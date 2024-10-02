Un análisis combinado de las ONGs Oxfam y Acción contra la Violencia Armada (AOAV) reveló que las muertes de civiles en Gaza durante este último año han aumentado pronunciadamente superando las cifras de cualquier otro conflicto en las últimas décadas.

Según el informe, más de 6.000 mujeres y 11.000 niños han muerto a causa de los brutales ataques israelíes, lo que supone un triste récord de víctimas civiles en zonas de conflicto.

Estas cifras eclipsan los récords anteriores, como las 2.600 mujeres asesinadas en Irak en 2016 y los 4.700 niños asesinados anualmente durante los primeros años de la guerra en Siria.

Los datos ponen de relieve el devastador balance de la campaña militar israelí en Gaza, que ha continuado sin pausa. Desde que comenzó la ofensiva en octubre, los mortíferos ataques de todo tipo de explosivos han dañado la infraestructura civil a un ritmo medio de un ataque cada tres horas.

Los resultados de la organización AOAV denuncian la destrucción generalizada de viviendas, refugios, escuelas, hospitales y centros de distribución de ayuda de importancia crítica. Este ataque implacable ha dejado a miles de familias en duelo, a cientos de miles de desplazados, y muchas de las denominadas "zonas seguras" se han convertido en blanco de ataques militares.

El Dr. Iain Overton, director ejecutivo de la AOAV, calificó la situación de "horrible" y condenó la falta de intervención internacional: "La magnitud de la devastación en Gaza debería ser una llamada de atención. El bombardeo continuo de viviendas, escuelas y hospitales con tanta frecuencia muestra un claro desprecio por la vida humana y el derecho internacional".

Violaciones del derecho internacional

El conflicto en curso ha provocado una condena generalizada por las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), donde los civiles han sido desplazados en repetidas ocasiones, a menudo a zonas que luego fueron bombardeadas.

Los datos de Oxfam sugieren que el número real de muertos podría ser mucho mayor. Según un estudio publicado en The Lancet, las víctimas no identificadas enterradas bajo los escombros, junto con las personas que mueren de hambre o por el colapso de los servicios de salud, podrían elevar el número de muertos por encima de los 186.000.

Mientras, la crisis humanitaria sigue aumentando, más de 25.000 niños han perdido a uno de sus padres o se han quedado huérfanos, y muchos de ellos sufren además lesiones y discapacidades que les han cambiado totalmente la vida.

Por otro lado, las mujeres, afectadas de manera desproporcionada, se ven al frente de sus hogares en medio de la destrucción. Además, las madres embarazadas y lactantes luchan por sobrevivir en medio de un sistema de atención sanitaria en crisis.

Umaiyeh Khammash, directora de Juzoor, una organización socia de Oxfam, destacó el inmenso sufrimiento: “El trauma que experimentan los niños, muchos de los cuales han perdido extremidades o están lidiando con una profunda angustia emocional, es indescriptible”.