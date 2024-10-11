El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este miércoles las celebraciones del Día Nacional de España, que se llevan a cabo anualmente el 12 de octubre, argumentando que esa fecha simboliza el inicio del “genocidio, la destrucción, la esclavitud y el colonialismo en el continente americano”.
Maduro condenó que España haya elegido esa fecha para celebrar su fiesta nacional y sugirió que debería elegir “otro día más apropiado”.
También enfatizó que, para los pueblos del continente, el 12 de octubre marca el comienzo de un “inmenso sufrimiento con la llegada de los colonizadores europeos”, que llevó a una “devastación generalizada” y una “subyugación y explotación de las poblaciones nativas".
En esa línea, destacó que esta fecha tiene un significado profundamente negativo para países como Venezuela y otras naciones latinoamericanas, recalcando que no sólo significa el “derramamiento de sangre y opresión”, sino también la lucha por la “supervivencia y el rechazo a la monarquía española”.
“Día de la Resistencia Indígena” en América Latina
El 12 de octubre se conmemora en muchos países de América Latina como el Día de la Resistencia Indígena, una fecha que resalta la lucha y la resistencia de los pueblos originarios frente a la colonización europea.
Este día, anteriormente celebrado como el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, ha sido reinterpretado en las últimas décadas para reconocer el impacto devastador que la llegada de los europeos tuvo en las poblaciones nativas, así como su resistencia ante la colonización.
Antes de la llegada de los europeos, la población indígena de las Américas oscilaba entre 50 y 100 millones. Sin embargo, para el siglo XVII, se redujo hasta un 90% debido a epidemias y violencia, según afirman varios historiadores, como Gisela von Wobeser, del Instituto de Investigaciones Históricas. Esta drástica disminución fue el resultado de un genocidio sistemático que dejó huellas profundas en la historia de la región.
Durante el siglo XVI, América Latina fue la principal fuente de plata mundial, con el 85% de la producción proveniente de minas como Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, de la que se benefició el Imperio Español.
Solo la mina de Potosí generó unas 45.000 toneladas de plata entre 1556 y 1783, según el historiador argentino Enrique Tandeter, quien subrayó el saqueo de recursos que caracterizó la colonización.
El trabajo forzado también marcó esta era, con sistemas como la encomienda y la mita, que sometieron a millones de indígenas a condiciones extremas, lo que contribuyó a la reducción demográfica.
La colonización dejó un sistema jerárquico racial que aún persiste. Según el Banco Mundial El 80% de los pueblos indígenas vive en pobreza y los afrodescendientes ganan hasta un 34% menos, mientras que las élites siguen concentrando la tierra y los recursos.
Por estas razones, el 12 de octubre se convierte en un día no sólo de conmemoración, sino también de reflexión sobre la historia, la resistencia y la lucha continua de los pueblos indígenas por sus derechos y su dignidad.
El 12 de octubre como “Día de la Hispanidad”
Por su lado, en España, el Día Nacional se celebra cada año desde que se oficializó en 1987, y se conmemora anualmente con un amplio desfile militar de los Ejércitos de aire, tierra y mar españoles, donde también participa la monarquía y los cargos más importantes del gobierno.
Para una parte de los españoles, esta fecha simboliza el “orgullo cultural” y la herencia histórica compartida entre España y los países de habla hispana. Además, los defensores de esta festividad afirman que la colonización del continente tuvo un impacto positivo gracias a la expansión de la civilización, la lengua española y la religión católica.
Controversia dentro de España por el 12 de octubre
Sin embargo, desde hace varios años, las celebraciones del 12 de octubre son motivo de polémica incluso dentro de España.
Para una parte de los españoles, entre los que se incluyen muchos españoles de origen latinoamericano y comunidades migrantes, la fecha es motivo de “vergüenza”, ya que simboliza colonialismo y genocidio.
De hecho, algunos movimientos sociales en España, como la plataforma “Descolonicemos: 12 de octubre, nada que celebrar” o la plataforma “Plaza de los Pueblos” han abogado por cambiar el nombre del día, sugiriendo el término "Día de la Resistencia Indígena" o “Día de los Pueblos Originarios”.
Además, desde hace varios años, cientos de personas se manifiestan en contra de la celebración oficial del Día de la Hispanidad y, en su lugar, celebran una gran contramanifestación con pancartas, donde desfilan con trajes y bailes típicos propios de comunidades indígenas y latinoamericanas residentes en España.
En la misma línea, en España, varios partidos de izquierda ecomo Podemos y ERC reconocieron en 2018 que la fecha celebra el aniversario del "genocidio" de los pueblos indígenas del continente americano y pidieron suprimir el desfile militar por considerarlo “anacrónico”.
Incluso desde el partido Podemos, por entonces liderado por Pablo Iglesias, plantearon que con el fin de "actualizar la patria para que quepamos todos" cambiar el día nacional al 23 de abril, fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes en 1616.