La región del Mediterráneo enfrenta una ola de incendios forestales propiciada por temperaturas récord, prolongadas sequías y fuertes vientos.

Este verano, las altas temperaturas se dispararon ya a inicios de junio, más temprano que en otros años, provocando así sequías inusuales y escasez de agua en varios países de Europa.

En este contexto, en las últimas semanas miles de personas tuvieron que ser evacuadas en Grecia, Türkiye y Francia, entre otros países, y el fuego arrasó miles de hectáreas.

Uno de los primeros países en sufrir una ola de incendios fue Grecia, a finales de julio. El 11 de agosto el fuego se extendió rápidamente debido a los fuertes vientos cerca del pueblo de Varnava, unos 40 kilómetros al norte de Atenas. Varias zonas en las afueras de la capital griega tuvieron que ser evacuadas.

Según medios griegos, se quemaron más de 100.000 hectáreas, mientras que tres hospitales, dos monasterios y muchas unidades residenciales fueron evacuadas en todo el país.

Según el Mapa de Predicción de Riesgo de Incendios publicado por la secretaría general de Protección Civil griega, algunas áreas de este país fueron identificadas como riesgo “muy alto” de incendio, en Categoría 4, la segunda más alta.

En este marco, Türkiye envió dos aviones y un helicóptero de extinción de incendios para ayudar a Grecia a combatir el fuego. El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, informó a Atenas de la disposición de Ankara a ayudar a su país vecino.

Incendios en Türkiye

Türkiye también se vio afectada por incendios forestales que, intensificados por fuertes vientos y altas temperaturas, estallaron en varias provincias turcas entre el 15 y el 16 de agosto.

Este lunes, la Dirección de Comunicaciones turca informó que los equipos de extinción de incendios respondieron a 306 incendios forestales y rurales en todo el país durante los últimos cuatro días extinguiendo con éxito 304 de ellos.

Asimismo, el ministro de Agricultura y Silvicultura turco, Ibrahim Yumakli, destacó los bajos índices de humedad, los fuertes vientos y las altas temperaturas como factores que exacerbaron los incendios, según reportó la agencia de noticias Anadolu.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) informó que 3.583 personas fueron evacuadas como medida de precaución en las zonas afectadas, incluidas las provincias de Izmir y Mugla.

Sermin Tagil, jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Bakircay de Esmirna, indicó a la agencia de noticias Anadolu que el calentamiento global es un factor importante en el aumento y la gravedad de los incendios forestales.