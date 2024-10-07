Durante un año, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado Gaza sin descanso. Al comienzo de la ofensiva, la mayoría de los líderes mundiales apoyaron a Tel Aviv y permanecieron en silencio mientras las bombas caían indiscriminadamente sobre hogares, refugios y escuelas. Con el tiempo, algunos empezaron a manifestar su respaldo a Palestina, y otros pocos condenaron el genocidio: entre ellos se destacan varios mandatarios de América Latina.
A medida que los ataques masacraron a más y más palestinos, el apoyo de los países latinoamericanos a este pueblo creció, encabezado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Varios gobiernos denunciaron los ataques israelíes ante la Asamblea General de la ONU o solicitaron unirse al caso de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Sin embargo, miles de personas en la región han salido a las calles a exigir que sus gobiernos adopten una postura más firme contra Israel para detener la matanza en Gaza, tales como romper relaciones diplomáticas y comerciales.
Estos son los presidentes de América Latina que expresaron su apoyo al pueblo palestino y las medidas que tomaron.
Colombia
Petro fue uno de los primeros mandatarios del mundo que mostró un fuerte respaldo a Palestina y condenó las acciones de Israel en Gaza.
Su gobierno también apoyó la demanda que realizó Sudáfrica ante la CIJ que instaba a “tomar todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio en Gaza. Además, en mayo anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel.
Por otro lado, el presidente colombiano criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el pasado 24 de septiembre.
"Es en esta desigualdad donde encontramos la lógica de la destrucción masiva desatada por la crisis climática y la lógica de las bombas lanzadas por un criminal como Netanyahu sobre Gaza", dijo.
"Cuando Gaza muera, morirá toda la humanidad (...) Hoy tenemos 20.000 niños muertos. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos", aseveró.
Brasil
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó ante la ONU la gravedad de la situación en los territorios palestinos ocupados y en el Líbano, e instó a los países con influencia sobre Israel a que pongan fin al "genocidio" contra los palestinos.
Asimismo, Lula condenó las acciones del gobierno israelí contra los palestinos: "El derecho de defensa se ha convertido en el derecho de venganza, que impide un acuerdo para liberar rehenes y retrasa un alto el fuego".
Brasil –que reconoce a Palestina como Estado y que permitió que se instalara una embajada palestina en su capital Brasilia en 2010– implementó en julio un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina, luego de que su ratificación estuviera pendiente por más de una década.
Además, en mayo pasado retiró al embajador brasilero en Israel, en una clara muestra de apoyo al pueblo palestino.
México
El Gobierno mexicano pidió unirse en junio pasado al caso de la CIJ. En su solicitud, argumentó que la "intención genocida" abarca las matanzas masivas y la destrucción generalizada de la cultura, lo que podría entenderse como "limpieza cultural" y "guerra cultural", y una "conducta clara destinada a dañar gravemente al grupo objetivo como parte de una política destinada a erradicar dicha cultura".
Sin embargo, hasta ahora la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no se ha manifestado respecto al tema. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido un alto el fuego.
Esta semana, manifestantes que apoyan a Palestina protestaron en las calles de México pidiendo que este país rompa relaciones con Israel.
Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que Israel cometió una “masacre” en Gaza ante los ojos del mundo.
El pasado jueves 3 de octubre, el mandatario rechazó categóricamente la política de exterminio del “régimen israelí” contra los pueblos palestino y libanés, a través de la “ejecución de un proyecto de dominación y colonización del mundo árabe musulmán y del Medio Oriente”.
“El pueblo árabe palestino de Gaza, el pueblo árabe del Líbano, están siendo víctimas de un genocidio, de ataques terroristas del Gobierno de Benjamín Netanyahu, un asesino que solo recuerda a Hitler”, aseveró.
Asimismo, señaló que Estados Unidos y la Unión Europea no hacen nada para detener esta masacre, a pesar del poder que tienen.
Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha denunciado en varias ocasiones la “situación humanitaria catastrófica” en Gaza. Su gobierno también anunció su respaldo a la demanda de la CIJ.
Boric instó el 24 de septiembre en su discurso en la ONU a un alto el fuego “inmediato” para poner fin al conflicto y la “masacre de la población palestina”, y también pidió por la liberación de los rehenes israelíes que están en Gaza.
Chile, que reconoce a Palestina como Estado desde 2011, es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio, con un estimado de alrededor de 500.000 descendientes palestinos. Muchos de ellos proceden de grandes olas de inmigración árabe en los siglos XIX y XX.
Sin embargo, a un año del comienzo de la ofensiva israelí, manifestantes y activistas salieron a las calles a pedirle al Gobierno “acciones concretas y no solo palabras”, y exigieron que se rompan las relaciones diplomáticas con Israel.
Bolivia
El Gobierno boliviano ha reiterado la posición del país respecto al legítimo derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al ejercicio de su soberanía, apoyando su incorporación como miembro pleno en la ONU.
“Bolivia abraza la causa palestina y defenderá sus derechos en todos los espacios multilaterales y tribunales. En ese contexto, apoyamos plenamente la incorporación de Palestina como miembro con todos los derechos en la Organización de las Naciones Unidas”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores Celinda Sosa Lunda en abril pasado.
La autoridad boliviana reafirmó que Palestina debe constituirse en un Estado libre, independiente y soberano, con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Este como su capital.
Cuba
Cuba, que rompió relaciones con Israel en 1973, defiende el derecho de Palestina a establecer su propio Estado dentro de las fronteras previas a 1967.
En junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, indicó que su país había decidio participar de la demanda ante la CIJ y que argumentará "la transgresión de la Convención sobre el Genocidio" cometido por Israel en Gaza.
Señaló que Israel, con total impunidad y protegido por Estados Unidos, "ignora sus obligaciones como Potencia Ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra".
"El genocidio, el apartheid, el desplazamiento forzado y los castigos colectivos, no pueden tener cabida en el mundo actual", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
Nicaragua
Por su parte, Nicaragua fue el primer país en acercarse formalmente a la CIJ. El 23 de enero, presentó una solicitud para intervenir “como parte” involucrada en el caso liderado por Sudáfrica y consideró que la conducta de Israel constituye una “violación de sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio”.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega aseguró a fines de septiembre que denuncia y condena el “genocidio” que está cometiendo Israel contra palestina.
España
Ahora bien, hay otros países cuyo apoyo ha sido muy significativo. Entre ellos, España, que se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea respecto al Gobierno de Netanyahu.
La principal medida que tomó este país para apoyar a Gaza fue el reconocimiento de Palestina como Estado el pasado 28 de mayo. Previamente, también había solicitado intervenir en el caso de genocidio ante la CIJ.
En el último año, los ataques de Israel han matado a 41.909 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, y herido al menos 97.303. Sin embargo, diversos estudios y analistas estiman que el número real de muertes podría superar las 200.000. Además, aproximadamente 1,9 millones de personas fueron desplazadas, en su mayoría varias veces.