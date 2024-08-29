El Ejército de Israel lanzó una gran operación militar en el norte de la Cisjordania ocupada, la mayor de su tipo en dos décadas, este miércoles. En medio de las advertencias y alarmas internacionales, la ofensiva ya deja al menos 17 personas muertas, según reportó la agencia de noticias palestina Wafa.
Un comunicado de las fuerzas militares israelíes informó este miércoles que la incursión tiene como objetivo contrarrestar lo que llamó "terrorismo" en el norte de la Cisjordania ocupada. La operación, la mayor desde una gran ofensiva en Jenín en 2002, cuenta con dos brigadas del Ejército, helicópteros, drones y excavadoras, reportó el diario israelí Yedioth Ahronoth.
Fuerzas del ejército israelí atacaron el campo de refugiados de Jenín y acordonaron dos hospitales de la ciudad como parte de la incursión a gran escala, informó la emisora pública israelí KAN.
Por su parte, el periódico Israel Hayom dijo que el ataque, en el que participan el Ejército, la Policía fronteriza y el servicio de seguridad interior Shin Bet, tiene como objetivo frustrar "la amenaza de los dispositivos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés)".
Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo el miércoles por la mañana que la ofensiva del ejército incluye la "evacuación temporal de residentes palestinos" de las zonas del norte de la Cisjordania ocupada.
Se encienden las alarmas
Las advertencias de la comunidad internacional por esta incursión masiva no tardaron en llegar. La ONU aseguró que está “muy preocupada” por la “mortal” ofensiva de Israel en ciudades de la Cisjordania ocupada. Y advirtió que los civiles están siendo expuestos a “tácticas de guerra mortales”
"Hemos estado siguiendo los acontecimientos (…) y estamos muy preocupados por lo que estamos viendo", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una conferencia de prensa.
Citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Dujarric añadió que los palestinos están "cada vez más expuestos a tácticas de guerra mortales que parecen exceder los estándares internacionales para el cumplimiento de la ley".
También informó sobre las víctimas que ha dejado la gran incursión: "La mayoría de las personas que murieron fueron víctimas de ataques aéreos, mientras que otras fueron blanco de disparos de francotiradores y otros medios letales. También se ha observado que las excavadoras militares destruyen la infraestructura, causando daños significativos a las carreteras y al equipo eléctrico", añadió.
Dujarric destacó el daño en las instalaciones sanitarias, diciendo: "Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo operaciones en las proximidades de cuatro hospitales, dos en Yenín y dos en Tulkarem. Los hospitales han sido rodeados, lo que ha afectado gravemente a todos los movimientos de entrada y salida de esas instalaciones, en especial para los equipos médicos".
Luego reiteró que las tropas israelíes deben adherirse a los estándares policiales internacionales, donde la fuerza letal y las armas de fuego son el último recurso y sólo pueden utilizarse contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves".
UE advierte sobre operación militar israelí
Por su parte, la Unión Europea advirtió que la extensa incursión israelí en la Cisjordania ocupada no debe convertirse en una extensión de la ofensiva en Gaza.
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, escribió en Twitter este miércoles que "la gran operación militar israelí en la Cisjordania ocupada no debe constituir las premisas de una extensión de la guerra desde Gaza, incluida la destrucción a gran escala", dijo Borrell en X.
"El paralelo trazado por el ministro (de Relaciones Exteriores israelí Yisrael) Katz, especialmente sobre la evacuación de los residentes palestinos, amenaza con alimentar una mayor inestabilidad", agregó.
En el mismo sentido, la organización de derechos humanos Humans Right Watch expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener esta ofensiva israelí sobre la población. La directora general Érika Guevara-Rosas destacó en un comunicado que “las operaciones militares en curso a esta escala conducirán sin duda a una escalada de la violencia mortal, lo que provocará más pérdidas de vidas palestinas”.
“Es probable que estas operaciones resulten en un aumento del desplazamiento forzado, la destrucción de infraestructura crítica y las medidas de castigo colectivo, que han sido pilares clave del sistema de apartheid de Israel contra los palestinos y de su ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado”, añadió la declaración.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por los informes de que las fuerzas israelíes bloquean el acceso a los hospitales, e instó a Israel a proteger las instalaciones de salud y garantizar la atención médica a quienes la necesitan. Hizo hincapié en que, como potencia ocupante, Israel tiene el deber de salvaguardar las vidas, los hogares y la infraestructura palestina.
La tensión en la Cisjordania ocupada ha aumentado en medio de la brutal ofensiva israelí contra Gaza, que ha matado a casi 40.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.
Al menos 662 palestinos han muerto desde entonces en la Cisjordania ocupada y casi 5.400 más han resultado heridos, según cifras de autoridades palestinas.
En una decisión histórica del 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de tierras palestinas durante décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes en Cisjordania y Jerusalén Este.