Hezbollah reportó este miércoles su primer enfrentamiento directo con tropas de Israel en el pueblo de Odaisseh, sur del Líbano, después de que Tel Aviv lanzara una invasión terrestre contra ese país.

El grupo libanés señaló en un comunicado que había causado pérdidas entre las fuerzas israelíes y había obligado a una unidad de infantería a retirarse tras un intento de infiltración en la zona.

El grupo también dijo que realizó ataques contra tropas israelíes al otro lado de la frontera. Concretamente, el grupo afirmó haber utilizado "cohetes y artillería" contra la localidad de Misgav Am, y también haber atacado concentraciones de tropas en tres ubicaciones más, una de ellas con cohetes Burkan, según otro comunicado.

Este enfrentamiento ocurre en medio de una intensificación del conflicto, marcado por la reciente operación terrestre que Israel lanzó este martes.

Bombardeos sobre Beirut

En su ofensiva contra Beirut, el Ejército de Israel emitió una contundente advertencia a los habitantes del sur de la ciudad para que evacuaran la zona antes de lanzar ataques aéreos dirigidos a supuestos objetivos de Hezbollah.

Mencionando específicamente el barrio de Haret Hreik, conocido como un bastión del grupo libanés en Beirut, el portavoz del Ejército israelí Avichay Adraee indicó en su cuenta de X que los habitantes que "se encuentran cerca de instalaciones peligrosas de Hezbollah” debían evacuar esos lugares “que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacarán con fuerza".