"Nunca pensé que un día no podría vestir a mis hijos". Al igual que el resto de los palestinos de Gaza, Safaa Yasine, desplazada de la Ciudad de Gaza, vive con lo puesto desde hace más de diez meses de guerra, un peligro sanitario en un territorio donde apenas hay acceso al agua.

"Cuando estaba embarazada, soñaba con vestir a mi hija con ropa bonita. Hoy, no tengo nada que ponerle", se lamenta esta palestina de 38 años, refugiada en el campo de Al Mawasi, en el suroeste de Gaza, escenario de una brutal guerra de Israel.

"La poca ropa que encontré antes de huir hacia el sur no era ni de su talla ni de la temporada correcta", confiesa esta madre de familia.

Faten Yuda tampoco tiene con qué vestir a su hijo, de 15 meses, que lleva un pijama demasiado corto.

"Crece cada día y toda su ropa ya no le queda bien, pero no he encontrado otra", cuenta a la AFP esta treintañera.

Los niños no son los únicos que sufren esta escasez en Gaza que, en su época de oro a principios de los años 90, contaba con 900 fábricas textiles.

Este sector empleaba en esa época a 35.000 personas y enviaba cuatro millones de piezas cada mes a Israel.

Con la imposición del bloqueo israelí en 2007, cuando Hamás llegó al poder en el territorio palestino, estas cifras se hundieron.

Cierre de fábricas

En los últimos años solo había 4.000 gazatíes empleados en un centenar de talleres, de los cuales solo un puñado lograba aún enviar entre 30.000 y 40.000 piezas a Israel y Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.

En enero, tres meses después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí, el Banco Mundial estimó que el 79% de los establecimientos del sector privado de Gaza habían sido parcialmente o totalmente destruidos.

Las fábricas que aún quedan en pie están cerradas por falta de electricidad desde hace meses. El combustible para los generadores entra a cuenta gotas al enclave y se distribuye con prioridad a hospitales e infraestructuras de la ONU.

Encontrar ropa nueva hoy en Gaza es un milagro.

Hay "mujeres que llevan el mismo velo desde hace diez meses", señaló en X Philippe Lazzarini, el jefe de la Unrwa, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.