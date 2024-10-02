ORIENTE MEDIO
¿Podría el ataque de Irán a Israel llevar a una guerra regional extensa?
Israel advirtió sobre las "consecuencias" que tendría el ataque de Irán con misiles a su territorio. Sin embargo, una mayor escalada podría desencadenar un conflicto mucho más amplio.
Esta imagen tomada desde la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, capta proyectiles sobre la ciudad israelí de Ashdod el 1 de octubre de 2024. / Foto: AFP
2 de octubre de 2024

Después de una respuesta silenciosa a los ataques que Israel ha perpetrado continuamente contra Gaza, Líbano y altos funcionarios de Irán desde el año pasado, Teherán respondió este martes con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos a Tel Aviv. Estos ataques aéreos limitados se centraron en objetivos militares y ninguna persona en Israel murió como consecuencia de ellos.

Sin embargo, la imagen de los misiles balísticos que cayeron sobre Israel, haciendo que residentes debieran huir a los refugios antibombas, desató conmoción entre muchas personas. Especialmente porque el tan promocionado sistema de defensa aérea de Israel, conocido como el Domo de Hierro, no logró derribar todos los proyectiles a tiempo.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a "considerar la victoria", el portavoz militar de Tel Aviv, Daniel Hagari, dijo que habría "consecuencias" por el ataque: "Tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que decidamos".

Algunos analistas apuntan a que lo que ocurra ahora en Oriente Medio depende de Israel, pues Irán ya advirtió que cualquier agresión adicional será respondida de la misma manera.

En declaraciones a TRT World, el periodista y analista de Oriente Medio Rami Khouri explicó: "En este momento no podemos predecir si esto forma parte de un acción más amplia" planeada por Irán. Sin embargo, una declaración reciente de funcionarios iraníes parece indicar lo contrario.

En la red social X, la misión de Irán ante las Naciones Unidas sostuvo que el ataque con misiles fue en respuesta al asesinato en el Líbano del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes. En ese sentido, calificó el ataque como una "respuesta legal, racional y legítima".

"Pueden atacar de nuevo, pero es incierto. El caso puede estar cerrado ahora mismo, pero nunca se sabe qué harán los israelíes al día siguiente", añadió Khouri.

"Escalada tras escalada"

Para Irán, el ataque representó una "medida para salvar las apariencias" tras el "acoso militar y político" del Gobierno de Netanyahu durante los últimos meses, dijo Mahjoob Zweiri, profesor de historia contemporánea y política de Oriente Medio en la Universidad de Qatar.

Recomendados

En declaraciones a TRT World, añadió: "Creo que el lado israelí se tomará un tiempo para evaluar el impacto de esto en Israel antes de realizar cualquier tipo de acción o cualquier respuesta".

Con respecto a una mayor escalada, Zweiri también señaló que el futuro parece incierto. "No hay un plan serio para detener esta guerra. No veo ningún horizonte de estabilidad", advirtió.

También añadió que la "supervivencia política de Netanyahu está vinculada a este conflicto. Irán, por su parte, necesita aferrarse a su imagen del régimen de la República Islámica, pues resulta vital para su supervivencia. Ambos bandos pueden seguir con esta escalada hasta que básicamente haya un “derrotado" o "a menos que una potencia llegue y convenza a ambos bandos de que se detengan".

Ante la pregunta de si otros países vecinos podrían ser arrastrados al conflicto, Zweiri dijo que eso ya ha sucedido. "Líbano y Yemen ya están involucrados".

De hecho, después de más de una semana de bombardeos israelíes que mataron a 1.000 personas en Líbano –e hirieron y desplazaron a innumerables otras– Tel Aviv invadió la parte sur del país este martes semana, enviando tropas terrestres tras lo que dijo eran “objetivos” de Hezbollah.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las acciones de Israel en Líbano y la respuesta de Irán, calificándolas de "escalada tras escalada”. Ante lo que señaló: "Esto debe parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego".

Hezbollah intensificó sus ataques con cohetes contra Israel cuando comenzó la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza hace un año, en solidaridad con los palestinos. Desde entonces, más de 42.000 personas en el enclave han muerto, en su mayoría mujeres y niños, por bombardeos israelíes y otros ataques.

Israel y Hezbollah también intercambiaron ataques a principios de este año. En abril, un bombardeo de Tel Aviv mató a varios líderes de la Guardia Revolucionaria de Irán en Damasco, Siria. Irán atacó luego a Israel con más de 300 drones y misiles, pero casi todos fueron interceptados.

FUENTE:TRT World
