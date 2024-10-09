AMÉRICA LATINA
Asamblea Nacional de Venezuela pide a Maduro romper relaciones con España
Tras los cuestionamientos de congresistas españoles al resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, la Asamblea Nacional instó a Nicolás Maduro a romper relaciones con Madrid.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, el 19 de septiembre de 2024. / Foto: Reuters.
9 de octubre de 2024

Los lazos diplomáticos entre Venezuela y España están cada vez más tensos. Este martes, la Asamblea Nacional en Caracas aprobó un acuerdo que "insta" al presidente Nicolás Maduro a romper vínculos con Madrid, tras una serie de intercambios entre ambos legislativos.

Esta decisión surge como respuesta a las críticas que hicieron congresistas españoles sobre el resultado de las elecciones venezolanas, en las que Maduro fue declarado ganador, pero que la oposición disputa. Además, el Gobierno de España le otorgó asilo al candidato opositor Edmundo González.

El acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela solicita "al Ejecutivo nacional que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el reino de España".

Este documento se centró en el rechazo a la resolución que suscribieron diputados españoles para pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que reconociera a González como el ganador de las votaciones venezolanas del 28 de julio. En Caracas, la Asamblea General rechazó "categóricamente” la resolución aprobada en España y exigió respetar la reelección de Maduro.

"La paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien presentó la propuesta para romper relaciones con España desde el 11 de septiembre, cuando se aprobó la resolución del Congreso español.

La resolución de congresistas en España

Este nuevo capítulo de tensión ocurre semanas después de que el Congreso de los Diputados de Madrid adoptó, a solicitud de la oposición, una propuesta que pide al Gobierno reconocer la victoria de González en las elecciones presidenciales de Venezuela.

Esta medida, respaldada por los votos de partidos de derecha y nacionalistas, es simbólica, por lo que Sánchez no está obligado a cumplirla.

El presidente español ha reclamado la publicación de las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio. Su solicitud coincide con los pedidos de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, quien cuestiona los resultados.

FUENTE:TRT Español y agencias
