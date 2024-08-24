Las llegadas de turistas extranjeros a Türkiye aumentaron un 2,6% interanual hasta los 7,3 millones en julio, según datos oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los datos publicados el viernes revelaron que entre enero y julio, el número total de visitantes extranjeros aumentó un 8,27% en comparación con el año anterior, alcanzando los 28,98 millones.

Incluyendo los 4,49 millones de ciudadanos turcos que regresaron del extranjero, la cifra total alcanzó los 33,47 millones, según el ministerio.

La famosa ciudad turística de Antalya, en la Riviera turca, atrajo el mayor número de visitantes extranjeros, con 2,6 millones.

Estambul, la ciudad más grande de Türkiye por población, ocupó el segundo lugar al recibir 1,9 millones de visitantes el mes pasado.