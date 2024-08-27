Mohammad al-Zeineen, camarógrafo de TRT Arabi, resultó herido estelunes en medio de un ataque perpetrado por Israel en Jan Yunis, en el sur de Gaza.
Al-Zeineen sufrió una lesión en el ojo a causa de un trozo de metralla después de que el ejército israelí atacara un automóvil ubicado junto a una tienda de campaña para periodistas. El ataque ocurrió cerca del hospital Nasser en Jan Yunis.
Esta no es la primera vez que las fuerzas israelíes apuntan contra el equipo de TRT Arabi en Gaza. En abril, uno de los periodistas de la cadena, Sami Shehadeh, sufrió un ataque israelí mientras cubría la masacre en el campo de refugiados de Nuseirat. Sus heridas fueron tan graves que llevaron a la amputación de su pierna derecha.
Türkiye: El ataque es un “intento por ocultar la verdad"
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó el ataque contra periodistas de TRT Arabi y lo calificó como "un esfuerzo del sangriento Israel para ocultar la verdad".
El ministerio expresó su solidaridad con los periodistas que denuncian la opresión de Israel y desea una pronta recuperación del personal herido.
"Nos solidarizamos con todos los periodistas que trabajan incansablemente para exponer la opresión de Israel al mundo", publicó la entidad en un comunicado difundido en X.
Una larga lista de periodistas asesinados por Israel
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 113 periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos murieron en medio de ataques israelíes. Además, 52 periodistas fueron arrestados por Tel Aviv y los ataques han herido a decenas más.
Este grave hecho marca “el período más letal para los periodistas” desde que el CPJ comenzó a recopilar sus datos sobre muertes de periodistas en 1992.
"Con más del 12% de los periodistas de Gaza muertos, esto representa una tasa de mortalidad inusualmente alta (incluso) para los soldados de infantería", dijo Tim Dawson, secretario general adjunto de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la agencia de noticias Anadolu.
Sin embargo, según datos de la oficina de medios del gobierno de Gaza, la cifra de periodistas asesinados asciende a un total de 171 como consecuencia de ataques israelíes en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado.