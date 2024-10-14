La brutalidad de la agresión de Israel sobre Gaza ahora se ensaña contra el norte del enclave, específicamente contra la ciudad de Yabalia, donde cientos de palestinos se negaron a huir y a cumplir las órdenes de evacuación ilegales del Ejército de Tel Aviv. Esta resistencia sacó a la luz el llamado “Plan de los Generales”, que busca –en corto– expulsar a los civiles de la zona a cualquier precio: o se van o se mueren de hambre.

De implementarse, este plan dejaría sin comida y sin agua a cientos de miles de palestinos que no quieren o no pueden abandonar sus hogares. Justamente porque suspendería la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Y, en estos momentos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evalúa ponerlo en marcha.

¿Qué propone exactamente el “Plan de los Generales”?

El plan recibe este nombre porque fue un grupo de generales el que lo presentó ante Netanyahu y el Parlamento de Israel. El objetivo central del plan es aumentar la presión contra los palestinos, dándoles apenas una semana para abandonar el norte tercio de Gaza, incluida la Ciudad de Gaza, antes de declarar el área una zona militar cerrada.

¿Y si los palestinos se niegan a evacuar? Pues serán considerados “combatientes”, lo que en sentido práctico y bajo las leyes de la guerra permitiría que las tropas de Israel puedan matarlos. Así lo reveló una copia del plan que obtuvo la agencia The Associated Press de manos de su arquitecto principal. Además, a los palestinos que se queden se les negará el acceso a comida, agua, medicinas y combustible, añade la propuesta.

El plan también prevé que Israel mantenga el control sobre el norte de Gaza por un período indefinido para intentar crear una nueva administración sin el grupo de resistencia palestino Hamás, lo que dividiría Gaza en dos.

El Gobierno de Netanyahu todavía no ha tomado la decisión de implementar completamente el "Plan de los Generales”. Tampoco está claro con cuánta seriedad lo considera. Pero sí es cierto que partes de la propuesta ya se están aplicando en Gaza.

Lo que responden desde el Gobierno de Netanyahu

Ante la pregunta de si las órdenes de evacuación en el norte de Gaza representaban las primeras etapas del "Plan de los Generales", el portavoz militar Nadav Shoshani respondió que no. "No hemos recibido un plan como ese", agregó.

Pero un funcionario con conocimiento del asunto dijo que partes del plan ya se están implementando, aunque no especificó cuáles. Un segundo funcionario, que es israelí, dijo que Netanyahu “había leído y estudiado” el plan, “como muchos planes que le han llegado a lo largo de la ofensiva”. Sin embargo, no dijo si alguno de ellos había sido adoptado.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, porque el plan no debe discutirse públicamente.

“No quedan lugares seguros”

Más allá de la especulación, lo cierto es que ningún camión de alimentos, agua o medicinas ha entrado al norte de Gaza desde el 30 de septiembre, según la ONU y el sitio web de la agencia militar israelí que supervisa los cruces de ayuda humanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señaló que aproximadamente 700 camiones de ayuda ingresaron en el norte de Gaza en agosto, luego 400 en septiembre y ninguno en lo que va de octubre. Por lo que sostuvo: “El hambre sigue siendo rampante y la amenaza de hambruna persiste".

En la misma línea, el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Basal denunció que los residentes del campo de refugiados de Yabalia han sido privados de suministros esenciales de alimentos y agua por más de una semana mientras las ofensivas militares israelíes se intensifican. "Los residentes llevan más de una semana sin comida ni agua, luchando por sobrevivir mientras la agresión israelí no da señales de disminuir", dijo Basal.

De hecho, grupos de derechos humanos advierten que este devastador plan probablemente mataría de hambre a los civiles. También que va en contra del derecho internacional, que prohíbe el uso de alimentos como arma y los traslados forzosos.