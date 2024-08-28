El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, abrió la puerta a nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país, que avanza rápidamente. En ese sentido, le dijo al Gobierno que "no hay barreras" para dialogar con su "enemigo".

Las declaraciones de Jamenei este martes establecieron límites claros para cualquier posible conversación bajo el Gobierno del presidente Masoud Pezeshkian. De hecho, el líder supremo renovó sus advertencias de que no se debe confiar en Washington.

Pero sus comentarios se asemejan a los que se hicieron durante el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias occidentales, que redujo considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Sin embargo, no está claro cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, en especial porque las tensiones permanecen en un punto álgido en todo Oriente Medio debido a la ofensiva de Israel en Gaza y mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales en noviembre.

“No tenemos por qué depositar nuestras esperanzas en el enemigo. No debemos esperar la aprobación de los enemigos para llevar a cabo nuestros planes”, afirmó Jamenei en un video difundido por la televisión estatal.

“No es contradictorio enfrentarse al mismo enemigo en algunos lugares, no hay barreras”, añadió.

Jamenei, de 85 años, ha instado ocasionalmente entablar conversaciones con Washington, pero también ha rechazado el diálogo, como ocurrió en 2018 después de que el entonces presidente Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Jamenei.

En los últimos años se han desarrollado diálogos indirectos entre Irán y Estados Unidos mediadas por Omán y Qatar, dos de los interlocutores de Estados Unidos en Oriente Medio en lo que respecta a Irán.