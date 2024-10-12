ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
La resistencia de Yabalia, en Gaza, paraliza planes israelíes de evacuación
Los palestinos en Yabalia se aferraron a la decisión de no acatar las órdenes de evacuación israelíes y así frenaron –al menos de momento– los planes de Tel Aviv para el norte de Gaza, según medios.
La resistencia de Yabalia, en Gaza, paraliza planes israelíes de evacuación
Una mujer palestina revisa los daños en el campamento de Yabalia, norte de Gaza, después de que las fuerzas israelíes se retiraran de una parte del campo. / Foto: Reuters
12 de octubre de 2024

La firmeza de los palestinos en la ciudad de Yabalia y su negativa a cumplir las órdenes de evacuación ilegales de Israel han frenado la implementación del "Plan de los Generales", el cual busca vaciar de residentes el norte de Gaza, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El pasado domingo, el ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de una ofensiva militar en Yabalia, a la que le siguió un feroz asalto contra las regiones oriental y occidental del norte de Gaza. Fueron las hostilidades más intensas desde mayo.

Las fuerzas israelíes les ordenaron a los residentes de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia que evacuaran hacia el sur. Sin embargo, las autoridades de Gaza advirtieron que estas órdenes no se debían seguir porque eran un "engaño y una mentira".

Zona secundaria de combate

El periódico israelí destacó que, la semana pasada, las fuerzas de Tel Aviv designaron Gaza “oficialmente como zona secundaria de combate”, lo que coincide “con el comienzo de la operación terrestre en el sur del Líbano".

"El Ejército dejó a la división regular a cargo del comando sur para irrumpir en Yabalia durante un período prolongado de más de unas pocas semanas, debido a la insistencia inusual de los residentes de no evacuar hacia el sur", reportó el medio.

Recomendados

También destacó que previamente las fuerzas israelíes habían realizado dos ataques terrestres contra Yabalia en noviembre y diciembre del año pasado. Lo que implica que la operación actual sería la tercera desde el comienzo de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

Yedioth Ahronoth informó que la resistencia de los palestinos en Yabalia y su negativa a acatar las órdenes del Ejército de Israel "frustran la prueba práctica para implementar lo que se conoce como el Plan de los Generales", el cual pretende evacuar a la población del norte de Gaza.

En esa línea, el diario comparó la operación israelí en Yabalia con una versión preliminar y más reducida que planteó el mayor general retirado Giora Eiland. El militar había sugerido reubicar a casi 300.000 residentes restantes en el norte de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, a la parte sur del territorio mediante una inspección en el corredor Netzarim en el centro del enclave.

Israel ha lanzado una brutal ofensiva contra Gaza que ya lleva más de un año, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que hace meses pide un alto el fuego inmediato.

Desde octubre de 2023, los ataques de Tel Aviv han matado a más de 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a casi 97.900, según las autoridades de salud locales. La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar