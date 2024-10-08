Tras una brutal masacre de pandillas que desató el terror en Pont-Sondé, centro de Haití, casi 6.300 personas han huido de sus hogares, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Una nueva tragedia en la isla ya azotada por la violencia, los grupos armados y una crisis humanitaria que se ha extendido por años.

Casi el 90% de estos desplazados se aloja con parientes o familias de acogida, mientras que el 12% ha encontrado refugio en otros lugares, incluida una escuela, según informó la agencia en un informe la semana pasada.

Durante el ataque de Pont-Sondé, perpetrado durante la madrugada del jueves, miembros de una pandilla dispararon indiscriminadamente, irrumpieron en las casas y prendieron fuego a las viviendas.

Los pandilleros “vinieron disparando e invadiendo viviendas para robar y quemar. Apenas tuve tiempo de tomar a mis niños y correr en la oscuridad”, relató el domingo Sonise Mirano, de 60 años, quien acampaba junto con cientos de personas en un parque en la ciudad costera de Saint-Marc.

Tras el ataque, yacían cadáveres esparcidos por las calles de Pont-Sondé, muchos de ellos con un balazo en la cabeza, dijo el viernes a la emisora Magik 9 Bertide Harace, vocera de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Conciencia para Salvar a Artibonite.

Los estimados iniciales situaron en 20 la cantidad de muertos, pero activistas y funcionarios del gobierno fueron descubriendo más cuerpos a medida que entraban a otras partes de la ciudad. Entre las víctimas estaba una madre joven, su bebé recién nacido y una asistente de partos, dijo Herace.

En respuesta, el gobierno haitiano desplegó en la zona una unidad de élite de la policía de Port-au-Prince y envió suministros médicos para ayudar al desbordado hospital local.

El primer ministro Garry Conille, en comentarios el viernes en Saint-Marc, prometió que los responsables serán llevados a justicia.

“Es necesario arrestarlos, llevarlos a justicia y colocarlos en prisión. Deben pagar por lo que hicieron, y las víctimas deben ser compensadas”, aseveró.

La Policía permanecerá en la zona el tiempo necesario para garantizar la seguridad, dijo Conille, añadiendo que no sabía si tardaría un día o un mes. También hizo un llamado a la población, diciendo que “la policía no puede hacerlo sola”

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo en un comunicado que estaba “horrorizada por los ataques de pandillas”.

La Unión Europea también condenó la violencia en una declaración el viernes, que dijo marca “otra escalada en la violencia extrema que estos grupos criminales están infligiendo al pueblo haitiano”.

La violencia de las pandillas ha aumentado en los últimos años