Israel continúa traspasando límites: en las últimas semanas amplió su ofensiva al Líbano, donde ha bombardeado una y otra vez barrios civiles densamente poblados. Y, ahora, Tel Aviv ha llegado al punto de atacar con explosivos a las fuerzas de paz de la ONU posicionadas en el Líbano.

Este jueves, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) informó que el Ejército de Israel atacó su sede en Naqoura e hirió a dos cascos azules. Pero la agresión no terminó allí. Las fuerzas de Tel Aviv atacaron nuevamente la base de la FPNUL este viernes, dejando heridos a varios cascos azules de Sri Lanka, según el informe de los medios oficiales libaneses.

El informe indica que un tanque Merkava israelí arremetió contra una de las torres de observación de las fuerzas de paz, dañando la entrada principal del centro de comando de la FPNUL en Naqoura.

Estos incidentes destacan los desafíos que ahora enfrenta la misión multinacional de la FPNUL en su esfuerzo por cumplir su mandato, en medio de la creciente agresión de Israel.

Más aún cuando la unidad de respuesta a crisis del Líbano anunció este viernes que los bombardeos israelíes mataron a 60 personas e hirieron a otras 168 solo en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertos y heridos en el último año a 2.229, según el Ministerio de Salud local.

Este es el resumen de lo que es la FPNUL, su propósito y cómo intenta operar bajo la ofensiva de Israel.

¿Cuál es la misión de estas fuerzas de paz en el Líbano?

En marzo de 1978, después de la invasión de Israel a Líbano, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la FPNUL para garantizar la retirada de las tropas de Tel Aviv, restaurar la paz y ayudar al gobierno libanés a restablecer su autoridad en la región.

Con el paso de los años, la misión ha evolucionado, en especial después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, lo que llevó a la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Esta resolución amplió las responsabilidades de la FPNUL para incluir la supervisión de los ceses del fuego, el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) y la facilitación del acceso humanitario a los civiles.

Actualmente, la FPNUL cuenta con más de 10.500 efectivos de 50 países que operan a lo largo de un tramo de 120 kilómetros conocido como la Línea Azul, que delimita la frontera.

Los países que más contribuyen a la fuerza son Indonesia, India, Ghana, Nepal, Italia, Malasia, España, Francia, China e Irlanda.

Las fuerzas de paz tienen la tarea de prevenir que se violen los ceses del fuego así como de informar sobre cualquier incumplimiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A pesar de tener armas, el uso que el personal de la FPNUL les puede dar es limitado: sólo están autorizados a actuar cuando su seguridad o la seguridad de los civiles esté directamente amenazada.

Reciente escalada de Israel

El panorama de seguridad en el sur del Líbano se ha tornado cada vez más precario, después de que Israel comenzara su invasión.

La semana pasada, durante una operación militar, el Ejército de Tel Aviv estableció nuevas posiciones cerca de las bases de la FPNUL.