Con más de 8.000 casos confirmados en cinco países de América Latina, la preocupación por el virus Oropouche en la región se ha disparado. Este brote reciente llevó a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitiera una alerta epidemiológica para la región el 1 de agosto de 2024.

Los países más afectados por este virus, que se propaga principalmente a través de la picadura de insectos, son Brasil con 7.284 casos, Bolivia con 356, Perú con 290, Colombia y Cuba con 74 cada uno, según el informe más reciente de la OPS, publicado el pasado 3 de agosto. Sin embargo, la entidad advirtió que debido a la falta de monitoreo existe la posibilidad de que el número de personas infectadas sea mayor.

La alerta epidemiológica de la OPS elevó a “alto” el nivel de riesgo para Latinoamérica, debido al “primer reporte de muertes asociadas a la infección”. También por la identificación de casos de “transmisión madre-hijo que han causado muertes fetales y microcefalias en recién nacidos”, según informó la organización.

¿Cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

Este virus, cuya sigla es OROV, se propaga mediante la picadura del insecto conocido como jején (culicoides paraensis) y también de algunas especies del mosquito culex (culex quinquefasciatus).

Hasta el momento, no hay evidencia de que se pueda transmitir por otras vías, como el contacto de la piel o a través del aire.

Los síntomas de la enfermedad que produce este virus son similares a la infección por dengue. Entre ellos, fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores y molestias. En algunos casos también se presenta fotofobia, diplopía (visión doble), náuseas y vómitos persistentes. En raras ocasiones, la sintomatología puede ser grave con meningitis aséptica.

La duración de los síntomas puede extenderse hasta siete días y la recuperación completa puede tardar varias semanas. La evaluación por parte de un profesional de la salud es clave para el manejo adecuado de los síntomas y la evolución de la enfermedad.

El virus lleva este nombre porque los primeros casos fueron documentados cerca del río Oropuche, en Trinidad y Tobago, en el año 1955. Desde entonces se han registrado brotes esporádicos en Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá y Perú.

¿Cuál es el tratamiento para este virus?

Actualmente no existe un tratamiento o vacuna específica para el Oropouche. Además del reposo y la hidratación, el tratamiento puede incluir medicamentos para reducir la fiebre y el dolor, según informa la OPS.