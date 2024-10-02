Un análisis combinado de las ONGs Oxfam y Acción contra la Violencia Armada (AOAV) reveló que las muertes de civiles en Gaza durante este último año han aumentado pronunciadamente superando las cifras de cualquier otro conflicto en las últimas décadas.
Según el informe, más de 6.000 mujeres y 11.000 niños han muerto a causa de los brutales ataques israelíes, lo que supone un triste récord de víctimas civiles en zonas de conflicto.
Estas cifras eclipsan los récords anteriores, como las 2.600 mujeres asesinadas en Irak en 2016 y los 4.700 niños asesinados anualmente durante los primeros años de la guerra en Siria.
Los datos ponen de relieve el devastador balance de la campaña militar israelí en Gaza, que ha continuado sin pausa. Desde que comenzó la ofensiva en octubre, los mortíferos ataques de todo tipo de explosivos han dañado la infraestructura civil a un ritmo medio de un ataque cada tres horas.
Los resultados de la organización AOAV denuncian la destrucción generalizada de viviendas, refugios, escuelas, hospitales y centros de distribución de ayuda de importancia crítica. Este ataque implacable ha dejado a miles de familias en duelo, a cientos de miles de desplazados, y muchas de las denominadas "zonas seguras" se han convertido en blanco de ataques militares.
El Dr. Iain Overton, director ejecutivo de la AOAV, calificó la situación de "horrible" y condenó la falta de intervención internacional: "La magnitud de la devastación en Gaza debería ser una llamada de atención. El bombardeo continuo de viviendas, escuelas y hospitales con tanta frecuencia muestra un claro desprecio por la vida humana y el derecho internacional".
Violaciones del derecho internacional
El conflicto en curso ha provocado una condena generalizada por las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), donde los civiles han sido desplazados en repetidas ocasiones, a menudo a zonas que luego fueron bombardeadas.
Los datos de Oxfam sugieren que el número real de muertos podría ser mucho mayor. Según un estudio publicado en The Lancet, las víctimas no identificadas enterradas bajo los escombros, junto con las personas que mueren de hambre o por el colapso de los servicios de salud, podrían elevar el número de muertos por encima de los 186.000.
Mientras, la crisis humanitaria sigue aumentando, más de 25.000 niños han perdido a uno de sus padres o se han quedado huérfanos, y muchos de ellos sufren además lesiones y discapacidades que les han cambiado totalmente la vida.
Por otro lado, las mujeres, afectadas de manera desproporcionada, se ven al frente de sus hogares en medio de la destrucción. Además, las madres embarazadas y lactantes luchan por sobrevivir en medio de un sistema de atención sanitaria en crisis.
Umaiyeh Khammash, directora de Juzoor, una organización socia de Oxfam, destacó el inmenso sufrimiento: “El trauma que experimentan los niños, muchos de los cuales han perdido extremidades o están lidiando con una profunda angustia emocional, es indescriptible”.
En la misma línea, Sally Abi Khalil, directora de Oxfam para Oriente Medio y el Norte de África, instó a una acción internacional inmediata: “El fracaso de la comunidad internacional a la hora de exigir responsabilidades a Israel, combinado con el continuo suministro de armas, ha permitido las atrocidades que estamos presenciando”.
Israel continúa masacrando Gaza
En la misma línea de los reportes, en las últimas horas al menos 20 palestinos murieron durante una incursión militar israelí en el este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según informaron fuentes médicas.
Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque sorpresa que incluyó intensos bombardeos, impactando varias viviendas en la zona. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados tras la retirada de las tropas y trasladados al Hospital Europeo de Gaza, según informaron fuentes médicas.
Además, durante la noche, los ataques aéreos israelíes en Gaza causaron la muerte de al menos 60 palestinos, con reportes de bombardeos en una escuela que albergaba a familias desplazadas. Los tanques israelíes también atacaron diversas áreas de Jan Yunis, dejando un saldo de al menos 40 muertos y decenas de heridos.
Informes adicionales indican que durante una incursión en el sureste de Jan Yunis, se produjo un número significativo de muertes y heridas. En el campo de refugiados de Nusra, varios ataques a tiendas de campaña resultaron en al menos seis muertes.
Por otro lado, en la ciudad de Gaza, un ataque aéreo israelí contra un instituto que servía de refugio para civiles desplazados dejó al menos 10 muertos, incluyendo cinco personas en el orfanato Al-Amal y cinco más en la escuela Muscat, entre ellos tres niños. Varios menores también resultaron gravemente heridos y los equipos de defensa civil continúan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
Un genocidio en curso
Mientras, Israel continúa su ofensiva brutal contra Gaza, que ya se extiende por más de 11 meses, a pesar de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde el inicio de la ofensiva, más de 41.600 personas, en su mayoría mujeres y niños, han perdido la vida, y más de 96.000 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud. Esta acción militar ha llevado al desplazamiento casi total de la población del enclave.
El bloqueo impuesto por Israel ha provocado una severa escasez de alimentos, agua potable y medicinas, agravando aún más la situación humanitaria. Además, el país se enfrenta a acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.