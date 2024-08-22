La región del Mediterráneo enfrenta una ola de incendios forestales propiciada por temperaturas récord, prolongadas sequías y fuertes vientos.
Este verano, las altas temperaturas se dispararon ya a inicios de junio, más temprano que en otros años, provocando así sequías inusuales y escasez de agua en varios países de Europa.
En este contexto, en las últimas semanas miles de personas tuvieron que ser evacuadas en Grecia, Türkiye y Francia, entre otros países, y el fuego arrasó miles de hectáreas.
Uno de los primeros países en sufrir una ola de incendios fue Grecia, a finales de julio. El 11 de agosto el fuego se extendió rápidamente debido a los fuertes vientos cerca del pueblo de Varnava, unos 40 kilómetros al norte de Atenas. Varias zonas en las afueras de la capital griega tuvieron que ser evacuadas.
Según medios griegos, se quemaron más de 100.000 hectáreas, mientras que tres hospitales, dos monasterios y muchas unidades residenciales fueron evacuadas en todo el país.
Según el Mapa de Predicción de Riesgo de Incendios publicado por la secretaría general de Protección Civil griega, algunas áreas de este país fueron identificadas como riesgo “muy alto” de incendio, en Categoría 4, la segunda más alta.
En este marco, Türkiye envió dos aviones y un helicóptero de extinción de incendios para ayudar a Grecia a combatir el fuego. El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, informó a Atenas de la disposición de Ankara a ayudar a su país vecino.
Incendios en Türkiye
Türkiye también se vio afectada por incendios forestales que, intensificados por fuertes vientos y altas temperaturas, estallaron en varias provincias turcas entre el 15 y el 16 de agosto.
Este lunes, la Dirección de Comunicaciones turca informó que los equipos de extinción de incendios respondieron a 306 incendios forestales y rurales en todo el país durante los últimos cuatro días extinguiendo con éxito 304 de ellos.
Asimismo, el ministro de Agricultura y Silvicultura turco, Ibrahim Yumakli, destacó los bajos índices de humedad, los fuertes vientos y las altas temperaturas como factores que exacerbaron los incendios, según reportó la agencia de noticias Anadolu.
La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) informó que 3.583 personas fueron evacuadas como medida de precaución en las zonas afectadas, incluidas las provincias de Izmir y Mugla.
Sermin Tagil, jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Bakircay de Esmirna, indicó a la agencia de noticias Anadolu que el calentamiento global es un factor importante en el aumento y la gravedad de los incendios forestales.
"Según un informe científico, el Mediterráneo oriental es una de las regiones del mundo que se calienta más rápido. Este calentamiento se hace más evidente, especialmente en los meses de verano. Las condiciones climáticas cálidas y secas son los factores más eficaces en la rápida propagación e intensidad de los incendios", aseguró Tagil.
En esta línea, Tagil señaló que Türkiye, junto con países como Portugal y España, enfrenta un alto riesgo de incendios forestales.
Francia y Portugal
Por su parte, dos incendios en el sur de Francia obligaron a evacuar a miles de personas antes de ser controlados la semana pasada. Aproximadamente 3.000 personas tuvieron que abandonar un camping en la localidad costera de Canet-en-Roussillon debido a un incendio alimentado por intensos vientos, según informaron los servicios de emergencia.
Además, más de 300 hectáreas fueron consumidas por las llamas el domingo en Gigean, al sur del distrito francés de Montpellier.
También en Portugal, un incendio consumió más del 6% de la superficie de Madeira. Al menos 160 personas fueron evacuadas de sus hogares por seguridad. Además, dos incendios que comenzaron el último sábado en el distrito de Braganza, en el noreste del mismo país, dejaron más de 2.000 hectáreas quemadas y afectaron la frontera con España. Son los mayores incendios registrados en Portugal en lo que va de año.
Más allá de los incendios, el mar Mediterráneo registró el pasado jueves la temperatura diaria más alta observada hasta el momento, batiendo el récord establecido en 2023, según reportó a la agencia de noticias AFP el principal centro de investigaciones marítimas español.
Incendios en el Amazonas
Ahora bien, no solo Europa se enfrenta en este momento a los incendios forestales: en las últimas semanas, los incendios en la Amazonia brasileña marcaron un nuevo récord en casi dos décadas.
Desde el primero de enero hasta el 13 de agosto, se contabilizaron 37.835 fuegos en la región, lo que representa un 111% más que en el mismo período de 2023.
La Amazonia sufrió entre junio y noviembre del año pasado una sequía histórica, y este año expertos han advertido que tiende a ser más severa. La temporada seca propicia el incremento de incendios forestales, una tragedia ambiental que también afecta actualmente el Pantanal, el mayor humedal tropical del mundo ubicado al sur de la zona.
Científicos vinculan estos y otros fenómenos extremos con el calentamiento global.