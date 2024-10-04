TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Teknofest: celebran el mayor festival de tecnología aeroespacial de Türkiye
El festival Teknofest, que se realiza en la ciudad de Adana, cuenta con competencias tecnológicas en varias categorías, desde el transporte inteligente hasta el diseño de cohetes y la robótica.
Teknofest: celebran el mayor festival de tecnología aeroespacial de Türkiye
Organizada por la Fundación del Equipo Tecnológico Turco (Fundación T3) en colaboración con el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, la Teknofest cuenta con una rica historia de celebraciones en diversas ciudades turcas. / Foto: Archivo AA.
4 de octubre de 2024

El mayor festival aeroespacial y tecnológico de Türkiye, Teknofest, comenzó el pasado miércoles en la ciudad de Adana, prometiendo a los participantes una emocionante celebración de cinco días con la innovación y la tecnología como protagonistas.

El evento ofrece numerosas actividades, como exhibiciones aéreas con aviones de guerra, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, además de seminarios, cumbres, concursos y ferias.

La edición de este año, que se realiza en el aeropuerto Adana Sakirpasa, se centra en competiciones tecnológicas de diversas categorías, como transporte inteligente, diseño de cohetes, biotecnología, robótica, coches voladores, cohetes y sistemas submarinos no tripulados. Se llevará a cabo hasta el domingo 6 de octubre.

RelacionadoAsí fue el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones de Türkiye
Recomendados

Para realzar el espíritu competitivo, en el marco del festival se realizará la primera edición de la Liga de Campeones del Teknofest, en la que los ganadores de las competiciones tecnológicas, en las que participan 790.000 equipos y más de 1,65 millones de participantes, compiten por un premio de 500.000 liras turcas, es decir, aproximadamente 14.600 dólares. Esta competencia dura tres días y tiene como objetivo mostrar los mejores equipos expertos en tecnología del país.

Teknofest, organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico Turco (Fundación T3), en colaboración con el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, cuenta con una larga trayectoria.

El evento se celebra anualmente, alternando entre Estambul y otras ciudades del país. En 2023, para conmemorar el centenario de la República de Türkiye, el festival se celebró en tres lugares: Estambul; Ankara, la capital, y Esmirna, ciudad turística en las costas del Mar Egeo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza