El conflicto entre Israel y Hezbollah continúa escalando, y Tel Aviv continúa bombardeando el Líbano. Sus ataques han causado numerosas bajas, especialmente entre el personal sanitario: este jueves, mataron al menos a 28 trabajadores de la salud en servicio, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado para aumentar la protección de los trabajadores de la salud, advirtiendo que los bombardeos han obligado a muchos profesionales a abandonar sus puestos, lo que ha restringido gravemente los servicios médicos esenciales.

El Dr. Abdinasir Abubakar, representante de la entidad en el Líbano, subrayó que todos los trabajadores de la salud que murieron en los ataques israelíes estaban en servicio, atendiendo a la avalancha de heridos por los ataques.

La pérdida de estos profesionales está dificultando gravemente la gestión de traumas y la continuidad de los servicios médicos, llevando al sistema de salud libanés al límite.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó que casi 2.000 personas murieron en el último año debido a los ataques israelíes, entre ellas 127 niños, y más de 9.000 resultaron heridas. En esta línea, la OMS añadió que 73 de los fallecidos eran trabajadores de la salud.

Complicando aún más la situación, la OMS informó que no podrá enviar suministros médicos críticos al Líbano debido a las restricciones de vuelos, aunque está negociando métodos alternativos de entrega.