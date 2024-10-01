Israel estuvo bajo el ataque de cientos de misiles lanzados por Irán, según informaron las fuerzas de Tel Aviv y medios estatales iraníes, en lo que representa la escalada más reciente en Medio Oriente. Los misiles se dispararon apenas horas después de que el Ejército de Israel lanzara una invasión terrestre en Líbano.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que los ataques se basaron en los "derechos legítimos" del país y agregó que se dio una "respuesta decisiva" a la "agresión" de Israel. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que tres instalaciones militares en Tel Aviv fueron atacadas con misiles, según los medios de comunicación estatales iraníes.

Por el momento, se reportan dos heridos en Israel tras el ataque, según los servicios de emergencia del país.

"Hace poco, se lanzaron misiles desde Irán hacia el estado de Israel", indicó el ejército en un comunicado. Las sirenas de alerta sonaron en todo Israel y periodistas de la agencia AFP informaron haber oído explosiones sobre Jerusalén.

Relacionado Israel lanza invasión terrestre en Líbano: será paralela a ofensiva en Gaza

Luego del ataque, las fuerzas israelíes afirmaron que los misiles de Irán representan una escalada grave y peligrosa, y que responderán en el momento que elijan, según reportó la Agencia Anadolu.

Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que Irán cometió un gran error y que pagará por él. "Quien nos ataca, le atacamos", añadió. En la misma línea, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo que "Irán no ha aprendido una lección sencilla: quienes atacan al Estado de Israel, pagan un alto precio".

Además, destructores de la Armada de Estados Unidos dispararon interceptores "para derribar misiles entrantes" del ataque de Irán, según el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.

Irán dice que ataque fue en respuesta a asesinato de su líder

La agencia oficial de noticias de Irán IRNA reportó que lanzó "un ataque con misiles contra Tel Aviv". El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró por su parte que el ataque fue en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a manos de Israel la semana pasada, así como por la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un atentado en Teherán, del que se ha culpado ampliamente a Tel Aviv.

También advirtió que si Israel responde a la andanada de misiles, se enfrentará a más “ataques devastadores”.

Los residentes de Tel Aviv recibieron la orden de refugiarse y permanecer cerca de los albergues antibombas.

El espacio aéreo de Israel se cerró y todos los vuelos han sido desviados, declaró un portavoz de la autoridad aeroportuaria.