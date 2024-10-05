Las recientes escaladas militares —desde Gaza hasta el sur del Líbano— y las declaraciones de importantes funcionarios y ministros israelíes han provocado especulaciones de que la idea del “Gran Israel”, considerada marginal, parece haber encontrado eco en la retórica de las facciones políticas de extrema derecha de Israel.

La idea del Gran Israel, que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates y abarca partes de Egipto, Líbano, Jordania y más allá, fue descrita como una teoría conspirativa por los defensores del Estado israelí. Históricamente, se había considerado como una herramienta de retórica antiisraelí y antisemita diseñada para deslegitimar la presencia de Israel en Oriente Medio.

Ecaterina Matoi, académica del Instituto Político y Económico del Medio Oriente (MEPEI), sostiene que las actuales ofensivas de Israel, en particular su incursión terrestre en el Líbano, podrían verse como parte de una estrategia más amplia alineada con el concepto del “Gran Israel”.

“Teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo en la región desde principios del siglo XX, la actual invasión del Líbano puede interpretarse como parte de la implementación del plan del Gran Israel”, dice Matoi a TRT World .

Si bien el gobierno de Netanyahu no ha respaldado explícitamente esa agenda, Matoi sugiere que la creciente participación en los territorios vecinos refleja una corriente expansionista subyacente.

Afirmaciones expansionistas

La retórica israelí hacia el Líbano, un Estado soberano, se ha intensificado.

“El Líbano, aunque tenga una bandera y tenga instituciones políticas, no cumple con la definición de país”, escribió el mes pasado en X Amichai Chikli, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel. Incluso fue más allá al sugerir que Israel necesita “recalcular un rumbo en relación con la línea fronteriza con la entidad que se autodenomina Estado del Líbano”.

Los comentarios de Chikli, junto con las referencias a Siria e Irak como “entidades” en lugar de estados, insinúan un posible cambio en el modo en que Israel ve sus fronteras y las fronteras de sus vecinos.

Sin recibir mucha condena del bloque occidental, Chikli expresó que Israel puede apoderarse de partes del Líbano.

“En una visión más amplia, tanto Siria como Irak no cumplen actualmente las definiciones de un Estado”, añadió, sugiriendo que las fronteras actuales de Medio Oriente posteriores a la Primera Guerra Mundial, trazadas por un acuerdo británico-francés llamado Sykes-Picot , ya no son relevantes.

La idea del “Gran Israel” ocupa un lugar preponderante en los debates. Los sionistas religiosos, los cuales creen que los textos bíblicos otorgan a Israel un derecho divino a vastas franjas de Oriente Medio, siguen ejerciendo influencia en la política israelí.

Las acciones del gobierno de Netanyahu y la retórica de sus ministros sugieren que las tendencias expansionistas, alguna vez descartadas por ser consideradas teorías de conspiración, pueden no estar completamente ausentes del pensamiento estratégico israelí.

Con los conflictos en curso en Gaza y el Líbano, la noción del “Gran Israel” parece estar resurgiendo de la periferia ideológica, planteando preguntas incómodas sobre el futuro de las fronteras de la región.

Esta semana, el Jerusalem Post publicó un artículo que luego eliminó titulado: “¿Es el Líbano parte del territorio prometido a Israel?”

¿Qué es el “Gran Israel”?

La idea del “Gran Israel” tiene sus raíces en textos antiguos, pero su significado político moderno surgió con el ascenso del sionismo.