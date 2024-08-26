La escalada de ataques entre Hezbollah e Israel, que se había anticipado durante semanas, se materializó este fin de semana cuando el grupo libanés lanzó decenas de drones y misiles en lo que llamó la “represalia” por el asesinato de su alto comandante Fuad Shukr. A su vez, Tel Aviv no esperaba de brazos cruzados: el ejército había lanzado decenas de bombardeos en el Líbano como respuesta a los preparativos de Hezbollah.

En medio de este aumento de operaciones de lado y lado está el Líbano, que ya ha empezado a prepararse ante una posible guerra en toda regla, mientras la comunidad internacional alza su voz para disminuir las tensiones y evitar un conflicto que termine por involucrar a toda la región. ¿Cómo se encuentra este país ante el escenario de una escalada? ¿Por qué está en lo que puede definirse como una encrucijada?

Los riesgos para Líbano son mucho mayores que en 2006, cuando una guerra de un mes entre Hezbollah e Israel terminó en un alto el fuego impulsado por la ONU. El Líbano se ha enfrentado a años de dificultades políticas y económicas que aumentaron su deuda, no han permitido un suministro estable de electricidad e impulsaron la pobreza.

A eso se suma que el poder militar de Hezbollah es significativamente mayor ahora que en ese momento, por lo que inquieta que una nueva guerra resulte mucho más destructiva y prolongada.

¿Prepararse para una escalada que resulte en guerra?

Desde que Hezbollah e Israel comenzaron a dispararse cohetes y drones mutueamente desde el comienzo de la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza el 7 de octubre, el conflicto se ha limitado principalmente a las ciudades fronterizas. Pero ante la amenaza de unas hostilidades más amplias, el Líbano se ha apresurado a equipar hospitales con suministros y preparar escuelas públicas para abrirlas a las personas que buscan refugio.

El bombardeo israelí en el sur de Beirut el mes pasado que mató al alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, desencadenó una oleada de reuniones entre organizaciones humanitarias y el gobierno libanés, dijo Laila Al Amine, directora de la oficina en Beirut de la organización de ayuda internacional Mercy Corps. Esta es una de las aproximadamente 60 organizaciones que ayudan al gobierno con sus esfuerzos de asistencia.

En esa línea, la administración de El Líbano y las agencias de la ONU prepararon un plan de respuesta integral este mes que describe dos posibles escenarios: una escalada limitada que se parecería a la de 2006, con aproximadamente 250.000 personas desplazadas, y el peor de los casos con un "conflicto descontrolado" que desplazaría al menos a un millón de personas.

El plan, que elaboró la ONU y del que la agencia The Associated Press obtuvo una copia, calcula un costo mensual de 50 millones de dólares en caso de una escalada limitada y de 100 millones de dólares si estalla una guerra en toda regla.

El gobierno del Líbano, reportó AP, dijo que la financiación de la emergencia procederá de acreedores y de organizaciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, las autoridades ya han tenido algunas dificultades encontrando fondos para atender a las 100.000 personas que actualmente están desplazadas y a las cerca de 60.000 personas que se calcula que viven en zonas de conflicto, lo que supone un costo de unos 24 millones de dólares al mes.

El ministro de Medio Ambiente, Nasser Yassin, quien encabeza las operaciones de asistencia, dijo a los periodistas tras una reunión de emergencia del gobierno el domingo que los ataques no cambiarán el plan.

El proyecto "ya presenta escenarios de todas las posibilidades que podrían ocurrir, entre ellas una expansión de las hostilidades", dijo Yassin.

¿Qué pasó en el 2006?

En 2006, Israel bombardeó las pistas del único aeropuerto del Líbano, dejándolo prácticamente fuera de servicio, e impuso un bloqueo aéreo y marítimo. Su bombardeo paralizó la infraestructura crítica y arrasó barrios, con daños y pérdidas por valor de 3.100 millones de dólares, según el Banco Mundial.