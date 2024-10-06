Un año después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, Israel sigue firme en su objetivo de eliminar a la organización, ampliando ahora su ofensiva contra Hezbollah, con el propósito de debilitar a su temido adversario: Irán.

Su propósito adicional ha sido presentar a Hamás, Hezbollah y los hutíes de Yemen como representantes de Irán, al que se acusa de ser el principal facilitador del "terrorismo antiisraelí" en Oriente Medio, una coalición descrita despectivamente en Occidente como "el eje de la resistencia".

Lo que arroja nuevos interrogantes sobre el sombrío aniversario del 7 de octubre es la ofensiva similar a la de Gaza, llevada a cabo por Israel en las últimas semanas, contra supuestos objetivos de Hezbollah en el Líbano.

Esta última fase de hiperviolencia israelí culminó en los letales ataques con dispositivos electrónicos y walkie-talkies, seguidos días después por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre. Y esto ocurrió un año después de que el Secretario General de las Naciones Unidas dijera que el mundo "se está desquiciando a medida que aumentan las tensiones geopolíticas".

En reacción a la prolongada violencia israelí que deja diariamente noticias de atrocidades y un fuerte sufrimiento de la población civil, y la negativa a aceptar el acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros en Gaza, lleva a cuestionar: ¿Cuál es el objetivo estratégico de Israel que justifica tanto sacrificio en su reputación global como un estado dinámico y legítimo, aunque controvertido?

Y detrás de esta pregunta desconcertante se esconde otra inquietud relacionada: ¿tiene Israel un objetivo final que pueda reivindicar a pesar de las acusaciones creíbles de apartheid y genocidio, así como la larga lista de crímenes contra la humanidad?

El juego final de Netanyahu

La semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apareció en Nueva York y pronunció un extraño discurso ante una Asamblea General de la ONU en la que estaban ausentes la mayoría de sus delegados.

En un ataque disuasorio, se refirió a la ONU como "un pantano de bilis antisemita", a través del cual cualquier acusación contra Israel, por perversa que sea, podría ganar "una mayoría automática" contra el único estado del mundo con mayoría judía "en esta sociedad de tierra plana" que es la ONU.

En medio de un ambiente tenso, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió anunciar su ambiciosa visión de un desenlace israelí que, según él, traerá paz y prosperidad a la región.

Sin embargo, su discurso en la ONU fue pronunciado ante una sala casi vacía, ya que muchos delegados se marcharon en protesta. Lo que presentó fue un paquete geopolítico envuelto en la retórica de “las bendiciones de la paz”.

En esencia, se trataba de un manifiesto cuya primera etapa implicaba la eliminación de los adversarios de Israel, con Irán como objetivo principal. Esto, seguido por un “histórico acuerdo de paz con Arabia Saudita”, lo que Netanyahu describió como una continuación de los Acuerdos de Abraham, alcanzados durante la presidencia de Donald Trump hace cuatro años.

Netanyahu promocionó este “nuevo Medio Oriente” con palabras como: "Qué bendiciones traería una paz así con Arabia Saudita". Sin embargo, la mayoría de los observadores bien informados identificaron su discurso como un claro ejemplo de propaganda estatal.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando Netanyahu mostró un mapa de su “nuevo Medio Oriente” en el que no había presencia del Estado palestino. Esto a pesar de que Arabia Saudita había dejado claro que no firmaría la paz con Israel sin la creación de un Estado palestino.

La omisión de Palestina en el mapa no fue un error; la coalición de Netanyahu con partidos de extrema derecha, como el liderado por Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, no sobreviviría a un compromiso serio con la creación de un Estado palestino.

Es difícil creer que Netanyahu no estuviera consciente de esta realidad. Por tanto, parece improbable que esperara un entusiasmo genuino, incluso desde Washington, respecto a su visión de paz.