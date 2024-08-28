Los colonos israelíes ilegales mataron a tiros a un palestino e hirieron a otros tres en Belén, en la Cisjordania ocupada, mientras que otros cinco perdieron la vida en un ataque aéreo de Israel contra el campo de refugiados de Nur Shams, cerca de la ciudad de Tulkarem, en ataques consecutivos este lunes, informó el Ministerio de Salud palestino.

Esta reciente escalada se suma a las preocupaciones mundiales por la cada vez más intensa violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania.

El Ejército de Israel dijo que su avión atacó un "centro de operaciones" en el campo de Nur Shams y que, además, había tropas bloqueando rutas y realizando registros en la Cisjordania ocupada. Desde octubre del año pasado, los colonos israelíes han ejecutado casi 1.300 ataques contra los palestinos.

Los palestinos acusan con frecuencia a las fuerzas de seguridad israelíes de no hacer nada y permitir que grupos de colonos violentos ataquen sus casas y aldeas.

Estados Unidos y varios países europeos han impuesto sanciones a los colonos violentos y han pedido reiteradamente a Israel que tome mayores acciones para frenar los ataques. Pero eso no ha disuadido a los colonos ilegales de agredir a los palestinos.