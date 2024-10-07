No hay bombas suficientes para matar la voluntad, entereza y resiliencia de un pueblo. Ese ha sido el mensaje de los palestinos en Gaza que –décadas antes de la brutal agresión israelí que cumple su fatídico primer aniversario– no se rinde. Ni ante el asedio. Ni ante el bloqueo. Ni ante los ataques aéreos. Ni ante las masacres. Las personas en Gaza que han logrado sobrevivir a las toneladas de bombardeos que Tel Aviv lleva un año lanzando incesantemente también están construyendo para su futuro. Un futuro por el que trabajan en medio de un genocidio que se ha transmitido en vivo y en directo.

Hoy, lunes 7 de octubre, 365 días después de que Israel comenzara su ofensiva despiadada contra Gaza, recopilamos estas cinco historias inspiradoras de palestinos que no pierden la esperanza y ponen sus pocos recursos al servicio de su pueblo. A la meta de que su memoria nunca se borre.

La maestra que ilumina el camino de los niños en Gaza con sus clases

Duaa Qudaih siempre tuvo una pasión por enseñar. Mientras crecía en Al-Shojaiya, un ruidoso barrio de la Ciudad de Gaza, el impulso docente de esta palestina de 24 años nació del deseo por enfrentar la incapacidad que sufren los palestinos para difundir su historia en inglés al mundo exterior.

Después de terminar la secundaria, Duaa comenzó a estudiar literatura inglesa en la Universidad Islámica. Un periodo que, recuerda, la llevó a combinar sus pasiones por la literatura y los estudios en inglés. Pero entonces llegó la ofensiva israelí, y con ella, la reflexión sobre lo que realmente importaba en medio de tanta devastación.

"Me preguntaba que, si sobrevivíamos a la guerra, ¿tendría yo alguna vez la oportunidad de cumplir mi sueño de convertirme en profesora? ¿Cuántos años llevaría reconstruir las escuelas e instituciones educativas destruidas? ¿Perdería los mejores años de mi vida por culpa de la guerra y sus efectos? Siempre he creído que la energía de la juventud es muy importante para la educación", afirma.

Duaa ha luchado por mantener vivo su sueño y su resiliencia terminó por cosechar frutos para su comunidad. En el campamento de desplazados de Deir al-Balah, a donde llegó con su familia, esta maestra comenzó a notar la cantidad de niños que vivían allí. Durante una caminata por el campamento observó a numerosos niños desplazados. Estaban sentados, con caras tristes y aburridas, incapaces de regresar a casa o estudiar.

Entonces se sintió obligada a hacer algo y decidió crear un aula improvisada en el campo de refugiados. Con el respaldo de su familia, sus hermanos proporcionaron los suministros necesarios, que incluían una pizarra, bolígrafos y cuadernos. Así, poco a poco, Duaa empezó a regresar a una vida de enseñanza, organizando la clase y planeandolas lecciones. Informó a las familias del campamento sobre la iniciativa, a la que llamó "Clase de Paz y Libertad", y tuvo más éxito del que esperaba. "Se refiere al derecho de los niños a vivir en paz y libertad, derechos que la guerra les ha arrebatado", sostiene Duaa.

El aspirante a dentista de Gaza que sueña con sanar sonrisas lastimadas

“Somos conscientes de que cualquier respiración puede ser nuestra última”. Con el chillido constante de un avión de guerra en el trasfondo, Ibrahim Abusaqer, un estudiante palestino de 22 años, cuenta su historia con una voz suave y elocuente, en el inglés que aprendió sin nunca salir de Gaza.

Ibrahim, su madre, su padre y sus tres hermanas han vivido este capítulo oscuro de la humanidad en carne propia. Los intensos bombardeos comenzaron a impactar el barrio de Al-Rimal, cerca de la casa de la familia Abusaqer, en la Ciudad de Gaza. Llevan seis desplazamientos y la pregunta perenne de cuándo será el siguiente.

En junio pasado, Ibrahim tenía que haberse graduado. Pero hace ya un año que no hay clases, ni universidad. Pero él intenta aferrarse con todas sus fuerzas a la meta de graduarse. Está ansioso por terminar su carrera y hacer un master especializado en cirugía cosmética maxilofacial para tratar las heridas faciales que la ofensiva israelí ha ocasionado. “A pesar de todo el caos, estoy ayudando a mis familiares y amigos con mi conocimiento de odontología. No es mucho, pero lo uso para ayudar donde puedo”, dice.

Para Ibrahim, ver el sufrimiento alrededor lo impulsa a ayudar a otras personas; desea poder tratar las heridas severas causadas por la ofensiva israelí con la cirugía maxilofacial. “Quiero restaurar no solo una sonrisa a los y las afectados por la guerra, sino también dignidad y esperanza”.

Antes goles, ahora escombros: la lucha de este padre y futbolista palestino

Los gritos de los aficionados al fútbol en Gaza han sido silenciados por las bombas israelíes. Los estadios, antes llenos de vida, ahora solo retumban con explosiones. Mahmoud Raafat Salama, quien antes lo daba todo en la cancha soñando con triunfar, ahora busca refugio entre los escombros para proteger a su familia.

Hace poco, Mahmoud se despertaba pensando en estrategias para el próximo partido. Ahora, al abrir los ojos cada mañana solo piensa: "¿Lograremos sobrevivir un día más?".

"Yo era un futbolista profesional que amaba el deporte y soñaba con representar a los mejores clubes del mundo. Sin embargo, la masacre destrozó ese sueño, y ahora vivo en una pequeña tienda de campaña con mi esposa y mis hijos", confiesa Mahmoud a TRT Español.

Mahmoud, de 30 años, ha sido desplazado cinco veces desde el comienzo de la última escalada de la ocupación el 7 de octubre. Cada vez se ha alejado más de su vida como futbolista profesional, sumergiéndose en una lucha diaria por la supervivencia.

"Solían compararme con Lionel Messi por mi estilo de juego", recuerda con una sonrisa melancólica. "Ahora, mi mayor habilidad es encontrar un lugar seguro donde mi familia pueda dormir cada noche". Su esposa y sus dos pequeñas hijas, Selene y Sila, comparten con él una diminuta tienda de campaña. Sila, nacida en medio de la ocupación, nunca ha conocido un hogar estable.