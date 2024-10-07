Durante un año, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado Gaza sin descanso. Al comienzo de la ofensiva, la mayoría de los líderes mundiales apoyaron a Tel Aviv y permanecieron en silencio mientras las bombas caían indiscriminadamente sobre hogares, refugios y escuelas. Con el tiempo, algunos empezaron a manifestar su respaldo a Palestina, y otros pocos condenaron el genocidio: entre ellos se destacan varios mandatarios de América Latina.

A medida que los ataques masacraron a más y más palestinos, el apoyo de los países latinoamericanos a este pueblo creció, encabezado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Varios gobiernos denunciaron los ataques israelíes ante la Asamblea General de la ONU o solicitaron unirse al caso de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sin embargo, miles de personas en la región han salido a las calles a exigir que sus gobiernos adopten una postura más firme contra Israel para detener la matanza en Gaza, tales como romper relaciones diplomáticas y comerciales.

Estos son los presidentes de América Latina que expresaron su apoyo al pueblo palestino y las medidas que tomaron.

Colombia

Petro fue uno de los primeros mandatarios del mundo que mostró un fuerte respaldo a Palestina y condenó las acciones de Israel en Gaza.

Su gobierno también apoyó la demanda que realizó Sudáfrica ante la CIJ que instaba a “tomar todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio en Gaza. Además, en mayo anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel.

Por otro lado, el presidente colombiano criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el pasado 24 de septiembre.

"Es en esta desigualdad donde encontramos la lógica de la destrucción masiva desatada por la crisis climática y la lógica de las bombas lanzadas por un criminal como Netanyahu sobre Gaza", dijo.

"Cuando Gaza muera, morirá toda la humanidad (...) Hoy tenemos 20.000 niños muertos. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos", aseveró.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó ante la ONU la gravedad de la situación en los territorios palestinos ocupados y en el Líbano, e instó a los países con influencia sobre Israel a que pongan fin al "genocidio" contra los palestinos.

Asimismo, Lula condenó las acciones del gobierno israelí contra los palestinos: "El derecho de defensa se ha convertido en el derecho de venganza, que impide un acuerdo para liberar rehenes y retrasa un alto el fuego".

Brasil –que reconoce a Palestina como Estado y que permitió que se instalara una embajada palestina en su capital Brasilia en 2010– implementó en julio un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina, luego de que su ratificación estuviera pendiente por más de una década.

Además, en mayo pasado retiró al embajador brasilero en Israel, en una clara muestra de apoyo al pueblo palestino.

México

El Gobierno mexicano pidió unirse en junio pasado al caso de la CIJ. En su solicitud, argumentó que la "intención genocida" abarca las matanzas masivas y la destrucción generalizada de la cultura, lo que podría entenderse como "limpieza cultural" y "guerra cultural", y una "conducta clara destinada a dañar gravemente al grupo objetivo como parte de una política destinada a erradicar dicha cultura".

Sin embargo, hasta ahora la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no se ha manifestado respecto al tema. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido un alto el fuego.

Esta semana, manifestantes que apoyan a Palestina protestaron en las calles de México pidiendo que este país rompa relaciones con Israel.

Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que Israel cometió una “masacre” en Gaza ante los ojos del mundo.

El pasado jueves 3 de octubre, el mandatario rechazó categóricamente la política de exterminio del “régimen israelí” contra los pueblos palestino y libanés, a través de la “ejecución de un proyecto de dominación y colonización del mundo árabe musulmán y del Medio Oriente”.