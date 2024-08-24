TÜRKİYE
Türkiye registra un récord de 7,3 millones de turistas en julio
Las llegadas de turistas alcanzan un máximo histórico para un solo mes y Türkiye espera romper el récord total del año pasado de 49,2 millones.
De enero a julio, las llegadas de extranjeros a Türkiye crecieron un 8,3 por ciento anual hasta alcanzar casi 29 millones. / Foto: Archivo AA
24 de agosto de 2024

Las llegadas de turistas extranjeros a Türkiye aumentaron un 2,6% interanual hasta los 7,3 millones en julio, según datos oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo.

Los datos publicados el viernes revelaron que entre enero y julio, el número total de visitantes extranjeros aumentó un 8,27% en comparación con el año anterior, alcanzando los 28,98 millones.

Incluyendo los 4,49 millones de ciudadanos turcos que regresaron del extranjero, la cifra total alcanzó los 33,47 millones, según el ministerio.

La famosa ciudad turística de Antalya, en la Riviera turca, atrajo el mayor número de visitantes extranjeros, con 2,6 millones.

Estambul, la ciudad más grande de Türkiye por población, ocupó el segundo lugar al recibir 1,9 millones de visitantes el mes pasado.

Le sigue la provincia noroccidental de Edirne, fronteriza con Bulgaria y Grecia, con 803.351 turistas extranjeros en julio.

Los alemanes constituyeron el grupo más grande de visitantes extranjeros a Türkiye, con más de un millón de visitantes, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el año anterior.

Los rusos ocuparon el segundo lugar en términos de nacionalidades, con 922.294 visitantes en julio, lo que supone un aumento anual del 4,2%.

Les siguieron los británicos con 660.906 visitantes y los polacos con 319.552 visitantes.

FUENTE:TRT World
