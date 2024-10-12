Israel continúa traspasando límites: en las últimas semanas amplió su ofensiva al Líbano, donde ha bombardeado una y otra vez barrios civiles densamente poblados. Y, ahora, Tel Aviv ha llegado al punto de atacar con explosivos a las fuerzas de paz de la ONU posicionadas en el Líbano.
Este jueves, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) informó que el Ejército de Israel atacó su sede en Naqoura e hirió a dos cascos azules. Pero la agresión no terminó allí. Las fuerzas de Tel Aviv atacaron nuevamente la base de la FPNUL este viernes, dejando heridos a varios cascos azules de Sri Lanka, según el informe de los medios oficiales libaneses.
El informe indica que un tanque Merkava israelí arremetió contra una de las torres de observación de las fuerzas de paz, dañando la entrada principal del centro de comando de la FPNUL en Naqoura.
Estos incidentes destacan los desafíos que ahora enfrenta la misión multinacional de la FPNUL en su esfuerzo por cumplir su mandato, en medio de la creciente agresión de Israel.
Más aún cuando la unidad de respuesta a crisis del Líbano anunció este viernes que los bombardeos israelíes mataron a 60 personas e hirieron a otras 168 solo en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertos y heridos en el último año a 2.229, según el Ministerio de Salud local.
Este es el resumen de lo que es la FPNUL, su propósito y cómo intenta operar bajo la ofensiva de Israel.
¿Cuál es la misión de estas fuerzas de paz en el Líbano?
En marzo de 1978, después de la invasión de Israel a Líbano, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la FPNUL para garantizar la retirada de las tropas de Tel Aviv, restaurar la paz y ayudar al gobierno libanés a restablecer su autoridad en la región.
Con el paso de los años, la misión ha evolucionado, en especial después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, lo que llevó a la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
Esta resolución amplió las responsabilidades de la FPNUL para incluir la supervisión de los ceses del fuego, el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) y la facilitación del acceso humanitario a los civiles.
Actualmente, la FPNUL cuenta con más de 10.500 efectivos de 50 países que operan a lo largo de un tramo de 120 kilómetros conocido como la Línea Azul, que delimita la frontera.
Los países que más contribuyen a la fuerza son Indonesia, India, Ghana, Nepal, Italia, Malasia, España, Francia, China e Irlanda.
Las fuerzas de paz tienen la tarea de prevenir que se violen los ceses del fuego así como de informar sobre cualquier incumplimiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A pesar de tener armas, el uso que el personal de la FPNUL les puede dar es limitado: sólo están autorizados a actuar cuando su seguridad o la seguridad de los civiles esté directamente amenazada.
Reciente escalada de Israel
El panorama de seguridad en el sur del Líbano se ha tornado cada vez más precario, después de que Israel comenzara su invasión.
La semana pasada, durante una operación militar, el Ejército de Tel Aviv estableció nuevas posiciones cerca de las bases de la FPNUL.
Funcionarios de la ONU confirmaron que imágenes satelitales comprueban esta escalada, lo que aumenta los riesgos para las fuerzas de paz en la zona.
La situación se agravó aún más este jueves cuando un tanque israelí impactó una torre de observación en la sede de la FPNUL, hiriendo a dos soldados indonesios que actualmente reciben atención médica.
La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, rechazó el ataque y dijo que "agredir al personal y la propiedad de la ONU es una grave violación del derecho internacional humanitario".
También hizo hincapié en la necesidad de que las fuerzas de paz rindan cuentas y respeten la neutralidad, como lo exige el derecho internacional.
Respuesta de la FPNUL
A la luz de esta reciente escalada, las fuerzas de paz expresaron su profunda preocupación por las actividades del Ejército de Israel cerca de sus posiciones.
El 6 de octubre, la FNPUL observó un aumento significativo del fuego israelí, incluidos ataques aéreos e incursiones terrestres.
Un portavoz de la ONU calificó la situación de “extremadamente peligrosa” y reiteró que es inaceptable comprometer la seguridad de las fuerzas de paz que llevan a cabo sus tareas.
La FPNUL desempeña un papel crucial en la prevención de malentendidos y escaladas no deseadas entre las partes israelí y libanesa.
De hecho, las fuerzas de paz realizan patrullas diarias junto con las Fuerzas Armadas Libanesas.
Además, la Fuerza de Tareas Marítima de la FPNUL ayuda a vigilar las aguas territoriales del Líbano para impedir la entrada de armas no autorizadas y materiales relacionados, una misión crucial para la estabilidad regional.
A medida que la FPNUL enfrenta estos desafíos, el apoyo de la comunidad internacional y la adhesión al derecho internacional serán fundamentales.
Los recientes ataques contra esta fuerza de la ONU recibieron el rechazo de múltiples naciones, lo que pone de relieve la importancia que tiene esta misión para mantener la paz un área marcada por tensiones de larga data.
Bombardeo de Gaza y Líbano
Israel ha intensificado su campaña en Líbano con oleadas de devastadores ataques aéreos en todo el país y una invasión terrestre en la frontera. Israel está bombardeando ahora Gaza y Líbano.
La guerra genocida de Israel en Gaza ha matado a más de 42.000 palestinos. La guerra ha destruido grandes zonas del enclave y ha desplazado a cerca del 90% de su población de 2,3 millones de personas, a menudo varias veces.