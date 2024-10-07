Las raíces del conflicto entre Israel y Palestina se remontan a finales del siglo XIX, cuando surgió el movimiento sionista con el objetivo de establecer una patria judía en Palestina. Desde entonces, la región ha estado envuelta en una serie de guerras, ocupaciones y revueltas.

Esta no es la primera vez que el conflicto estalla con tanta violencia. Desde la guerra árabe-israelí de 1948, pasando por la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra del Líbano de 1982, hasta las dos Intifadas palestinas, Oriente Medio ha sufrido innumerables episodios de enfrentamientos. Pero lo que marca la diferencia con respecto al 7 de octubre fue la capacidad de Hamás para controlar territorio israelí, aunque sólo fuera durante un breve periodo, algo que ningún grupo de resistencia palestino había logrado antes.

Los integrantes de Hamás lograron capturar la base militar de Re'im, el cuartel general de la división israelí para Gaza, en una operación en la que todos los soldados allí murieron o fueron tomados como rehenes. Aunque las fuerzas israelíes terminaron recuperando la base, ese hecho hizo tambalear la sensación de superioridad militar de Tel Aviv.

¿Por qué el 7 de octubre es diferente?

Para muchos comentaristas palestinos, los acontecimientos del 7 de octubre no tienen precedentes. “No que yo recuerde”, dijo Kamel Hawwash, profesor, escritor y analista político palestino, en conversación con TRT World. Sus palabras hicieron referencia a la singularidad de que ese día se haya podido retener territorio israelí en el largo conflicto.

Sami al-Arian, otro académico palestino, hizo eco de esta opinión. Señaló que si bien Hamás había atacado a Israel muchas veces, esta fue la primera en que mantuvo brevemente su posición en territorio israelí.

“También se podría añadir que es la primera vez desde la guerra de 1973 en la que Israel es el primero en ser atacado. Incluso en ese caso, esta vez Israel fue atacado en su ‘propio’ territorio, a diferencia de 1973, cuando Egipto lo atacó en el Sinaí y a los sirios en los Altos del Golán”, explica Arian a TRT World.

La península del Sinaí –que Israel invadió en dos ocasiones: la primera a finales de la década de 1950 y la segunda entre 1967 y 1982– es territorio egipcio. Y los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1973, también forman parte oficialmente de Siria.

Joost Hiltermann, director del Programa para Oriente Medio del International Crisis Group, reflexionó sobre la importancia del 7 de octubre. “Nunca habíamos visto nada igual”, dijo. Sin embargo, añadió que, en cierto modo, los hechos de ese día representaban una continuación de los viejos patrones del conflicto.

Hiltermann describió el ataque como “una combinación de todo lo que ocurrió antes”, apuntando a las diversas etapas de la resistencia palestina, desde los esfuerzos respaldados por Egipto y otros países árabes en los años 1960 y 1970, hasta las Intifadas y los múltiples enfrentamientos de Gaza con Israel.

Algunos analistas establecieron paralelismos con la Guerra de Octubre de 1973, otro conflicto árabe-israelí crucial que también comenzó a principios de octubre. Sin embargo, en esta ocasión, Israel fue atacado dentro de sus fronteras, en marcado contraste con 1973, cuando Egipto y Siria atacaron los territorios ocupados por Israel.

El 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamás mataron a 1.180 israelíes, incluidos civiles, e hirieron a 2.400. Adempas, el grupo de resistencia palestino tomó 251 rehenes que mantuvo Gaza. Tras el ataque, Tel Aviv mató a casi 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

¿Qué cambió el 7 de octubre?

Antes del 7 de octubre, Israel se sentía confiado en que la antigua ecuación política en Oriente Medio, que históricamente se negó a reconocer la existencia de un Estado judío en una región árabe predominantemente musulmana, había cambiado a su favor. Varios Estados árabes habían empezado a normalizar sus relaciones con Tel Aviv, gracias a la mediación del Gobierno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.