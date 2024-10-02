“Después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”. Con este reconocimiento a las luchas conocidas ­ –pero sobre todo anónimas– de las mujeres de México, Claudia Sheinbaum marcó el tono de su discurso al tomar posesión como la primera mujer presidenta de ese país. Un momento que, además de quedar en los libros de historia, pondrá la lupa sobre sus políticas de género y equidad, en una nación donde cada dos horas asesinan a una mujer.

Sin embargo, no será el único frente que deberá atender la nueva mandataria. A la vuelta de la esquina le espera la enraizada violencia del crimen organizado, los desafíos de seguridad, la corrupción a varios niveles y la implementación de una polémica reforma judicial, herencia de su compañero de partido y padrino político, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, ¿qué planteó Sheinbaum sobre el futuro de México y las estrategias para enfrentar sus mayores desafíos? Estas son las claves de su discurso.

Mantendrá legado y políticas de López Obrador

Luego de dedicarle unas palabras de agradecimiento a López Obrador, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá políticas de su antecesor y continuará su legado. Lo que no resulta una sorpresa si se tiene en cuenta que la nueva presidenta se ganó al electorado con la promesa de seguir la agenda de reformas de AMLO, como también es conocido. De hecho, el expresidente sale con una popularidad cercana al 70%.

En relación a la polémica reforma judicial, que desató protestas en el país y se aprobó en el Congreso durante las últimas semanas de López Obrador, Sheinbaum sostuvo que “elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del Poder Judicial”. Los críticos de esta reforma constitucional han argumentado que hará más fácil que los políticos y el crimen organizado influyan en los tribunales.

Sin embargo, la nueva presidenta refutó los cuestionamientos y argumentó la necesidad de la medida en la lucha contra la corrupción. “Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial, es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida?”, señaló.

Y también abordó las preocupaciones entre los funcionarios judiciales por sus condiciones y pagos: “Aprovecho para decirles a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados”.

Por otro lado, Sheinbaum señaló que todos los programas de bienestar del gobierno anterior se mantendrán. “Y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir”, puntualizó. Parte de la alta popularidad de López Obrador se basa en las políticas que impulsó para ayudar a los mexicanos más pobres.

Retomando el tema de la corrupción, la mandataria señaló que “debe combatirse por ética y por principios, pero, además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación”. Y luego puntualizó: “En pocas palabras, la honestidad da resultados”.

Seguridad

En México, la creciente violencia criminal vinculada al narcotráfico y a bandas dedicadas a la extorsión entre otros delitos, deja un saldo de más de 450.000 asesinatos en el país desde finales de 2006. Ante este panorama, Sheinbaum apostó por la “atención a las causas”, “cero impunidad”, “inteligencia e investigación” y “fortalecimiento de la Guardia Nacional”.