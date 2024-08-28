Una nueva polémica estalló esta semana alrededor del presidente de Argentina, Javier Milei, y su partido La Libertad Avanza (LLA), por cuenta de lo que se publicó como el borrador de un proyecto de ley que buscaría liberar a presos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en ese país.

La diputada Lourdes Arrieta, quien hasta este miércoles formó parte de LLA y tras la controversia renunció al bloque, fue quien publicó en la red social X el borrador del polémico proyecto de ley Arrieta ya había enfrentado una lluvia de críticas en julio pasado por visitar, junto a otros cinco legisladores de su mismo partido, a represores de la dictadura en la cárcel.

¿Qué dice el polémico borrador?

Arrieta compartió capturas de pantalla con los documentos que se habían difundido en un chat de WhatsApp con otros integrantes del partido La Libertad Avanza, según afirmó.

"Pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto que enviaron en el grupo de chat de diputados del LLA para obligar a los jueces a liberar a los represores", escribió en X.

Este proyecto, denominado "Plazo Razonable", permitiría liberar a aquellos exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. En esa línea, indica que "transcurridos 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo", se considerará "inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos".

También fija en 25 años "el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”.

Luego, Arrieta aseguró: "Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder".

Arrieta es la segunda diputada que busca despegarse del escándalo posterior a la visita al penal de Ezeiza. Previamente, la diputada Rocío Bonacci también se mostró arrepentida de su visita y había denunciado las negociaciones entre los legisladores y los genocidas para avanzar con proyectos de ley.

Por su parte, Milei buscó desligarse de estos acontecimientos, mientras que los diputados de su partido le restaron importancia a la polémica visita.

En esta misma línea, el portavoz presidencial Manuel Adorni, aseguró este lunes en rueda de prensa que "es un tema del Poder Legislativo" y "una agenda de la diputada".

Arrieta renuncia a LLA