“Es un genocidio, no una guerra”, “La ocupación es un crimen” y “Palestina libre, libre" fueron apenas algunos de los incontables mensajes que inundaron las afueras de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. No era para menos: el área de esta ciudad tiene una de las comunidades palestinas más grandes de Estados Unidos.

Lo que explica, en parte, que cientos de manifestantes se volcaran a las calles este lunes para que los principales líderes demócratas--empezando por el presidente Joe Biden y la candidata y vicepresidenta Kamala Harris-- escucharan el clamor por detener la masacre en Gaza.

"Tenemos que hacer nuestra parte desde las entrañas de la bestia para detener el genocidio, para terminar con la ayuda de EE.UU. a Israel y apoyar a Palestina", dijo Hatem Abudayyeh, portavoz de la Coalición para Marchar en la Convención Nacional Demócrata, que agrupa a cientos de organizaciones.

Los manifestantes, que marcharon cerca de dos kilómetros este lunes en medio de una fuerte presencia policial, dijeron que sus planes para elevar su voz de rechazo en el evento no cambiaron luego de que Biden se retirara de la contienda por la Casa Blanca y el partido apoyara rápidamente a la vicepresidenta. "Biden, no puedes esconderte. Te acusamos de genocidio", corearon en medio del redoble de tambores. "Harris, no puedes esconderte. Te acusamos de genocidio".

Biden promete una vez más poner fin a la ofensiva en Gaza

Mientras los cantos de los manifestantes propalestinos continuaban fuera del United Centre, donde se realizó la Convención Demócrata, Biden dio su discurso y aseguró que continúa con su esfuerzo de poner fin a la ofensiva de Tel Aviv en Gaza para recuperar a los rehenes israelíes.

"Seguiré trabajando para traer a los rehenes a casa, poner fin a la guerra en Gaza y traer paz y seguridad a Oriente Medio", dijo Biden en la primera jornada del evento que se extenderá hasta este jueves.

"Estamos trabajando las 24 horas del día... para evitar una guerra más amplia, reunir a los rehenes con sus familias y aumentar la asistencia humanitaria sanitaria y alimentaria en Gaza. Para poner fin al sufrimiento civil del pueblo palestino y lograr finalmente un alto el fuego y poner fin a esta guerra", añadió.

También reconoció las protestas que se desarrollaban en simultáneo a su discurso. "Esos manifestantes en la calle, tienen razón. Mucha gente inocente está siendo asesinada en ambos lados", señaló.

Aunque el presidente de EE.UU. y su Gobierno han enfatizado repetidamente sobre su presión para un alto el fuego entre Israel y Hamás, lo cierto es que Washington sigue aprobando importantes ventas de armas a Tel Aviv, incluido un paquete reciente de 20.000 millones de dólares. Este controvertido acuerdo incluye aviones de combate, misiles aire-aire, municiones para tanques, vehículos tácticos y cartuchos de mortero

Las protestas propalestinas

Los organizadores de las manifestaciones dijeron inicialmente que esperaban que la participación este lunes fuera de al menos 20.000 personas, muchas de las cuales incluso viajaron hasta Chicago desde otros lugares de EE.UU.

Es el caso de Taylor Cook, de la Organización Socialista Camino de la Libertad, quien se trasladó desde Atlanta. Dijo que su grupo estaba presionando a todos los demócratas para que pidieran el fin de la ayuda a Israel, con un enfoque especial en Harris. "Le decimos a Kamala que ha sido cómplice de esto. La gente piensa que es solo Joe Biden, pero ella es vicepresidenta", dijo Cook. "Así que le decimos que debe detenerse si quiere nuestro voto".