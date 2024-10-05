Al menos 70 personas murieron cuando hombres armados de la banda Gran Grif irrumpieron en una ciudad haitiana y dispararon con rifles automáticos contra los residentes, informó un funcionario de la ONU.

"Estamos horrorizados por los ataques de pandillas del jueves en la ciudad de Pont-Sonde, en el departamento de Artibonite, Haití", declaró Thameen al Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un comunicado emitido el viernes.

El ataque, que ocurrió en la madrugada del jueves, dejó además al menos 16 personas gravemente heridas, según la ONU. Durante el asalto, los pandilleros habrían incendiado al menos 45 viviendas y 34 vehículos, lo que obligó a muchos habitantes a huir de sus hogares.

"Este crimen odioso contra mujeres, hombres y niños indefensos no es sólo un ataque contra las víctimas, sino contra toda la nación haitiana", expresó el Primer Ministro Garry Conille en un mensaje publicado en X. "Las fuerzas de seguridad, apoyadas por nuestros socios internacionales, están reforzando su intervención", agregó.