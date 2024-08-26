Las negociaciones para asegurar un alto el fuego en Gaza, en medio de las masacres israelíes y la devastación del enclave, continúan estancadas. Mientras las bombas de Tel Aviv siguen cayendo sobre el territorio palestino, donde han matado a más de 40.400 personas, un esfuerzo diplomático de Estados Unidos, Qatar y Egipto busca asegurar el tan pedido cese de hostilidades.

Pero las demandas de Israel no han hecho el camino fácil, a pesar de que Hamás insiste en implementar lo pactado el pasado 2 de julio, que se basa en la propuesta respaldada por el presidente Joe Biden. Un acuerdo que fue previo a los asesinatos que a manos de Tel Aviv de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, en Irán, y de Fuad Shukur, alto comandante de Hezbollah, en el Líbano.

Así las cosas, la última ronda de conversaciones de alto nivel en El Cairo que buscan, una vez más, lograr una tregua y la liberación de rehenes, concluyó el domingo sin un acuerdo que permita avanzar. El equipo negociador de Hamás salió de la ciudad, luego de revisar los resultados de las más recientes negociaciones.

Izzat al Rishq, líder del grupo de resistencia, dijo en Telegram que "la delegación exigió que la ocupación se adhiera a lo acordado” y que Hamás tiene disposición a implementarlos “para lograr los intereses superiores de su pueblo y detener la agresión contra ellos".

A lo largo de los últimos meses, las negociaciones han pasado por múltiples rondas en capitales clave –París, El Cairo, Doha y Roma–, dando como resultado varias propuestas para un posible acuerdo. Pero hasta ahora nada que permita salir del estancamiento. Este es el cronograma compilado por la agencia Anadolu.

24 de noviembre de 2023: primera pausa humanitaria

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023, sólo ha habido una pausa humanitaria. Empezó el 24 de noviembre y tuvo una duración de cuatro días. Luego se prorrogó dos días más.

En la tregua se liberaron 109 rehenes israelíes y 240 prisioneros palestinos. También se permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El 1 de diciembre, Tel Aviv reanudó los ataques.

28 de enero de 2024: primeras conversaciones de París y primera propuesta

Las negociaciones en París, a finales de enero, resultaron en una propuesta de alto el fuego en tres fases. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarriló el proceso al afirmar que había "vacíos significativos".

13 de febrero de 2024: primeras conversaciones en El Cairo 1

A principios de febrero, en El Cairo, las conversaciones discutieron un borrador para un alto el fuego de seis semanas, pero Netanyahu lo desestimó. En ese momento, volvió a afirmar que las demandas de Hamás de liberar prisioneros palestinos son "poco realistas".

23 de febrero de 2024: segundas conversaciones de París

Estas negociaciones terminaron sin ningún progreso.

18 de marzo de 2024: conversaciones en Doha

El 18 de marzo hubo una nueva negociación en la capital de Qatar. En ella, Hamás presentó otra vez una propuesta de alto el fuego, que Israel respondió negativamente afirmando que las demandas eran "imaginarias".

7 de abril de 2024: segundas conversaciones en El Cairo

La segunda ronda de conversaciones en El Cairo concluyó, de nuevo, sin un avance, a pesar de los repetidos informes de "progreso" y de planes para continuar los diálogos. Netanyahu volvió a rechazar un alto al fuego.

Principios de mayo: propuesta de Egipto

A inicios de mayo surgieron informes sobre una "propuesta de Egipto" apoyada por Qatar y EE.UU. El plan consistía en tres fases, cada una de las cuales duraba entre 40 y 42 días, y finalmente conducía a un alto el fuego permanente y al regreso de los palestinos desplazados a sus hogares.

A pesar de que Hamás aceptó esta propuesta, Netanyahu respondió anunciando una invasión planeada de Rafah, en el sur de Gaza, que comenzó el 6 de mayo y rechazó la propuesta, afirmando que “no cumplía con sus demandas”

A esta negativa le siguió una intensificación de la ofensiva terrestre de Israel sobre Rafah, que según Doha “llevó las negociaciones a un callejón sin salida”.

31 de mayo: propuesta respaldada por Biden

El 31 de mayo, el presidente Biden anunció un plan para un alto el fuego completo y total, afirmando que se basaba en una propuesta de Israel.

El plan incluía tres fases: la primera implicaba un alto el fuego de seis semanas y la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza, junto con un intercambio de rehenes y prisioneros entre las dos partes.

La segunda fase buscaba la retirada total de Israel de Gaza y la liberación de todos los rehenes que seguían vivos en poder de Hamás, con miras a un cese permanente de las hostilidades.

La tercera fase incluyó un plan de reconstrucción para Gaza.