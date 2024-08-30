ORIENTE MEDIO
Israel acepta “pausa humanitaria”, pero sigue bloqueando acuerdo permanente
La OMS anunció una "pausa humanitaria" de tres días en Gaza para vacunar a los niños contra la polio. Sin embargo, Tel Aviv continúa bloqueando las negociaciones para lograr un alto el fuego duradero.
Cuerpos de palestinos que murieron en ataques israelíes son trasladados al Hospital de Mártires de Al Aqsa, en Gaza, el 30 de agosto de 2024. / Foto: AA.
30 de agosto de 2024

Israel aceptó una "pausa humanitaria" de tres días en Gaza para permitir una campaña de vacunación contra la polio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque esta breve pausa permitirá inmunizar a cientos de miles de niños, Tel Aviv sigue obstaculizando un alto el fuego permanente que ponga fin a las brutales masacres de palestinos en el enclave.

La OMS detalló que la campaña comenzará el 1 de septiembre en el centro de Gaza y se extenderá por tres días. Luego, se llevará a cabo en el sur y el norte del enclave, donde también se dedicarán tres días a cada zona. La pausa podría extenderse un día más de ser necesario.

El objetivo es inmunizar a más de 640.000 niños menores de diez años. Hasta el momento, se han enviado 1,26 millones de dosis de la vacuna NoPV2 a Gaza y pronto llegarán otras 400.000, informó Michael Ryan, director general adjunto de la OMS.

Para que la vacuna sea efectiva, debe administrarse una segunda dosis en cuatro semanas. Sin embargo, hasta ahora no se ha discutido públicamente otra eventual pausa humanitaria para la segunda parte de la campaña de vacunación.

Oren Marmorstein, portavoz de Asuntos Exteriores de Israel, confirmó en la red social X que su gobierno "ha coordinado una operación a gran escala con la OMS y Unicef para vacunar a los niños de Gaza contra la polio". Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás aseguró que apoya la "tregua humanitaria de la ONU".

El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó el primer caso de polio en un bebé de diez meses el pasado 16 de agosto. Esta enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, es altamente infecciosa y se propaga con mayor frecuencia a través de aguas residuales y agua contaminada, un problema cada vez más común en Gaza debido a los incesantes ataques israelíes en el enclave sitiado.

Netanyahu obstaculiza negociaciones de alto el fuego

Aunque Israel aceptó la “pausa humanitaria” de tres días, al mismo tiempo alejó aún más las posibilidades de alcanzar un alto el fuego permanente. Este viernes, el gabinete de Seguridad israelí aprobó “la presencia continua” de su ejército en el Corredor de Filadelfia. La presencia de las fuerzas israelíes en este corredor, ubicado en la frontera entre Gaza y Egipto, es uno de los principales puntos de desacuerdo entre Tel Aviv y Hamás en las negociaciones.

Tras conocerse la decisión del gabinete de Seguridad israelí, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de ese país criticó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmando que “no pierde la oportunidad de garantizar que no habrá un acuerdo”.

"No pasa un día en que Netanyahu no actúe para poner en peligro el regreso de todos los rehenes", aseguraron las familias en un comunicado.

Durante meses, Qatar, Egipto y Estados Unidos han intentado negociar un acuerdo entre Israel y Hamás para establecer un alto el fuego, garantizar un intercambio de prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, los esfuerzos de mediación se han estancado debido a la negativa de Netanyahu de detener sus brutales ataques, que ya han matado a más de 40.000 palestinos.

El ejército israelí continúa ataques en Cisjordania ocupada

Esta semana el ejército israelí lanzó su mayor ofensiva militar desde 2002 en Cisjordania ocupada, matando a 16 palestinos en las ciudades de Tulkarm y Jenin, así como en el campo de refugiados de Al Fara.

Sus ataques continuaban este viernes en la ciudad de Jenin y su campamento de refugiados. Según testigos, las fuerzas israelíes ampliaron su ofensiva, asaltando el campamento de refugiados, el barrio oriental y la ciudad de Zababdeh. Rodearon casas, realizaron registros e interrogaron a un gran número de residentes.

Las excavadoras militares también acompañaron a la fuerza israelí y participaron en la destrucción de infraestructuras y vehículos en la ciudad y el campamento, indicaron testigos.

Por su parte, en Tulkarem los testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que el ejército israelí se retiró de la zona el jueves por la noche después de una ofensiva militar que duró más de 48 horas, dejando al menos cuatro personas muertas, varios heridos y daños significativos a la infraestructura.

La tensión continúa aumentando en toda Cisjordania ocupada. Desde octubre pasado, al menos 670 palestinos han muerto, casi 5.400 más han resultado heridos y más de 10.300 fueron detenidos en el territorio ocupado, según cifras palestinas.

FUENTE:TRT Español y agencias
