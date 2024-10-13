Los hospitales y las ambulancias en Líbano son un blanco al que Israel ya apunta de manera devastadora, tal como lo ha hecho durante meses en su brutal ofensiva contra Gaza. La mitad de los centros de salud libaneses ya no funcionan por cuenta de los ataques de Tel Aviv a los trabajadores y a las instalaciones de atención médica, denuncia la Organización Mundial de la Salud. Y ahora las fuerzas armadas israelíes amenazaron con atacar ambulancias en el sur de Líbano bajo el argumento de que el grupo Hezbollah las utiliza indebidamente para "transportar combatientes y armas".

El portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, dijo que información de inteligencia había supuestamente revelado que "elementos de Hezbollah utilizan ambulancias para transportar combatientes y armas". Y advirtió que cualquier vehículo que se encuentre transportando miembros del grupo libanés estaría en riesgo: "El ejército israelí tomará las medidas necesarias contra cualquier vehículo que transporte elementos armados, ya sea una ambulancia o no".

Adraee también emitió una advertencia directa a los residentes en el sur del Líbano, ordenándoles no acercarse a sus hogares y abstenerse de viajar al sur. “El Ejército de Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en sus pueblos o cerca de ellos. Tienen prohibido regresar a sus hogares hasta nuevo aviso”, decía el comunicado. También añadió que dirigirse hacia el sur “pondría en riesgo sus vidas”.

Previamente, las fuerzas israelíes han atacado ambulancias en Gaza, bajo el argumento de Hamás las utilizaba para transportar armas y miembros del grupo de resistencia palestino. Ahora Tel Aviv utiliza la misma justificación para el sur del Líbano mientras intensifica su campaña de bombardeos.

Hospitales bajo las bombas

Por cuenta de los continuos ataques y la devastación que Israel ha extendido en Líbano, el sistema de salud de este territorio enfrenta dificultades para atender las crecientes necesidades de la población, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“De los 207 centros de atención primaria de salud en las zonas de conflicto del Líbano, 100 están cerrados debido a la escalada de violencia. Cinco hospitales han cerrado como resultado de daños estructurales tras los ataques”, denunció Tedros este sábado en su cuenta de X, antes Twitter.