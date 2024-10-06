ORIENTE MEDIO
Israel “prepara respuesta” al ataque con misiles iraníes, dice funcionario
Un funcionario israelí anónimo declaró que el ejército está "preparando una respuesta" a los ataques con misiles de Irán, que podría incluir un ataque significativo en Irán.
El ataque con misiles iraníes tuvo como blanco a Israel, lo que provocó preparativos militares. / Foto: Reuters
6 de octubre de 2024

Un funcionario israelí dijo que el ejército está "preparando una respuesta" al bombardeo de misiles iraníes que tuvo como objetivo Israel a principios de esta semana.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparando una respuesta al ataque iraní sin precedentes e ilegal contra civiles israelíes y contra Israel", declaró el sábado a la agencia de noticias AFP el responsable militar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

No dio más detalles sobre la naturaleza o el momento de la respuesta.

El periódico israelí Haaretz, citando al ejército, informó que la respuesta militar será "significativa".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para un ataque significativo en Irán tras el ataque con misiles de esta semana desde Teherán", informó el periódico.

"El ejército no descarta la posibilidad de que Irán vuelva a lanzar misiles hacia territorio israelí después del ataque israelí", añadió.

La represalia de Irán

El 1 de octubre, Irán lanzó alrededor de 200 misiles contra Israel, su segundo ataque directo contra el país en menos de seis meses.

La mayoría de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel, mientras que algunos alcanzaron bases militares, pero no se reportaron daños importantes ni víctimas.

Irán dijo que los misiles fueron lanzados para vengar el asesinato del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien murió en un ataque aéreo israelí en la capital libanesa el 27 de septiembre.

El ataque con misiles de Irán también fue una respuesta al asesinato del exlíder político de Hamás, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Teherán el 31 de julio.

FUENTE:TRT Español
