El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este miércoles las celebraciones del Día Nacional de España, que se llevan a cabo anualmente el 12 de octubre, argumentando que esa fecha simboliza el inicio del “genocidio, la destrucción, la esclavitud y el colonialismo en el continente americano”.

Maduro condenó que España haya elegido esa fecha para celebrar su fiesta nacional y sugirió que debería elegir “otro día más apropiado”.

También enfatizó que, para los pueblos del continente, el 12 de octubre marca el comienzo de un “inmenso sufrimiento con la llegada de los colonizadores europeos”, que llevó a una “devastación generalizada” y una “subyugación y explotación de las poblaciones nativas".

En esa línea, destacó que esta fecha tiene un significado profundamente negativo para países como Venezuela y otras naciones latinoamericanas, recalcando que no sólo significa el “derramamiento de sangre y opresión”, sino también la lucha por la “supervivencia y el rechazo a la monarquía española”.

“Día de la Resistencia Indígena” en América Latina

El 12 de octubre se conmemora en muchos países de América Latina como el Día de la Resistencia Indígena, una fecha que resalta la lucha y la resistencia de los pueblos originarios frente a la colonización europea.

Este día, anteriormente celebrado como el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, ha sido reinterpretado en las últimas décadas para reconocer el impacto devastador que la llegada de los europeos tuvo en las poblaciones nativas, así como su resistencia ante la colonización.

Antes de la llegada de los europeos, la población indígena de las Américas oscilaba entre 50 y 100 millones. Sin embargo, para el siglo XVII, se redujo hasta un 90% debido a epidemias y violencia, según afirman varios historiadores, como Gisela von Wobeser, del Instituto de Investigaciones Históricas. Esta drástica disminución fue el resultado de un genocidio sistemático que dejó huellas profundas en la historia de la región.

Durante el siglo XVI, América Latina fue la principal fuente de plata mundial, con el 85% de la producción proveniente de minas como Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, de la que se benefició el Imperio Español.

Solo la mina de Potosí generó unas 45.000 toneladas de plata entre 1556 y 1783, según el historiador argentino Enrique Tandeter, quien subrayó el saqueo de recursos que caracterizó la colonización.

El trabajo forzado también marcó esta era, con sistemas como la encomienda y la mita, que sometieron a millones de indígenas a condiciones extremas, lo que contribuyó a la reducción demográfica.