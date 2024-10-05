Las recientes escaladas militares —desde Gaza hasta el sur del Líbano— y las declaraciones de importantes funcionarios y ministros israelíes han provocado especulaciones de que la idea del “Gran Israel”, considerada marginal, parece haber encontrado eco en la retórica de las facciones políticas de extrema derecha de Israel.
La idea del Gran Israel, que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates y abarca partes de Egipto, Líbano, Jordania y más allá, fue descrita como una teoría conspirativa por los defensores del Estado israelí. Históricamente, se había considerado como una herramienta de retórica antiisraelí y antisemita diseñada para deslegitimar la presencia de Israel en Oriente Medio.
Ecaterina Matoi, académica del Instituto Político y Económico del Medio Oriente (MEPEI), sostiene que las actuales ofensivas de Israel, en particular su incursión terrestre en el Líbano, podrían verse como parte de una estrategia más amplia alineada con el concepto del “Gran Israel”.
“Teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo en la región desde principios del siglo XX, la actual invasión del Líbano puede interpretarse como parte de la implementación del plan del Gran Israel”, dice Matoi a TRT World .
Si bien el gobierno de Netanyahu no ha respaldado explícitamente esa agenda, Matoi sugiere que la creciente participación en los territorios vecinos refleja una corriente expansionista subyacente.
Afirmaciones expansionistas
La retórica israelí hacia el Líbano, un Estado soberano, se ha intensificado.
“El Líbano, aunque tenga una bandera y tenga instituciones políticas, no cumple con la definición de país”, escribió el mes pasado en X Amichai Chikli, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel. Incluso fue más allá al sugerir que Israel necesita “recalcular un rumbo en relación con la línea fronteriza con la entidad que se autodenomina Estado del Líbano”.
Los comentarios de Chikli, junto con las referencias a Siria e Irak como “entidades” en lugar de estados, insinúan un posible cambio en el modo en que Israel ve sus fronteras y las fronteras de sus vecinos.
Sin recibir mucha condena del bloque occidental, Chikli expresó que Israel puede apoderarse de partes del Líbano.
“En una visión más amplia, tanto Siria como Irak no cumplen actualmente las definiciones de un Estado”, añadió, sugiriendo que las fronteras actuales de Medio Oriente posteriores a la Primera Guerra Mundial, trazadas por un acuerdo británico-francés llamado Sykes-Picot , ya no son relevantes.
La idea del “Gran Israel” ocupa un lugar preponderante en los debates. Los sionistas religiosos, los cuales creen que los textos bíblicos otorgan a Israel un derecho divino a vastas franjas de Oriente Medio, siguen ejerciendo influencia en la política israelí.
Las acciones del gobierno de Netanyahu y la retórica de sus ministros sugieren que las tendencias expansionistas, alguna vez descartadas por ser consideradas teorías de conspiración, pueden no estar completamente ausentes del pensamiento estratégico israelí.
Con los conflictos en curso en Gaza y el Líbano, la noción del “Gran Israel” parece estar resurgiendo de la periferia ideológica, planteando preguntas incómodas sobre el futuro de las fronteras de la región.
Esta semana, el Jerusalem Post publicó un artículo que luego eliminó titulado: “¿Es el Líbano parte del territorio prometido a Israel?”
¿Qué es el “Gran Israel”?
La idea del “Gran Israel” tiene sus raíces en textos antiguos, pero su significado político moderno surgió con el ascenso del sionismo.
Theodor Herzl, el fundador del movimiento sionista, imaginó un Estado judío en Oriente Medio, una idea que cobró fuerza con la Declaración Balfour de Gran Bretaña de 1917.
La declaración, emitida bajo presión de los líderes sionistas, prometía una patria judía en Palestina. El propio Herzl hizo referencia en una ocasión a una visión bíblica que exigía que las fronteras de Israel se extendieran desde el “ arroyo de Egipto hasta el Éufrates ”, una vasta zona que abarca partes de lo que hoy son Egipto, Líbano, Jordania, Siria e Irak.
Tres décadas después del Acuerdo Balfour, tras el Holocausto, la ONU ofreció un plan de partición entre las poblaciones árabe y judía de Palestina, que sentó las bases para que los líderes sionistas declararan el surgimiento de Israel como Estado en 1948.
Desde entonces, Israel ha ocupado territorios adicionales como Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, lo que alimenta los argumentos de que el Israel moderno continúa expandiéndose más allá de sus fronteras originales.
“Hay muy pocos argumentos que puedan esgrimirse para apoyar la idea de un Israel no expansionista”, dijo Matoi a TRT World, y agregó que “Israel en realidad parece seguir un proceso expansionista complejo”.
La semana pasada, el primer ministro israelí que lleva más tiempo en el poder, Benjamin Netanyahu, mostró un mapa sin territorios palestinos en su discurso ante la ONU , en el que condenó a la organización internacional como “una farsa despreciable”. El discurso contenía fuertes críticas a la ONU, la misma institución que ayudó a establecer el Estado israelí.
Al mismo tiempo, las acciones militares de Israel, incluido el anuncio de ataques “limitados, localizados y selectivos” en el sur del Líbano, han provocado un debate sobre si las aspiraciones expansionistas del país se alinean con la idea del “Gran Israel”.
El anuncio señaló la intención de poner más territorios árabes bajo control israelí, dado que las fuerzas armadas de Tel Aviv ya ocuparon gran parte de Gaza después del 7 de octubre.
"Creo que la importancia del sur del Líbano para Israel como parte del Gran Israel, así como el debilitamiento de Irán en la región para derrocar al gobierno de Teherán, son factores que están detrás de esta invasión del sur del Líbano", dijo Matoi.
La creciente presencia de sionistas religiosos de extrema derecha en la política israelí ha llevado a un renovado escrutinio de la idea de que las ambiciones territoriales de Israel pueden extenderse mucho más allá de las fronteras establecidas en 1948.
"Es un panorama increíblemente sombrío", afirma Antony Loewenstein, periodista independiente y autor del libro “El laboratorio palestino: cómo Israel exporta la tecnología de la ocupación alrededor del mundo”.
“Los palestinos están soportando la peor parte del ataque israelí mientras un gobierno israelí de extrema derecha aprovecha la oportunidad para expandir las fronteras del país hacia el Líbano, Siria y más allá”, dice Loewenstein a TRT World.
En junio, la organización Peace Now, un organismo de control, difundió una grabación en la que se resumía el discurso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, en una conferencia de su partido Sionismo Religioso, sobre las medidas que, según advirtió el grupo activista, cambiarían irreversiblemente la forma en que se gobernaba Cisjordania y conducirían a una “anexión de facto”. El organismo de control también señaló que Israel había aprobado la mayor confiscación de Cisjordania en décadas.
El año pasado, durante un discurso en París, Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, mostró un mapa que mostraba la Cisjordania ocupada y Jordania como parte de Israel, lo que provocó una fuerte condena de Ammán.
En junio, nuevamente, un soldado israelí con una insignia del Gran Israel en su uniforme provocó indignación en los países árabes.
Líderes de grupos colonos judíos, como Daniella Weiss, una figura destacada del extremismo sionista, han abogado durante mucho tiempo por la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, en consonancia con la visión más amplia del “Gran Israel”. “Únicamente el pueblo de Israel puede colonizar la Franja de Gaza y gobernarla”, dijo Weiss en su discurso citado en un documental de TRT World.