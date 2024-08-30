Türkiye celebra el 102° aniversario del Día de la Victoria, una fecha en la cual se recuerda la derrota de los ejércitos griegos ocupantes en la Batalla de Dumlupinar en 1922.
Esta batalla formó parte de la ‘Gran Ofensiva’ lanzada por las Fuerzas Armadas turcas el 26 de agosto de 1922, liderada por el padre fundador de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, y concluyó el 18 de septiembre de ese año.
Para conmemorar la victoria, este viernes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se dirigió junto a altos funcionarios gubernamentales y a oficiales militares de alto rango a Anitkabir, el mausoleo de Ataturk, ubicado en Ankara, donde depositaron una corona de flores.
En este marco, el presidente Erdogan felicitó a los ciudadanos turcos de todo el mundo y destacó que con la batalla del 30 de agosto las fuerzas de ocupación fueron "derrotadas de manera decisiva, el eje del imperialismo fue desmantelado y las puertas para la proclamación de la República se abrieron de par en par".
Luego, Erdogan subrayó que a través de la Gran Victoria –que Ataturk describió como "el monumento inmortal de la idea de libertad e independencia de la nación turca”– la nación turca declaró al mundo entero que "no permitiría que se le pusieran grilletes a su voluntad y que nunca comprometería su deseo de vivir de manera independiente en su patria".
Asimismo, el presidente reiteró el compromiso de Türkiye de ayudar a las poblaciones oprimidas en todo el mundo. "Estamos movilizando todos nuestros medios y recursos para detener los conflictos, las opresiones y las masacres que ocurren en diferentes partes del mundo, especialmente en Gaza", afirmó.
El fin de la ocupación
Türkiye fue ocupada por las fuerzas aliadas, también llamadas Potencias de la Entente, tras la derrota del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En 1919, estas desembarcaron en la actual Türkiye y ocuparon grandes extensiones del territorio, siguiendo las disposiciones del Armisticio de Mudros.
La ocupación extranjera provocó la Guerra de Independencia de Türkiye, que inició en 1919 y en la cual las fuerzas turcas, lideradas por Ataturk, finalmente expulsaron de Anatolia a los invasores.
Entre el 26 y el 30 de agosto de 1922, el ejército turco libró la Batalla de Dumlupinar (considerada parte de la Guerra Greco-Turca) en la provincia de Kutahya, en el oeste del país, donde las fuerzas griegas fueron derrotadas de manera decisiva.
Para finales de 1922, todas las fuerzas extranjeras habían abandonado los territorios que al año siguiente formarían la nueva República de Türkiye.