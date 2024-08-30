Israel aceptó una "pausa humanitaria" de tres días en Gaza para permitir una campaña de vacunación contra la polio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque esta breve pausa permitirá inmunizar a cientos de miles de niños, Tel Aviv sigue obstaculizando un alto el fuego permanente que ponga fin a las brutales masacres de palestinos en el enclave.

La OMS detalló que la campaña comenzará el 1 de septiembre en el centro de Gaza y se extenderá por tres días. Luego, se llevará a cabo en el sur y el norte del enclave, donde también se dedicarán tres días a cada zona. La pausa podría extenderse un día más de ser necesario.

El objetivo es inmunizar a más de 640.000 niños menores de diez años. Hasta el momento, se han enviado 1,26 millones de dosis de la vacuna NoPV2 a Gaza y pronto llegarán otras 400.000, informó Michael Ryan, director general adjunto de la OMS.

Para que la vacuna sea efectiva, debe administrarse una segunda dosis en cuatro semanas. Sin embargo, hasta ahora no se ha discutido públicamente otra eventual pausa humanitaria para la segunda parte de la campaña de vacunación.

Relacionado Alertan que poliovirus detectado en Gaza puede extenderse a toda la región

Oren Marmorstein, portavoz de Asuntos Exteriores de Israel, confirmó en la red social X que su gobierno "ha coordinado una operación a gran escala con la OMS y Unicef para vacunar a los niños de Gaza contra la polio". Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás aseguró que apoya la "tregua humanitaria de la ONU".

El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó el primer caso de polio en un bebé de diez meses el pasado 16 de agosto. Esta enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, es altamente infecciosa y se propaga con mayor frecuencia a través de aguas residuales y agua contaminada, un problema cada vez más común en Gaza debido a los incesantes ataques israelíes en el enclave sitiado.

Netanyahu obstaculiza negociaciones de alto el fuego

Aunque Israel aceptó la “pausa humanitaria” de tres días, al mismo tiempo alejó aún más las posibilidades de alcanzar un alto el fuego permanente. Este viernes, el gabinete de Seguridad israelí aprobó “la presencia continua” de su ejército en el Corredor de Filadelfia. La presencia de las fuerzas israelíes en este corredor, ubicado en la frontera entre Gaza y Egipto, es uno de los principales puntos de desacuerdo entre Tel Aviv y Hamás en las negociaciones.

Tras conocerse la decisión del gabinete de Seguridad israelí, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de ese país criticó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmando que “no pierde la oportunidad de garantizar que no habrá un acuerdo”.