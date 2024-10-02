Tanto el candidato republicano JD Vance como el demócrata Tim Walz dejaron clara su posición sobre Israel. Ambos apoyan al país, aunque expresan diferentes formas de hacerlo. Este consenso remarca la importancia de Israel en la política exterior de Estados Unidos.

Walz criticó a Donald Trump, pero fue firme sobre Israel. Dijo que "la capacidad de Israel para defenderse es absolutamente fundamental". También habló sobre la recuperación de los rehenes y de la crisis en Gaza, afirmando que son “prioridades para Estados Unidos”.

Sin embargo, cargó contra Donald Trump por retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Según Walz, esto ha hecho que "Irán esté más cerca de tener un arma nuclear" y que la región sea más peligrosa.

Vance, por su parte, fue directo. Respaldó el enfoque republicano y defendió que Israel debe decidir cómo actuar frente a Irán. “Depende de Israel lo que considere necesario para mantener seguro su país", afirmó. También elogió a Donald Trump por proyectar "seguridad en el mundo" y mantener a los enemigos a raya con "disuasión efectiva".

Ambos candidatos apoyan a Israel y su “derecho a defenderse”, pero difieren en cómo Estados Unidos debe involucrarse, o al menos lo expresan de manera diferente. Walz busca un equilibrio entre la seguridad de Israel y la estabilidad regional, mientras que Vance ofrece un apoyo militar total a Israel, pero con menos intervencionismo. Estas diferencias marcan cómo ven el papel de Israel en la política de su país.

Otros temas importantes

Debido a los ataques israelíes en toda la región y la tensión que esto ha causado, Oriente Medio fue el primer tema, pero no el único. El debate tocó otros temas importantes: