ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Hezbollah obliga a Israel a retirarse tras primer choque directo en Líbano
El grupo libanés señaló que sus miembros obligaron a las tropas israelíes a retirarse de la zona de Odaisseh, mientras Tel Aviv intensifica sus bombardeos en el sur de Líbano.
Hezbollah obliga a Israel a retirarse tras primer choque directo en Líbano
La invasión israelí en curso es la primera incursión importante de Israel en Líbano en dos décadas, lo que genera preocupación. / Foto: AFP
2 de octubre de 2024

Hezbollah reportó este miércoles su primer enfrentamiento directo con tropas de Israel en el pueblo de Odaisseh, sur del Líbano, después de que Tel Aviv lanzara una invasión terrestre contra ese país.

El grupo libanés señaló en un comunicado que había causado pérdidas entre las fuerzas israelíes y había obligado a una unidad de infantería a retirarse tras un intento de infiltración en la zona.

El grupo también dijo que realizó ataques contra tropas israelíes al otro lado de la frontera. Concretamente, el grupo afirmó haber utilizado "cohetes y artillería" contra la localidad de Misgav Am, y también haber atacado concentraciones de tropas en tres ubicaciones más, una de ellas con cohetes Burkan, según otro comunicado.

Este enfrentamiento ocurre en medio de una intensificación del conflicto, marcado por la reciente operación terrestre que Israel lanzó este martes.

Bombardeos sobre Beirut

En su ofensiva contra Beirut, el Ejército de Israel emitió una contundente advertencia a los habitantes del sur de la ciudad para que evacuaran la zona antes de lanzar ataques aéreos dirigidos a supuestos objetivos de Hezbollah.

Mencionando específicamente el barrio de Haret Hreik, conocido como un bastión del grupo libanés en Beirut, el portavoz del Ejército israelí Avichay Adraee indicó en su cuenta de X que los habitantes que "se encuentran cerca de instalaciones peligrosas de Hezbollah” debían evacuar esos lugares “que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacarán con fuerza".

Recomendados

Inmediatamente después, Israel bombardeó muchos más barrios de la ciudad, entre ellos los vecindarios de Chyah, Choueifat, Er-Rouaiss y Jamous, según informó un periodista de la Agencia Anadolu.

RelacionadoAl invadir Líbano, Israel arriesga una larga lucha: Funcionarios de EE.UU.

Una escalada contra Líbano

Desde el 23 de septiembre, las fuerzas israelíes han perpetrado una serie de bombardeos masivos en diversas zonas de Líbano, dirigidos contra lo que denominan objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a cientos y herido a miles más. La situación ha forzado y al desplazamiento de al menos un millón de personas, según datos de la ONU.

En un comunicado, el Ministerio de Salud del Líbano reveló que los ataques israelíes en varias regiones del país dejaron un saldo de 55 muertos y 156 heridos en solo las últimas 24 horas.

En la escalada del conflicto, Israel también lanzó un ataque contra importantes líderes de Hezbollah, que cobró la vida del secretario general, Hassan Nasrallah.

Este enfrentamiento se enmarca dentro de un contexto más amplio de hostilidades entre Hezbollah e Israel, que han aumentado desde el comienzo de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, las autoridades libanesas contabilizaron un total de 1.873 muertes en el país.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los recientes ataques israelíes en el Líbano puedan derivar en una guerra regional extensa, lo que podría tener repercusiones devastadoras en todo Oriente Medio.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar