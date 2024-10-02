ORIENTE MEDIO
Oriente Medio e Israel, un tema principal en el debate vicepresidencial
En el debate vicepresidencial de este lunes 1 de octubre, el senador republicano JD Vance y el gobernador demócrata Tim Walz dejaron clara su posición sobre Israel: apoyo absoluto y ninguna crítica.
Tanto el candidato republicano JD Vance como el demócrata Tim Walz dejaron clara su posición sobre Israel. Ambos apoyan al país, aunque expresan diferentes formas de hacerlo. Este consenso remarca la importancia de Israel en la política exterior de Estados Unidos.

Walz criticó a Donald Trump, pero fue firme sobre Israel. Dijo que "la capacidad de Israel para defenderse es absolutamente fundamental". También habló sobre la recuperación de los rehenes y de la crisis en Gaza, afirmando que son “prioridades para Estados Unidos”.

Sin embargo, cargó contra Donald Trump por retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Según Walz, esto ha hecho que "Irán esté más cerca de tener un arma nuclear" y que la región sea más peligrosa.

Vance, por su parte, fue directo. Respaldó el enfoque republicano y defendió que Israel debe decidir cómo actuar frente a Irán. “Depende de Israel lo que considere necesario para mantener seguro su país", afirmó. También elogió a Donald Trump por proyectar "seguridad en el mundo" y mantener a los enemigos a raya con "disuasión efectiva".

Ambos candidatos apoyan a Israel y su “derecho a defenderse”, pero difieren en cómo Estados Unidos debe involucrarse, o al menos lo expresan de manera diferente. Walz busca un equilibrio entre la seguridad de Israel y la estabilidad regional, mientras que Vance ofrece un apoyo militar total a Israel, pero con menos intervencionismo. Estas diferencias marcan cómo ven el papel de Israel en la política de su país.

Otros temas importantes

Debido a los ataques israelíes en toda la región y la tensión que esto ha causado, Oriente Medio fue el primer tema, pero no el único. El debate tocó otros temas importantes:

Inmigración: Walz criticó a Vance por difundir rumores falsos sobre migrantes haitianos en Springfield, Ohio. Vance no repitió las acusaciones, pero culpó a la inmigración por sobrecargar recursos como escuelas y hospitales.

Violencia armada: Vance propuso mejorar la seguridad física en las escuelas. Walz, aunque es dueño de armas, pidió reformas para proteger a los niños sin convertir las escuelas en fortalezas.

Cambio climático: Walz destacó los esfuerzos de la administración en energía limpia. Vance pidió aumentar la producción de energía en Estados Unidos para recuperar empleos.

Negación de elecciones: Walz acusó a Trump y Vance de seguir difundiendo mentiras sobre fraude electoral. Vance defendió a Trump y dijo que entregó el poder pacíficamente en 2021.

Fact-checking durante el debate

En el debate vicepresidencial, el fact-checking fue un punto de tensión, puesto que CBS News decidió no realizar verificaciones en vivo, pero ofreció un código QR para que los espectadores consultaran la corroboración en tiempo real. Esta decisión fue una respuesta a las críticas del equipo de Donald Trump, que rechazó la verificación en debates anteriores.

En un momento clave, la moderadora corrigió una afirmación de Vance sobre inmigrantes haitianos, lo que generó una reacción inmediata de Vance, quien recordó que no se permitiría el fact-checking en vivo, destacando el desacuerdo sobre cómo manejar afirmaciones falsas durante el debate.

