En Michigan, un estado clave de Estados Unidos, los votantes demócratas de origen árabe y del Medio Oriente afirman que Kamala Harris tendrá que ganarse su confianza, luego de sentirse decepcionados con la posición del presidente Joe Biden respecto a la ofensiva militar de Israel contra Gaza.

La ciudad de Dearborn, hogar de 110.000 personas y centro cultural de la comunidad árabe en Estados Unidos, podría desempeñar un papel decisivo en este estado clave para las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre.

Miembros de la comunidad a los que la agencia AFP entrevistó manifestaron su disposición a escuchar lo que la actual vicepresidenta y candidata demócrata tiene por decir para evaluar sus opciones, lo que supone un cambio de actitud significativo en comparación con la hostilidad abierta que expresan hacia Biden.

"Ahora estamos en modo escucha", dijo Osama Siblani, editor del periódico The Arab American News.

Harris, que ha prometido "no guardar silencio" ante el sufrimiento de los palestinos, se reunió recientemente con miembros del movimiento nacional "Uncommited" (No comprometidos), que encabezó la oposición a Biden durante el proceso de las primarias demócratas.

Aunque Harris no les hizo promesas claras, los líderes musulmanes locales dijeron estar impresionados por sus muestras de empatía.

Si en algo tienen la mira puesta es en la devastación que Israel ha causado en Gaza desde el 7 de octubre.

Influencia creciente

Michigan, base de las "tres grandes" fábricas de automóviles (Ford, General Motors y Chrysler), es desde hace mucho tiempo una parada obligatoria en las campañas electorales de los aspirantes a la Casa Blanca.

Las crisis económicas de la década de 1970 llevaron a muchos habitantes del llamado "cinturón manufacturero" (Rust Belt) a abandonarlo, pero los conflictos en Oriente Medio atrajeron hacia esta zona del país nuevas oleadas de inmigrantes libaneses, iraquíes, yemeníes y palestinos.

"Somos una ciudad global en la que casi el 55% de los residentes somos de origen árabe", dijo el alcalde de Dearborn, Abdullah Hammoud, en una reciente entrevista.

"Para muchos de nosotros, hablar de lo que está sucediendo en Gaza es hablar de nuestra familia, de nuestros amigos", añadió.

Famosa por ser el lugar de nacimiento de Henry Ford, Dearborn se asemeja a primera vista a cualquier pequeña ciudad estadounidense, con sus amplias calles y centros comerciales.

Pero también alberga al Centro Islámico de Estados Unidos, la mezquita más grande del país, e innumerables supermercados, restaurantes y cafeterías que sirven productos de Oriente Medio.

Silbani recuerda que cuando fundó su periódico, a mediados de los años 1980, el entonces alcalde hizo campaña con base en una plataforma en la que el "problema árabe" tenía un lugar central.