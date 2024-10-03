Bomba, tras bomba, tras bomba: eso es lo que ha sufrido Líbano durante las casi dos semanas que Israel ha atacado el territorio sin cesar, mientras los muertos ya se cuentan por miles. Con cada hora, la cifra aumenta y la devastación se extiende. Los estruendos son simultáneos y el siguiente kilómetro puede ser el objetivo. Este jueves, en plena madrugada, seis personas perdieron la vida después de que el Ejército de Israel bombardeara el centro de Beirut, cerca del Parlamento.

Testigos dijeron haber oído una gran explosión y una fuente de seguridad señaló que Israel atacó un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de la capital, en lo que representa el bombardeo israelí más cercano a la legislatura. Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas, dijeron funcionarios de salud libaneses. Una foto que circula en grupos de WhatsApp mostraba un edificio muy afectado y el primer piso en llamas.

Según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu, el ataque aéreo dejó graves daños en los edificios y automóviles circundantes en el área objetivo.

A ese bombardeo se suma el de tres misiles que impactaron el suburbio en el sur de Dahiyeh, donde el líder del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue asesinado la semana pasada, dijeron funcionarios locales. Y la andanada de destrucción no termina: los suburbios del sur de Beirut sufrieron más de una decena de ataques israelíes este miércoles. Hasta la madrugada de este jueves, Tel Aviv había lanzado 17 bombardeos contra la capital y sus suburbios del sur, según informes de medios libaneses.

Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, los ataques tuvieron como objetivo un centro de defensa civil recién establecido en el barrio de Chiyah y dos edificios en el cruce Jamous-Safeer y las áreas de Saint Therese y Kaliri Siman, así como en las cercanías de la zona de Hadath y cerca del complejo Al-Mujtaba. Un corresponsal de Anadolu reportó que se elevaban columnas de humo sobre las zonas mientras las ambulancias se dirigían a toda prisa a los lugares atacados.

En los 10 días que han pasado desde que Israel comenzó a lanzar ataques aéreos masivos contra Líbano, desde el pasado 23 de septiembre, apuntando a lo que llama “objetivos” de Hezbollah, ha matado a más de 1.100 personas y herido a más de 3.000, según el Ministerio de Salud libanés. En medio de esta escalada, la comunidad internacional ha advertido de que la ofensiva israelí en el Líbano podría llevar las tensiones en Oriente Medio a su punto máximo y arrastrar a la región a una guerra extensa.

Hospitales están “desbordados”

Los hospitales de Líbano están "desbordados" por la gran afluencia de heridos que llegan en medio de los incesantes bombardeos de Israel, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La cifra de muertos en el Líbano aumenta y los hospitales están desbordados por la afluencia de pacientes heridos. El sistema de salud se ha debilitado por las crisis sucesivas y ahora tiene dificultades para hacer frente a las inmensas necesidades", escribió en X.

Previamente, la OMS había informado que se han cerrado más de 30 centros de atención primaria de salud en las zonas afectadas por los bombardeos israelíes.

Tedros dijo que se reunió con los embajadores de la Liga Árabe en Ginebra para discutir la situación de salud en el Líbano y la región. Agregó que coincidieron en que los pacientes, los trabajadores de la salud y los civiles, incluidos los refugiados, "deben ser protegidos y se les debe ofrecer la atención médica que necesitan".