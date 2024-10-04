ORIENTE MEDIO
Israel mata 28 trabajadores de salud en Líbano y se enfrenta con Hezbollah
Los ataques de Tel Aviv en el Líbano mataron al menos a 28 profesionales de la salud en 24 horas. Los bombardeos israelíes siguen causando decenas de muertos en Beirut y en el sur del país.
Los médicos trasladan a un paciente al Hospital Rafik Hariri en Beirut, Líbano, el 3 de octubre de 2024. REUTERS, Louisa Gouliamaki / Photo: Reuters
4 de octubre de 2024

El conflicto entre Israel y Hezbollah continúa escalando, y Tel Aviv continúa bombardeando el Líbano. Sus ataques han causado numerosas bajas, especialmente entre el personal sanitario: este jueves, mataron al menos a 28 trabajadores de la salud en servicio, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado para aumentar la protección de los trabajadores de la salud, advirtiendo que los bombardeos han obligado a muchos profesionales a abandonar sus puestos, lo que ha restringido gravemente los servicios médicos esenciales.

El Dr. Abdinasir Abubakar, representante de la entidad en el Líbano, subrayó que todos los trabajadores de la salud que murieron en los ataques israelíes estaban en servicio, atendiendo a la avalancha de heridos por los ataques.

La pérdida de estos profesionales está dificultando gravemente la gestión de traumas y la continuidad de los servicios médicos, llevando al sistema de salud libanés al límite.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó que casi 2.000 personas murieron en el último año debido a los ataques israelíes, entre ellas 127 niños, y más de 9.000 resultaron heridas. En esta línea, la OMS añadió que 73 de los fallecidos eran trabajadores de la salud.

Complicando aún más la situación, la OMS informó que no podrá enviar suministros médicos críticos al Líbano debido a las restricciones de vuelos, aunque está negociando métodos alternativos de entrega.

Hezbollah ralentiza la invasión israelí del sur del Líbano

Mientras tanto, Hezbollah ha respondido atacando sitios militares israelíes. Informes indican que más de 60 cohetes fueron lanzados desde el Líbano hacia asentamientos israelíes en la frontera norte el viernes por la mañana.

Aunque Israel no ha informado oficialmente de bajas, Hezbollah señaló que lanzó misiles guiados contra un tanque israelí cerca de Al Malikiyah y asegura que causó bajas.

A medida que Tel Aviv continúa su invasión terrestre en Líbano, ha emitido órdenes de evacuación a los residentes de 36 aldeas en el sur del país. El ejército israelí advirtió a los civiles que evacúen de inmediato para evitar el "fuego cruzado", mientras intensifican sus operaciones militares dirigidas, supuestamente, a posiciones de Hezbollah.

El conflicto ha provocado la condena internacional, con líderes globales pidiendo una desescalada y una mayor protección humanitaria, especialmente para los civiles y el personal médico. Especialmente luego de que este jueves se conociera que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había aceptado un alto el fuego hace una semana. Sin embargo, Israel lo mató y por el momento no parece haber diálogos para una tregua.

FUENTE:TRT Español y agencias
