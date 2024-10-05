Las naciones occidentales siguen brindando un fuerte apoyo político y militar a Israel, a pesar de su campaña de genocidio y de los llamados internacionales a un alto el fuego, un año después de la invasión israelí de Gaza.

Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otros países occidentales, prometieron apoyar los "esfuerzos de Israel para defenderse a sí mismo y a su pueblo" tras una incursión del grupo de resistencia palestino, Hamás, el 7 de octubre de 2023.

Esas naciones, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, han afirmado constantemente el "derecho a la legítima defensa" de Israel y han prometido proporcionar toda la asistencia posible.

El 18 de octubre, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a una "pausa humanitaria" en Gaza para permitir la entrega de ayuda. De manera similar, el 25 de octubre, dos proyectos de resolución presentados por separado por Estados Unidos y Rusia sobre la evolución del conflicto fueron vetados mutuamente.

Occidente también se abstuvo de condenar los ataques de Israel a Gaza y se negó a declarar un claro "alto el fuego" durante un período prolongado.

El 8 de diciembre, Estados Unidos vetó otra resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza.

El 13 de diciembre, en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Palestina, se aprobó por 153 votos a favor y 10 en contra un proyecto de resolución presentado por Egipto y apoyado por casi 100 países, entre ellos Türkiye, que pedía un alto el fuego humanitario inmediato. Estados Unidos, Austria y la República Checa estuvieron entre los países que votaron en contra.

No fue hasta el 25 de marzo que el Consejo de Seguridad adoptó una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato durante el mes sagrado musulmán del Ramadán con la intención de conducir a un alto el fuego permanente y sostenible.

La resolución, preparada por miembros temporales del Consejo, fue aprobada con 14 votos a favor y una abstención de Estados Unidos.

Intenso apoyo militar

El apoyo militar occidental a Israel ha seguido siendo sustancial desde el comienzo de la guerra actual.