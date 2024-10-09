Grupos armados en Haití, pandillas en El Salvador o cárteles en México: el crimen organizado ha ganado tanto poder en América Latina que se perfila como una de las principales amenazas para la democracia. Así lo señalan los especialistas en ciencias políticas Javier Corrales y Will Freeman, en un informe que analiza las posibles consecuencias si la tendencia al alza de estos grupos criminales continúa.

Por su control del territorio, su infiltración en las estructuras estatales y su acceso a los mercados internacionales, la relación entre estos grupos y los gobiernos resulta muy compleja. Los autores advierten que, si las democracias latinoamericanas no encuentran formas efectivas de detenerlos, estarán en jaque.

¿Por qué el crimen organizado es una amenaza?

En general, el crimen organizado no busca controlar por completo las instituciones estatales, sino coexistir con ellas mediante acuerdos tácitos que les permitan continuar con sus actividades sin consecuencias penales, explica el artículo "Cómo el crimen organizado amenaza a América Latina", publicado en la revista Journal of Democracy.

Asimismo, estos grupos utilizan la coerción y la corrupción para infiltrarse en las estructuras estatales, como la policía o la justicia, debilitando los esfuerzos de los gobiernos por combatir el crimen, añade el artículo.

En algunas regiones, su poder es tan grande que genera una “zona gris”, donde los ciudadanos viven bajo una democracia constitucional, pero en la que en realidad tienen derechos democráticos muy limitados. Esta dinámica es evidente en ciertas partes de México, donde los cárteles influyen en las elecciones locales e intimidan a los candidatos, agrega el informe de Corrales y Freeman.

¿Qué podría pasar si esto continúa?

Los autores advierten que, si los gobiernos no desarrollan estrategias efectivas para limitar el poder del crimen organizado, la democracia resultará comprometida y abrirá la puerta a varios escenarios negativos.

Uno de ellos es que los grupos criminales pueden interferir en los procesos políticos. Podrían intimidar a algunos candidatos y proteger a otros, poniendo en riesgo elecciones libres y justas.