Un intento por arrastrar a Oriente Medio “a una guerra religiosa que acabará con todo”: así denunció Palestina los incendiarios comentarios del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, quien llamó a construir una sinagoga dentro de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Este ocupada.

"El pueblo palestino no aceptará ningún daño a la mezquita de Al-Aqsa, que es una línea roja que no se puede cruzar bajo ninguna circunstancia", advirtió el portavoz de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, en un comunicado que difundió la agencia de noticias oficial Wafa.

Y luego añadió: "Estos llamados a modificar el estatuto de la mezquita de Al-Aqsa son intentos por arrastrar a la región a una guerra religiosa que acabará con todo". En esa línea, Abu Rudeineh instó a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, a intervenir de inmediato "para frenar al gobierno israelí de extrema derecha y obligarlo a adherirse al estatuto jurídico e histórico vigente del lugar sagrado".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino advirtió sobre las graves consecuencias de las declaraciones de Ben-Gvir. "Se trata de un llamado explícito y público a demoler Al-Aqsa, y a construir el supuesto templo en su lugar”, afirmó en un comunicado.

En esa línea, responsabilizó plenamente al Gobierno de Israel por las consecuencias que pueda tener la incitación de Ben-Gvir. Entre ellas, empujar a Medio Oriente a una espiral de violencia difícil de controlar.

La importancia de la mezquita de Al-Aqsa

La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de las mezquitas de Meca y Medina.

Los judíos y otros no musulmanes pueden visitar el complejo, pero no pueden rezar allí ni exhibir símbolos religiosos, en virtud del status quo que se mantiene desde hace décadas.

Este status quo se debe a que Israel ocupó Jerusalén Este, donde se encuentra Al-Aqsa, durante la guerra árabe-israelí de 1967. Pero esta ocupación no es legítima ni está reconocida por la comunidad internacional, por lo que Israel no tiene legitimidad para gobernar allí. Débido a esto, la mezquita de Al Aqsa está bajo jurisdicción de Jordania, aunque el control de facto lo tiene Israel.

"La política en el Monte del Templo permite rezar allí. Punto", dijo Ben-Gvir a un entrevistador de la Radio del Ejército. “Hay igualdad de derechos para judíos y musulmanes. Yo construiría una sinagoga allí”, dijo Ben-Gvir. También mencionó que “los musulmanes pueden rezar y los judíos no”. Cuando se le preguntó si instalaría una sinagoga en el lugar si pudiera, respondió "Sí, sí".

Esta fue la primera vez que el ministro israelí habló abiertamente sobre la construcción de una sinagoga dentro de la mezquita Al-Aqsa. Sin embargo, en los últimos meses ha pedido repetidamente que se permitan las oraciones judías en el lugar. El pedido, además, ocurre en medio de repetidas incursiones en el complejo por parte de colonos israelíes ilegales, a la vista de la policía, que está bajo la responsabilidad de Ben-Gvir.

Desde Israel señalan de “terrorista” a Ben-Gvir

El periódico israelí Haaretz escribió en su editorial de este martes que el polémico ministro “apoya a los terroristas judíos”.

“No nos engañemos: los terroristas judíos son el ala militar de la organización a la que pertenece Ben-Gvir y cuyos intereses representa como ministro del gabinete. Ben-Gvir sirve en el Gobierno, pero sigue siendo leal a una idea más grande. Y en una elección entre su lealtad al estado y su lealtad a una Gran Tierra de Israel kahanista, elegirá esta última”, añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, calificó las declaraciones de Ben-Gvir como un "acto peligroso, innecesario e irresponsable". A punto que ponen en peligro “la seguridad nacional” de Israel.

"Las acciones de Ben-Gvir ponen en peligro la seguridad nacional del Estado de Israel y su estatus internacional", advirtió en X.

En respuesta a Gallant, Ben-Gvir afirmó que el ministro de Defensa “se inclina ante Hamás y arrastra al Estado de Israel a un acuerdo ilegal”. Se refería a los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza e intercambio de prisioneros con los palestinos. “Gallant elige continuar la política destructiva de la concepción derrotista también contra Hezbollah en el norte”, dijo.

A eso se suma que el líder de la oposición Yair Lapid dijo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, era incapaz de controlar a su Gobierno. “Toda la región ve la debilidad de Netanyahu frente a Ben-Gvir”, dijo en X. “Es incapaz de controlar al Gobierno incluso cuando se trata de un claro intento de socavar nuestra seguridad nacional. No hay política, ni estrategia, ni realmente gobierno”, añadió.