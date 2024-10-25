A un mes de que la tensión política en Venezuela se disparara por cuenta de los resultados de las elecciones presidenciales, en los que se declaró ganador al mandatario Nicolás Maduro pero que la oposición disputa, la polémica se ha extendido a las relaciones entre otros países de la región.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la noche del 28 de julio que Maduro había ganado la relección con el 51,2% de los votos, la oposición cuestionó el escrutinio. También pidió la publicación de las actas electorales, que el CNE no ha divulgado hasta el momento aduciendo un “hackeo” a su sistema. Y ha sido este llamado a revelar las actas un punto central de las posiciones que han sentado la mayoría de los países de la región.

De hecho, con este argumento 10 naciones de América Latina y Estados Unidos desconocieron la semana pasada la ratificación de los resultados que emitió el Tribunal Supremo de Venezuela y dieron su respaldo a la oposición, que dice haber tenido el 67% de los sufragios. En contraste, Nicaragua, Cuba, Bolivia y los demás países de la alianza ALBA han expresado su respaldo a Maduro desde el principio.

Sin embargo, como advirtieron expertos y analistas desde el mismo día de las elecciones, la polémica en Venezuela iba a afectar la región tarde o temprano. Y no se equivocaron. Más allá de las fronteras del territorio venezolano, asuntos como las posiciones respecto a Maduro, la oposición, las elecciones y las mismas actas ya empiezan a generar fisuras entre naciones.

El enfrentamiento entre Petro y Ortega

En medio de una tensión que escalaba con los días, Brasil y Colombia se ofrecieron como mediadores para intentar un diálogo entre Maduro y la oposición. Varias veces llamaron a la calma y el entendimiento, pero con el pasar de los días las alternativas para reconciliar posiciones empezaron a agotarse. Y entonces llegó la ratificación del Tribunal Supremo sobre la victoria de Maduro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitieron un comunicado bastante neutral, en el que dijeron “tomar nota” del fallo de la alta corte, mientras también insistieron en la divulgación de las actas. "Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", se lee en la declaración.

Justamente fue esta posición la que desató una dura crítica del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien acusó este lunes a Petro y a Lula de comportarse como "gobiernos arrastrados" a los pies de la Unión Europea y Estados Unidos. "A Petro lo veo compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder para representar a los yanquis en América Latina", aseveró el mandatario nicaragüense en X.