que Joe Biden fuera elegido en 2020, y ahora se sienten traicionados", cuenta Souzan Naser, nacida en Palestina y criada en este suburbio de Chicago. Porque aquí, explica, todo el mundo está relacionado con el conflicto de una forma u otra.
"Tengo una alumna, por ejemplo, que ha perdido a 35 miembros de su familia", dijo con voz entrecortada esta profesora y miembro de la asociación propalestina USPCN.
Y es que las bombas en Gaza no dejan de caer, a pesar de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que Israel había aceptado una propuesta de alto el fuego mediada este lunes. Ante las declaraciones, Hamás respondió que los negociadores de EE.UU. favorecieron a Tel Aviv en el nuevo plan y no respetaron lo acordado el pasado 2 de julio. “Creemos que es una maniobra que da más tiempo a los israelíes", dijo Osama Hamdan, alto funcionario de Hamás, a la agencia Reuters.