La firmeza de los palestinos en la ciudad de Yabalia y su negativa a cumplir las órdenes de evacuación ilegales de Israel han frenado la implementación del "Plan de los Generales", el cual busca vaciar de residentes el norte de Gaza, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.
El pasado domingo, el ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de una ofensiva militar en Yabalia, a la que le siguió un feroz asalto contra las regiones oriental y occidental del norte de Gaza. Fueron las hostilidades más intensas desde mayo.
Las fuerzas israelíes les ordenaron a los residentes de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia que evacuaran hacia el sur. Sin embargo, las autoridades de Gaza advirtieron que estas órdenes no se debían seguir porque eran un "engaño y una mentira".
Zona secundaria de combate
El periódico israelí destacó que, la semana pasada, las fuerzas de Tel Aviv designaron Gaza “oficialmente como zona secundaria de combate”, lo que coincide “con el comienzo de la operación terrestre en el sur del Líbano".
"El Ejército dejó a la división regular a cargo del comando sur para irrumpir en Yabalia durante un período prolongado de más de unas pocas semanas, debido a la insistencia inusual de los residentes de no evacuar hacia el sur", reportó el medio.
También destacó que previamente las fuerzas israelíes habían realizado dos ataques terrestres contra Yabalia en noviembre y diciembre del año pasado. Lo que implica que la operación actual sería la tercera desde el comienzo de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza el 7 de octubre de 2023.
Yedioth Ahronoth informó que la resistencia de los palestinos en Yabalia y su negativa a acatar las órdenes del Ejército de Israel "frustran la prueba práctica para implementar lo que se conoce como el Plan de los Generales", el cual pretende evacuar a la población del norte de Gaza.
En esa línea, el diario comparó la operación israelí en Yabalia con una versión preliminar y más reducida que planteó el mayor general retirado Giora Eiland. El militar había sugerido reubicar a casi 300.000 residentes restantes en el norte de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, a la parte sur del territorio mediante una inspección en el corredor Netzarim en el centro del enclave.
Israel ha lanzado una brutal ofensiva contra Gaza que ya lleva más de un año, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que hace meses pide un alto el fuego inmediato.
Desde octubre de 2023, los ataques de Tel Aviv han matado a más de 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a casi 97.900, según las autoridades de salud locales. La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.