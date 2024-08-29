El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Morena, partidos gobernantes de España y de México, respectivamente, firmaron este miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar políticas progresistas en ambos países y frenar a la ultraderecha "a ambos lados del Atlántico".

"Con el PSOE nos unen los ideales progresistas (...) y sobre todo el estar en contra de la estrategia que tiene la ultraderecha en el mundo", afirmó el presidente de Morena, Mario Delgado, durante el acto realizado en Ciudad de México, donde se formalizó el ‘Convenio para la formación, la organización y la solidaridad’.

Por su parte, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, coincidió: “Profundizar en la relación de cooperación que tenemos es clave, pues ambos tenemos una responsabilidad compartida ante la ola reaccionaria que recorre el planeta y que solo busca segar derechos sociales y blindar los privilegios de unos pocos a costa del sufrimiento de la gran mayoría".

El convenio en sí mismo contempla la participación recíproca en actividades políticas de ambas organizaciones, colaboración en procesos electorales y la promoción de espacios de formación y debate, explicó el PSOE en su sitio web.

Cerdán agregó que el objetivo del acuerdo es "establecer una alianza fuerte y sostenida en el tiempo que nos permita intercambiar prácticas y conocimientos, para, en definitiva, hacernos fuertes mutuamente".

¿Qué contempla el acuerdo?