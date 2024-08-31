Era un día más de supervivencia en medio de la ofensiva israelí en Gaza, otro día de lo que Medo Halimy, tiktoker palestino de 19 años, llamaba su “vida en tiendas de campaña”.
Como solía hacer en los videos en los que documentaba las cosas mundanas de la vida en el enclave, Halimy se dirigió este lunes a lo que consideraba una cafetería con internet –más bien una tienda de campaña– donde los palestinos desplazados podían conectarse al mundo exterior.
Allí se reunió con su amigo y colaborador Talal Murad. Se tomaron una fotografía, que Halimy publicó en Instagram con la frase “Finalmente reunidos”, y comenzaron a conversar.
Pronto se produjo un destello de luz, y una explosión de calor blanco y tierra pulverizada. Así lo relató Murad, de 18 años. Sintió dolor en el cuello y luego vio que Halimy estaba sangrando de la cabeza. Un automóvil en la carretera costera frente a ellos estaba envuelto en llamas, aparentemente era el objetivo de un ataque aéreo israelí.
La ambulancia tardó diez minutos en llegar. Horas después, los médicos declararon muerto a Halimy.
El ejército de Israel indicó no estar al tanto del ataque que causó la muerte de Halimy.
“Representaba esperanza y fuerza”
Halimy “representaba un mensaje”, comentó Murad, aún recuperándose de sus heridas de metralla y conmocionado por el ataque israelí que mató a su amigo. “Representaba esperanza y fuerza”, agregó.
Los homenajes al joven influencer siguen llegando desde todas partes. incluso de amigos tan lejanos como Harker Heights, de Texas, donde el tiktoker palestino pasó un año en 2021 como parte de un programa de intercambio patrocinado por el Departamento de Estado.
“Medo era el alma de las reuniones... Su humor, bondad e ingenio son cosas que nunca se olvidarán”, contó Heba al Saidi, coordinadora de exalumnos del programa de Intercambio y Estudios Kennedy-Lugar, de Texas. Patrocinado por el Departamento de Estado, el tiktoker había pasado allí un año en 2021.
“Estaba destinado a la grandeza, pero se lo llevaron demasiado pronto”, añadió la coordinadora.
Su muerte también generó una oleada de muestras de dolor en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron conmoción y tristeza como si también hubieran perdido a un amigo cercano.
La ofensiva de Israel en Gaza no distingue entre civiles y combatientes. Ha matado a más de 40.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y también ha transformado a un gran número de adolescentes que, mientras intentan sobrevivir, se han convertido en corresponsales de guerra para la era de las redes sociales.
“Trabajamos juntos, era como una resistencia que espero continúe”, contó Murad, quien colaboró con Halimy en la “Experiencia gazatí”, una cuenta de Instagram que respondía las preguntas de seguidores de distintas partes del mundo que trataban de entender la vida en el asediado enclave, que es inaccesible para los periodistas extranjeros.
La historia de Halimy
Halimy creó su propia cuenta de TikTok luego de refugiarse con sus padres, cuatro hermanos y una hermana en Muwasi, un área costera en el sur de Gaza que Israel ha designado como una zona humanitaria segura.
Había huido hacia la ciudad sureña de Jan Yunis luego de que las fuerzas israelíes invadieron la Ciudad de Gaza, y posteriormente volvió a escapar de los bombardeos hacia el campamento.
Al capturar los detalles íntimos de su vida en Gaza, Halimy llegó a espectadores de todo el mundo, revelando un tedio enloquecedor que queda en gran medida fuera de la cobertura informativa sobre los ataques.
Pero el contenido de Halimy “fue una sorpresa”, dijo su amigo Helmi Hirez, de 19 años.
“Si te preguntas cómo es en realidad vivir en una tienda de campaña, ven conmigo y te enseñaré cómo paso el día”, decía Halimy en el primero de los muchos diarios de su “vida en una tienda de campaña”, filmados desde el abarrotado campamento.
Se grababa a sí mismo durante su jornada: esperando inquieto en largas filas para conseguir agua potable, duchándose con una jarra y un cubo –sin shampoo ni jabón–, buscando ingredientes para preparar algo de comida, y también aburriéndose muchísimo. “Entonces volví a la tienda y no hice nada”, comentaba.
Sus videos se hicieron virales, algunos con más de dos millones de visitas en TikTok.
Aun cuando relataba las tragedias (su abuela murió, mencionó en algún momento, debido en gran medida a la escasez de medicamentos y equipos en Gaza) o se inquietaba por los bombardeos israelíes, los amigos de Halimy decían que encontraba la calma canalizando su dolor y ansiedad en un humor inexpresivo.
“Qué fastidio”, remarca mientras pone los ojos en blanco cuando el zumbido de los drones israelíes interrumpe uno de sus videos de TikTok.
“Como pueden ver, el transporte aquí no es de cinco estrellas”, afirmó cuando iba apretujado entre hombres en una camioneta que se dirigía a la cercana localidad de Deir al Balah.
“En fin, procederemos a jugar”, comentó sobre su juego de Monopoly, cuando el silbido de los proyectiles israelíes sonaba en los cielos sobre él y sus amigos. “De todos modos, perdí”.
En su último video, publicado horas antes de que muriera, Halimy se grabó mientras escribía en una libreta, cuyas páginas estaban cubiertas de misteriosas barras negras para censurar el contenido.
“He empezado a diseñar mi nuevo proyecto secreto”, contó al mundo desde el café-tienda, donde más tarde el ataque israelí acabaría con su vida.