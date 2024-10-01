Mientras el mundo sigue de cerca la invasión que Israel anunció en Líbano, el número de muertos en Gaza por los ataques de Tel Aviv no deja de aumentar, y el sufrimiento de los palestinos empeora con cada hora que pasa.

Bombardeos de las fuerzas israelíes mataron al menos a 21 palestinos en la madrugada del martes, cuando se lanzaron contra hogares y refugios en todo el enclave asediado.

Aviones de combate atacaron una escuela que albergaba a civiles desplazados en el barrio de Shejaiya, en el este de la Ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil palestina, que añadió que siete cuerpos se recuperaron.

Relacionado Masacres y devastación: Israel sigue bombardeando Gaza sin pausa ni piedad

Asimismo, 13 personas murieron en dos ataques aéreos que impactaron el campo de refugiados de Nuseirat, según reportó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu.

Además, al sur del enclave, otro palestino murió por un ataque de dron contra una tienda de campaña para desplazados en la Ciudad de Rafah.

Poco antes, durante el lunes, una familia murió cuando aviones de guerra atacaron su casa en Beir al Balah y otras tres personas perdieron la vida en un ataque con drones contra un vehículo al noroeste de Jan Yunis. Un bombardeo israelí mató a otra persona en la zona de Al Mawasi, al oeste de Rafah, designada por el ejército israelí como una "zona segura".