La firmeza de los palestinos en la ciudad de Yabalia y su negativa a cumplir las órdenes de evacuación ilegales de Israel han frenado la implementación del "Plan de los Generales", el cual busca vaciar de residentes el norte de Gaza, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El pasado domingo, el ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de una ofensiva militar en Yabalia, a la que le siguió un feroz asalto contra las regiones oriental y occidental del norte de Gaza. Fueron las hostilidades más intensas desde mayo.

Las fuerzas israelíes les ordenaron a los residentes de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia que evacuaran hacia el sur. Sin embargo, las autoridades de Gaza advirtieron que estas órdenes no se debían seguir porque eran un "engaño y una mentira".

Zona secundaria de combate

El periódico israelí destacó que, la semana pasada, las fuerzas de Tel Aviv designaron Gaza “oficialmente como zona secundaria de combate”, lo que coincide “con el comienzo de la operación terrestre en el sur del Líbano".

"El Ejército dejó a la división regular a cargo del comando sur para irrumpir en Yabalia durante un período prolongado de más de unas pocas semanas, debido a la insistencia inusual de los residentes de no evacuar hacia el sur", reportó el medio.