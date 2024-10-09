Arrasar cualquier rastro de vida que alguna vez floreció en Gaza: ese parece ser el objetivo último de Israel con los incesantes ataques que ha lanzado desde el 7 de octubre de 2023. Miles de palestinos han muerto bajo sus bombas y la extendida destrucción de la tierra ya se convirtió en ecocidio. Pero la orden es inequívoca: seguir, seguir y seguir con el derramamiento de sangre.
Casi 42.000 palestinos han muerto en un solo año, lo que equivale a un promedio de 115 fallecidos por día, y las cifras siguen subiendo. Este martes, la Defensa Civil Palestina denunció que el Ejército de Israel perpetró masacres en la provincia del norte de Gaza durante un asalto a gran escala: “La ocupación ha cometido masacres contra civiles, lo que ha resultado en decenas de mártires y cientos de heridos". Y advirtió que “la situación humanitaria en la provincia del norte se torna cada vez más peligrosa a cada hora, ya que la ocupación continúa su asalto a Beit Hanoun, Beit Lahia y Jabalia por cuarto día consecutivo”.
Y a la tragedia humana se suma el ecocidio que han producido las miles de toneladas de bombas que Israel ha lanzado sin descanso sobre el enclave, arrasando con tierras agrícolas, recursos hídricos, ecosistemas y biodiversidad. El término ecocidio, utilizado como abreviatura de destrucción ecológica, es definido por el Instituto de Derecho Europeo como "la destrucción y devastación del medio ambiente a cualquier precio".
El concepto lo introdujo el profesor de biología Arthur W. Galston durante la guerra de Vietnam en la década de 1970. Se utilizó con frecuencia en las protestas contra el uso de herbicidas y Agente Naranja por parte del ejército de EE.UU. para destruir la vegetación y los cultivos del país.
Además, el ecocidio está reconocido como crimen de guerra en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, que define como actos criminales los ataques que generan daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente en el contexto de una guerra o un conflicto.
Las huellas del ecocidio en Gaza
En los primeros cuatro meses de su ofensiva, Israel lanzó 70.000 toneladas de bombas sobre la región, incluidas bombas de fósforo, que están prohibidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, anunció el gobierno de Gaza. En una fotografía que tomó el fotoperiodista de la agencia de noticias Anadolu Mustafa al Kharouf, el 9 de octubre de 2023, se veían claramente proyectiles de artillería M825 y M825A1, etiquetados como D528. Esta etiqueta la utiliza el Departamento de Defensa de Estados Unidos para referirse a las "municiones a base de fósforo blanco".
Según la ONU, las municiones clasificadas como armas incendiarias, incluidas las bombas de fósforo blanco, pueden causar daños importantes a la infraestructura y al medio ambiente. Específicamente, el fósforo blanco, altamente peligroso, se enciende al entrar en contacto con el aire y no se puede extinguir mientras haya oxígeno presente.
Cuando entra en contacto con el agua, este elemento puede permanecer oculto durante años y envenena la vida acuática. Pero no termina ahí: se propaga a través de las fuentes de agua a las cuencas hidrográficas y luego al suelo y al aire. Si llega a las plantas, las mata.
Destrucción de tierras agrícolas
La productividad agrícola en Gaza ha disminuido con el tiempo debido a la brutal ofensiva en curso, según el informe de evaluación de daños en zonas de agricultura del enclave, que publicaron conjuntamente el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en junio.
Varios análisis realizados con imágenes del satélite Sentinel-2, tomadas en 2017 y 2024, examinaron los daños a los árboles y los cultivos agrícolas. El estudio concluyó que los bombardeos, la destrucción de vehículos pesados, los ataques aéreos y otros elementos del conflicto han afectado gravemente las zonas agrícolas.
Las tierras agrícolas de Gaza cubren aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 41% del enclave. En comparación con el promedio de los siete años anteriores, se observó una disminución de la productividad en el 63% de los campos en junio de 2024.
Los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales del 18 de junio de 2024 indicaron diversos grados de daños en las zonas agrícolas en cinco regiones principales de Gaza. En este contexto, aproximadamente el 75% de las tierras agrícolas del norte del enclave, que abarcan 31,3 kilómetros cuadrados, sufrieron daños, lo que equivale a 23,5 kilómetros cuadrados.
En la Ciudad de Gaza, de los 31,5 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, el 69%, o 21,6 kilómetros cuadrados, resultaron afectados. En la región de Deir al Balah, el 56% de los 25,9 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, o 14,6 kilómetros cuadrados, también sufrieron daños.
Por su parte, en la región de Jan Yunis, el 58% de los 42,7 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, equivalentes a 24,6 kilómetros cuadrados, se vieron afectados. Mientras, en la región de Rafah, el 52% de los 19,1 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, o 9,9 kilómetros cuadrados, quedaron destruidos.
Imágenes satelitales de vertederos masivos
En medio de los bombardeos, la infraestructura de clasificación de residuos de Gaza ha quedado inutilizable, lo que ha desatado un grave problema de salud pública. Según un informe titulado “Guerra y residuos en Gaza” y publicado por la ONG holandesa PAX for Peace en julio, se identificaron 225 vertederos donde se ha acumulado basura entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
El informe señala que esta cifra incluye vertederos lo suficientemente grandes como para ser detectados por imágenes satelitales, aunque también existen muchos vertederos más pequeños. Además, la incineración de residuos contribuye a la contaminación del aire y supone un riesgo de diversas enfermedades infecciosas.
Riesgo de pérdida de biodiversidad
Según la Autoridad de Calidad Ambiental afiliada a la Autoridad Palestina, a fecha de 4 de julio, en la región había entre 150 y 200 especies de aves, alrededor de 20 especies de mamíferos y 20 especies de reptiles raras y en peligro de extinción. Los ataques israelíes están poniendo en peligro esta biodiversidad.
El profesor Mazin Qumsiyeh, director del Centro de Biodiversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Belén, dijo a la agencia de noticias Anadolu que parte del daño ambiental en la región es ahora irreversible. Instando a que se realicen más estudios sobre este tema, Qumsiyeh señaló que la investigación disponible indica que alrededor del 70% de las tierras agrícolas de Gaza han sido dañadas.
Señaló que los acuíferos del enclave han sufrido daños significativos y es posible que no se recuperen. Y si lo hacen, advirtió, esto podría llevar décadas. También destacó que no existe una autoridad legal internacional para evaluar la destrucción ecológica en curso. Y añadió que debido al poder de veto que tienen ciertos países en el Consejo de Seguridad de la ONU, estos crímenes permanecen impunes. "El régimen sionista está por encima de la ley y ha cometido genocidio, genocidio ecológico y genocidio escolar", dijo.
Qumsiyeh subrayó la necesidad de una mayor conciencia pública para hacer más visible este problema y fortalecer las reacciones a través de medidas como boicots y sanciones. En esa línea sostuvo que la crisis humanitaria en Gaza no es sólo regional sino global, y representa una amenaza para la paz mundial.
Hamás denuncia órdenes de Israel de evacuar tres hospitales de Gaza
Y la situación de atención médica en el enclave solo se vuelve más precaria con cada día que pasa. Este lunes, Hamás rechazó las órdenes de Israel de evacuar tres hospitales en el norte de Gaza y las calificó de un "intento criminal por implementar un plan de desplazamiento".
"La advertencia del ejército israelí de evacuar a los pacientes y al personal médico de los hospitales Kamal Adwan, Indonesia y Al-Awda es un intento criminal de llevar a cabo los planes de desplazamiento de Tel Aviv", dijo el grupo de resistencia palestino.
"Esta amenaza terrorista contra los hospitales y la evacuación forzosa equivalen a una sentencia de muerte para miles de pacientes y heridos, entre ellos mujeres, ancianos y niños".