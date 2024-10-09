"Destrucción y sufrimiento" similar al de Gaza: eso es lo que prometió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si el pueblo libanés no "libera" a su país de Hezbollah.
Netanyahu dijo que los libaneses tienen “una oportunidad para salvar” a su país antes de que caiga “en el abismo de una guerra larga que llevará a una destrucción y a un sufrimiento similar al de Gaza”, donde el ejército israelí lanzó hace más de un año una brutal ofensiva que ha matado a más de 42.000 palestinos.
En un video dirigido a los libaneses, el primer ministro advirtió que, si no se oponen a Hezbollah, este grupo “seguirá intentando luchar contra Israel desde zonas densamente pobladas a sus expensas”. Agregó que al grupo “no le importa si el Líbano se ve arrastrado a una guerra más amplia".
La publicación de Netanyahu en la red social X generó numerosas respuestas criticando al Gobierno israelí por sus ataques letales contra el Líbano, las cuales acusan a Tel Aviv de ser el único responsable del conflicto y de no tener derecho a exigir nada al pueblo libanés.
Israel bombardea el Líbano, mientras Hezbollah dice frenar agresión terrestre
Mientras tanto, Israel continúa atacando el Líbano, especialmente la zona sur del país y suburbios de Beirut. También aumentó el despliegue de fuerzas militares para su ofensiva terrestre en el sur, donde, según ellos, realizan "operaciones limitadas, localizadas y selectivas”.
Desde el 23 de septiembre, los ataques israelíes en el Líbano han matado a más de 1.200 personas y herido al menos a 3.600.
Por su parte, Hezbollah informó este miércoles que disparó cohetes contra posiciones militares en el norte de Israel, y dijo que intensificará sus ataques si los bombardeos israelíes no se detienen.
Además dijo que impidió que tropas israelíes se infiltraran cerca de un puesto de la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano.
En un comunicado, el grupo anunció que sus miembros se habían enfrentado al ejército israelí cuando intentaban infiltrarse en la ciudad fronteriza de Blida, en el sureste del país. Más tarde, informaron que también habían detenido su avance en la zona fronteriza de Labouneh, en el suroeste.
Crisis humanitaria
Los ataques de Israel también han desencadenado una crisis humanitaria, desplazando a más de 1,2 millones de personas de sus hogares.
En este marco, la comunidad internacional ha instado al Gobierno de Netanyahu a detener sus ataques en el Líbano. Además de temer que se desate una guerra extensa en la región, señalan que la situación humanitaria en ese país se agrava cada vez más.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) pidió este martes una desescalada del conflicto, afirmando que las necesidades humanitarias en el país ya estaban “afectadas por problemas acumulados en los últimos años".
"Es urgente encontrar soluciones diplomáticas y políticas debido a la magnitud de la crisis humanitaria en Líbano”, dijo Matthew Hollingworth, director del PMA en ese país. Señaló que el 25% de la población vive en refugios y advirtió que difícilmente se puede “hacer frente a un período prolongado de crisis como el que enfrenta ahora”.
Durante una reunión de la ONU, Hollingworth detalló que más de 200.000 personas viven actualmente en 973 refugios formales dentro de Beirut, y que en su mayoría están "absolutamente llenos".
42.000 muertos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023
Mientras tanto, las bombas de Tel Aviv siguen destruyendo Gaza. Desde el comienzo de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, han matado a más de 42.000 palestinos, según datos del Ministerio de Salud del enclave.
Este martes, la Defensa Civil informó de la muerte de 17 personas, incluido niños, en un bombardeo en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza.
Los palestinos en el enclave "luchan cada día para poder alimentar a sus familias, para encontrar agua potable, para encontrar la energía para seguir viviendo", describió Sarah Davies, del Comité Internacional de la Cruz Roja, este martes.
Asimismo, Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), aseguró este miércoles que los habitantes del norte de Gaza viven "un infierno sin fin".