La hambruna en Gaza es inminente. Obtener alimentos se ha vuelto cada vez más complicado por su escasez y altos precios, y la desnutrición es ya una realidad para miles de palestinos. Y ahora Israel impone restricciones adicionales a la ayuda humanitaria y al ingreso de alimentos, cuyas entregas alcanzaron este mes su punto más bajo desde el 7 de octubre.

Las autoridades israelíes implementaron una nueva norma aduanera sobre parte de la ayuda humanitaria y también redujeron los envíos organizados por empresas, según informaron personas involucradas en la entrega de productos a Gaza, en diálogo con la agencia de noticias Reuters. La nueva regla aduanera aplica incluso para los camiones de la ONU.

Ahora, los miembros de las organizaciones deben completar un formulario proporcionando datos de pasaporte y aceptar la responsabilidad legal en caso de que se proporcione información falsa sobre un envío.

Sin embargo, las agencias emitieron quejas por este requisito, que se anunció a mediados de agosto. Temen que firmar el formulario pueda exponer a su personal a problemas legales si la ayuda llega a manos de "enemigos de Israel", según explicaron las fuentes a la agencia de noticias.

Por otros motivos, hace dos semanas que los camiones no pueden pasar desde Jordania hacia Gaza, una ruta esencial para el envío de ayuda humanitaria.

Paralelamente, las autoridades israelíes han restringido los envíos comerciales de alimentos al enclave, según personas familiarizadas con el tema y fuentes de la industria.

Ingreso de alimentos sigue disminuyendo

Los datos de la ONU y del gobierno israelí muestran que en septiembre las entregas de alimentos y ayuda a Gaza llegaron a su nivel más bajo en 11 meses.

La unidad de administración militar de Israel, COGAT, que supervisa tanto los envíos de ayuda humanitaria como los comerciales, confirmó que ningún convoy de la ONU ha cruzado de Jordania al enclave desde el 19 de septiembre.

Asimismo, el número de camiones que transportan alimentos y otros productos a Gaza cayó a unos 130 por día en promedio en septiembre, según las estadísticas de COGAT.

Esto está por debajo de los aproximadamente 150 registrados desde el comienzo de la ofensiva israelí, y muy lejos de los 600 camiones diarios que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dice que se necesitan para enfrentar la amenaza de hambruna.

Las importaciones comerciales realizadas por comerciantes de Gaza representaban la mayoría de los 500 camiones que ingresaban diariamente al territorio antes del 7 de octubre.

Sin embargo, los envíos comerciales han caído de un promedio diario de 140 camiones en julio a 80 en septiembre, según las estadísticas de COGAT.