Las escuelas ubicadas en América Latina, en países como México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile y Paraguay, que han llevado el nombre de "Türkiye" por parte de los gobiernos locales desde la década de 1970, han formado miles de graduados hasta la fecha.

La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), el organismo de cooperación internacional, ha incluido en los últimos años estas escuelas en sus programas de cooperación, implementando proyectos en diversas áreas, desde la renovación de instalaciones hasta el apoyo con materiales educativos.

Estas escuelas sirven como un puente entre Türkiye y todos los países, a través de la educación y la cultura. En esa línea, TIKA ha aumentado su apoyo mediante proyectos de renovación, suministro de materiales educativos y diversas iniciativas de infraestructura.

El Vicepresidente de TİKA, Dr. Ümit Naci Yorulmaz, ha inaugurado varios proyectos durante sus visitas a Panamá, Guatemala, El Salvador y México, fortaleciendo las oportunidades de cooperación en la región.

Colaboraciones en Panamá: Visita al Castillo de San Lorenzo y reuniones con el ayuntamiento

Durante su visita a Panamá, el Dr. Yorulmaz, junto a la Embajadora de Türkiye en el país, Lebibe Gülhan Ulutekin, visitó el Castillo de San Lorenzo, una de las áreas históricas y turísticas del país.

El Dr. Yorulmaz también revisó el proyecto de un Centro de Visitantes Turísticos, que TİKA llevará a cabo para preservar esta histórica fortaleza y aumentar el flujo de visitantes.

Durante su visita, también mantuvo reuniones con representantes del Presidente de Panamá y el Ministro de Cultura, intercambiando información sobre los detalles del proyecto, que tiene como objetivo contribuir a la preservación del patrimonio histórico y cultural de Panamá.

Además, en reuniones con el Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se evaluaron oportunidades de colaboración en proyectos culturales y turísticos en la ciudad.

Estas conversaciones pusieron de manifiesto el potencial de TİKA, tanto en el ámbito educativo como en áreas de turismo y colaboración cultural en Panamá.

Proyectos de laboratorios de computación y Parque de Amistad Turco-Guatemalteco en Guatemala

En su visita a Guatemala, el Dr. Yorulmaz se reunió con los Viceministros de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera y Carlos Humberto Aldana, para fortalecer la cooperación educativa.

Además, discutió los detalles del proyecto "Parque de Amistad Turco-Guatemalteco", que TİKA planea completar con su apoyo en 2024.

Este proyecto tiene como objetivo simbolizar la larga amistad entre Türkiye y Guatemala y crear un espacio para apoyar la inclusión social de personas con discapacidad.