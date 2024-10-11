En medio de bombardeos indiscriminados en Gaza y Beirut, el Ejército de Israel atacó este jueves a fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano. Esta agresión, que constituye una grave violación del derecho internacional, generó una ola de condenas por parte de líderes de todo el mundo.

“Dos miembros de las fuerzas de paz resultaron heridos después de que un tanque Merkava del Ejército de Israel disparara su arma hacia una torre de observación del cuartel general de UNIFIL en Naqoura, impactando directamente contra ella y provocando su caída”, confirmó la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés).

Ahora bien, no es la primera vez que el ejército israelí ataca posiciones de la ONU en la zona. La misión, que opera a lo largo de la Línea Azul de separación entre los dos países, indicó que “el cuartel general de UNIFIL en Naqoura y las posiciones cercanas han sido repetidamente atacadas”.

En un comunicado, dijo que el miércoles soldados israelíes dispararon deliberadamente contra las cámaras de vigilancia del perímetro de la posición y las inutilizaron. Añadió que soldados israelíes también dispararon contra otra posición de la ONU en Ras Naqoura, alcanzando la entrada del búnker donde se refugiaban las fuerzas de paz y dañando vehículos y un sistema de comunicaciones. Además, se observó un avión no tripulado israelí volando dentro de la posición de la ONU hasta la entrada del búnker.

Una grave violación del derecho internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó que lo ocurrido “es intolerable y no puede repetirse", ya que todo ataque deliberado contra las fuerzas de paz constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Esta resolución, aprobada por el Consejo de Seguridad en 2006, autorizó que fuerzas de paz de las Naciones Unidas estén presentes en el sur del Líbano con el objetivo de supervisar el cese de las hostilidades tras el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah. Además, apoyarían a las fuerzas libanesas mientras Israel se retiraba del sur del Líbano y garantizarían el regreso seguro de las personas desplazadas.

También estableció la denominada “Línea Azul”, una zona de amortiguación que se extiende a lo largo de 120 km a lo largo de la frontera sur del Líbano y la frontera norte de Israel. Esta línea es considerada “clave para la paz en la región” y uno de los elementos centrales de la resolución 1701.

Siempre que las autoridades israelíes o libanesas deseen llevar a cabo actividades cerca de la Línea Azul, la UNIFIL pide que lo notifiquen con antelación, lo que permite a la misión de la ONU mantener informadas a las autoridades de todas las partes y reducir al mínimo los malentendidos que podrían conducir a un aumento de las tensiones.

Sin embargo y a pesar de que constituye una grave violación del derecho internacional, Tel Aviv atacó las posiciones de las fuerzas de paz.

Condena internacional

La agresión de Israel suscitó protestas por parte de Ankara, Washington, París, Roma, Madrid, Dublín y Yakarta. Además, el Consejo de Seguridad convocó a una reunión anticipada en Nueva York.