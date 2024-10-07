Las raíces del conflicto entre Israel y Palestina se remontan a finales del siglo XIX, cuando surgió el movimiento sionista con el objetivo de establecer una patria judía en Palestina. Desde entonces, la región ha estado envuelta en una serie de guerras, ocupaciones y revueltas.
Esta no es la primera vez que el conflicto estalla con tanta violencia. Desde la guerra árabe-israelí de 1948, pasando por la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra del Líbano de 1982, hasta las dos Intifadas palestinas, Oriente Medio ha sufrido innumerables episodios de enfrentamientos. Pero lo que marca la diferencia con respecto al 7 de octubre fue la capacidad de Hamás para controlar territorio israelí, aunque sólo fuera durante un breve periodo, algo que ningún grupo de resistencia palestino había logrado antes.
Los integrantes de Hamás lograron capturar la base militar de Re'im, el cuartel general de la división israelí para Gaza, en una operación en la que todos los soldados allí murieron o fueron tomados como rehenes. Aunque las fuerzas israelíes terminaron recuperando la base, ese hecho hizo tambalear la sensación de superioridad militar de Tel Aviv.
¿Por qué el 7 de octubre es diferente?
Para muchos comentaristas palestinos, los acontecimientos del 7 de octubre no tienen precedentes. “No que yo recuerde”, dijo Kamel Hawwash, profesor, escritor y analista político palestino, en conversación con TRT World. Sus palabras hicieron referencia a la singularidad de que ese día se haya podido retener territorio israelí en el largo conflicto.
Sami al-Arian, otro académico palestino, hizo eco de esta opinión. Señaló que si bien Hamás había atacado a Israel muchas veces, esta fue la primera en que mantuvo brevemente su posición en territorio israelí.
“También se podría añadir que es la primera vez desde la guerra de 1973 en la que Israel es el primero en ser atacado. Incluso en ese caso, esta vez Israel fue atacado en su ‘propio’ territorio, a diferencia de 1973, cuando Egipto lo atacó en el Sinaí y a los sirios en los Altos del Golán”, explica Arian a TRT World.
La península del Sinaí –que Israel invadió en dos ocasiones: la primera a finales de la década de 1950 y la segunda entre 1967 y 1982– es territorio egipcio. Y los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1973, también forman parte oficialmente de Siria.
Joost Hiltermann, director del Programa para Oriente Medio del International Crisis Group, reflexionó sobre la importancia del 7 de octubre. “Nunca habíamos visto nada igual”, dijo. Sin embargo, añadió que, en cierto modo, los hechos de ese día representaban una continuación de los viejos patrones del conflicto.
Hiltermann describió el ataque como “una combinación de todo lo que ocurrió antes”, apuntando a las diversas etapas de la resistencia palestina, desde los esfuerzos respaldados por Egipto y otros países árabes en los años 1960 y 1970, hasta las Intifadas y los múltiples enfrentamientos de Gaza con Israel.
Algunos analistas establecieron paralelismos con la Guerra de Octubre de 1973, otro conflicto árabe-israelí crucial que también comenzó a principios de octubre. Sin embargo, en esta ocasión, Israel fue atacado dentro de sus fronteras, en marcado contraste con 1973, cuando Egipto y Siria atacaron los territorios ocupados por Israel.
El 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamás mataron a 1.180 israelíes, incluidos civiles, e hirieron a 2.400. Adempas, el grupo de resistencia palestino tomó 251 rehenes que mantuvo Gaza. Tras el ataque, Tel Aviv mató a casi 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
¿Qué cambió el 7 de octubre?
Antes del 7 de octubre, Israel se sentía confiado en que la antigua ecuación política en Oriente Medio, que históricamente se negó a reconocer la existencia de un Estado judío en una región árabe predominantemente musulmana, había cambiado a su favor. Varios Estados árabes habían empezado a normalizar sus relaciones con Tel Aviv, gracias a la mediación del Gobierno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
“Antes del 7 de octubre, Israel parecía estar escribiendo el capítulo final de su proyecto de ocupación de colonos en Palestina. Casi había sometido a los líderes palestinos, fracturado la unidad nominal del apoyo árabe a Palestina y estaba dispuesto a anexionarse gran parte de Cisjordania ocupada”, afirma Ramzy Baroud, autor y analista palestino, refiriéndose a estas normalizaciones, a la marginación de la Autoridad Palestina y al actual asedio de Gaza.
Baroud describe el discurso de Netanyahu ante la ONU en 2023 como “la cumbre de un momento devastador de la historia”, cuando el primer ministro israelí presentó un mapa que excluía cualquier territorio palestino y lo llamó “el Nuevo Oriente Medio”. En la visión de Netanyahu, “Palestina no existía como realidad política, y los palestinos ya no eran relevantes como nación con agencia y aspiraciones”, dice Baroud.
Sin embargo, dos semanas después del discurso de Netanyahu en la ONU, los sorpresivos acontecimientos del 7 de octubre lo alteraron todo. Así “reinstalaron a los palestinos en el centro de cualquier paz futura en Oriente Medio, al neutralizar la capacidad militar de Israel para imponer resultados políticos mediante la violencia y exponiendo la normalización entre Israel y los Estados árabes como una farsa insostenible”, añade Baroud.
Según Hiltermann, el ataque del 7 de octubre permitió a Hamás “interrumpir de manera muy efectiva” la integración de Israel en Oriente Medio, especialmente a través del propuesto Corredor Económico India-Oriente Próximo-Europa, “iniciando un nuevo conflicto”. Sin embargo, también cree que Hamás no ha conseguido mucho en general.
Repercusiones regionales
La posición internacional de Israel está bajo presión. Los países de Occidente, sobre todo los europeos, critican cada vez más las acciones de Tel Aviv. Mientras tanto, los partidarios de Palestina han ganado apoyo en el tribunal de la opinión pública mundial.
Tras el 7 de octubre, la diplomacia regional de Israel –especialmente sus conversaciones con Arabia Saudita, que habían avanzado hacia la normalización– se ha estancado. Arabia Saudita se ha negado a normalizar sus relaciones con Tel Aviv, por considerar inaceptable la masacre en Gaza. Países como Türkiye, Sudáfrica e Irán renovaron sus críticas a las acciones de Israel, mientras que en la ONU, grandes potencias como China y Rusia expresaron su preocupación por la conducta de Tel Aviv.
Expertos de la ONU advirtieron a Israel de que corre el riesgo de convertirse en un Estado “paria”. A diferencia de Estados Unidos, en las plataformas de la ONU, China y Rusia, dos principales Estados, condenaron los ataques israelíes con localizdores electrónicos y “walkie-talkies” en Líbano, lo que también se considera una violación del derecho humanitario. En la misma línea, algunos Estados europeos como España e Irlanda advirtieron a Tel Aviv sobre cometer más violaciones.
Baroud sostiene que en todo el mundo ha surgido una nueva forma de legitimidad, alineada con Gaza y en oposición a la ocupación israelí y a los abusos contra los derechos humanos. Este cambio, insinúa, está sustituyendo al viejo orden, mientras Tel Aviv persiste con lo que él describe como “atrocidades indecibles” frente a la “legendaria resistencia” de los palestinos.
“La legitimidad pertenece ahora a quienes se solidarizan con Gaza, luchan y mueren por Gaza, y amplían los límites del conflicto en nombre de Gaza. Cualquiera al otro lado de esta ecuación ha sufrido una deslegitimación sin precedentes”, señala.
El 7 de octubre alteró sin duda el panorama del conflicto entre Israel y Palestina. Lo que antes se consideraba una ecuación política resuelta, con Israel firmemente sosteniendo control y las esperanzas palestinas desvaneciéndose, se ha sumido ahora en la incertidumbre. El ataque no sólo expuso las vulnerabilidades de Israel, sino que también reafirmó que la paz en Oriente Medio no puede lograrse sin abordar la cuestión palestina.
“Esto significa que el periodo posterior al 7 de octubre obligará sin duda a reescribir las reglas políticas y geopolíticas que han regido Palestina, y de hecho todo Oriente Medio en las últimas décadas, incluida la posición de Israel frente a los Estados árabes, y también el paradigma de poder regional centrado en Estados Unidos”, afirma Baroud.